＜9/17発売＞眉の印象を和らげる「ふわ眉コンシーラー」が、大好評につき定番化！

クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット ふわ眉コンシーラーa』の「０１フォギーベージュ」を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2025年9月17日（水）に発売いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)

昨年限定商品として好評だったふわ眉コンシーラーが再登場します。眉マスカラの前にをひと塗りするだけで、ふんわり淡く自眉の濃さをやわらげます。シルバーパールを配合したくすみベージュカラーが眉マスカラの発色をアップさせ、ふんわり垢抜けた眉の印象に仕上がります。

商品特長

K-パレット ふわ眉コンシーラーa ブラシ

肌に付かず、ムラなく塗れる「極細ブラシ」

肌に付かないストレスフリーな使い心地と、眉尻や細い毛もムラなく塗れる。

K-パレット ふわ眉コンシーラーa テクスチャ

肌なじみのよい「くすみベージュ」

シルバーパールを配合したことで、眉マスカラの発色をアップ！

ふんわり垢抜けた眉に。

ふんわり軽やかな仕上がり

固形のワックスではなく、皮膜剤※を使用することで、ダマにならずムラなく綺麗な仕上がりに。

※トリメチルシロキシケイ酸

・ぬるま湯で簡単オフ！

・こすれや摩擦に強い！

コンシーラー×眉マスカラでふわ眉に！

K-パレット ふわ眉コンシーラーa01とニュアンスブロウマスカラa03使用

使用アイテム

K-パレット ふわ眉コンシーラーa01

K-パレット ニュアンスブロウマスカラa03

商品概要

K-パレット ふわ眉コンシーラーa

＜商品概要＞

商品名：K-パレット ふわ眉コンシーラーa

（Ｋ-Palette FUWAMAYU CONCEALER a）

色：０1 フォギーベージュ

価格：800円（税抜価格）、880円（税込価格）

販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア

眉マスカラシリーズ

Ｋ-パレット ニュアンスブロウマスカラa

＜商品概要＞

商品名：

Ｋ-パレット ニュアンスブロウマスカラa

（英語表記：Ｋ-Palette NUANCE BROW MASCARA a）

全４色共通：01（クリーミーベージュ） 02（フォギーピンクブラウン） 03（フォギーブラウン） 04（エアリーグレージュ）

価格 ：880円(税込)

販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ

＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞

クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)

TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）

■関連URL

＜K-パレット アイブロウシリーズ公式ページ＞

https://cuore-beauty.co.jp/special/eyebrow/

＜K-パレット 公式オンラインショップ＞

http://www.cuore-onlineshop.jp

※オンラインショップでは2025年9月16日より販売開始 【※販売開始日は変更になる可能性がございます】

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/kpalette_jp/

＜公式X＞

https://x.com/kpalette_net

＜公式Facebook＞

https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official

＜クオレコーポレートサイトURL＞

http://cuore-beauty.co.jp/

■会社概要

商号：クオレ株式会社

本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号

代表取締役社長：木下 英司

設立：1965年3月1日

資本金：95百万円

事業内容：化粧品卸売