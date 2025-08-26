＜9/17発売＞眉の印象を和らげる「ふわ眉コンシーラー」が、大好評につき定番化！

クオレ株式会社

K-パレット ふわ眉コンシーラーa


クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット ふわ眉コンシーラーa』の「０１フォギーベージュ」を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2025年9月17日（水）に発売いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)



昨年限定商品として好評だったふわ眉コンシーラーが再登場します。眉マスカラの前にをひと塗りするだけで、ふんわり淡く自眉の濃さをやわらげます。シルバーパールを配合したくすみベージュカラーが眉マスカラの発色をアップさせ、ふんわり垢抜けた眉の印象に仕上がります。



商品特長



K-パレット ふわ眉コンシーラーa ブラシ

肌に付かず、ムラなく塗れる「極細ブラシ」


肌に付かないストレスフリーな使い心地と、眉尻や細い毛もムラなく塗れる。






K-パレット ふわ眉コンシーラーa　テクスチャ

肌なじみのよい「くすみベージュ」


シルバーパールを配合したことで、眉マスカラの発色をアップ！


ふんわり垢抜けた眉に。



ふんわり軽やかな仕上がり


固形のワックスではなく、皮膜剤※を使用することで、ダマにならずムラなく綺麗な仕上がりに。



※トリメチルシロキシケイ酸







・ぬるま湯で簡単オフ！


・こすれや摩擦に強い！


コンシーラー×眉マスカラでふわ眉に！


K-パレット　ふわ眉コンシーラーa01とニュアンスブロウマスカラa03使用

使用アイテム


K-パレット　ふわ眉コンシーラーa01


K-パレット　ニュアンスブロウマスカラa03


商品概要



K-パレット　ふわ眉コンシーラーa


＜商品概要＞


商品名：K-パレット　ふわ眉コンシーラーa


（Ｋ-Palette FUWAMAYU CONCEALER a）


色：０1 フォギーベージュ


価格：800円（税抜価格）、880円（税込価格）


販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア



眉マスカラシリーズ


Ｋ-パレット ニュアンスブロウマスカラa

＜商品概要＞


商品名：


Ｋ-パレット ニュアンスブロウマスカラa


（英語表記：Ｋ-Palette NUANCE BROW MASCARA a）


全４色共通：01（クリーミーベージュ） 02（フォギーピンクブラウン） 03（フォギーブラウン） 04（エアリーグレージュ）


価格　：880円(税込)


販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ



＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞

クオレ株式会社　K-Palette(K-パレット)　


TEL：0120-769-009（受付：月・水・金　10時～16時　※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）



■関連URL


＜K-パレット アイブロウシリーズ公式ページ＞


https://cuore-beauty.co.jp/special/eyebrow/　


＜K-パレット 公式オンラインショップ＞


http://www.cuore-onlineshop.jp


※オンラインショップでは2025年9月16日より販売開始　【※販売開始日は変更になる可能性がございます】


＜公式Instagram＞


https://www.instagram.com/kpalette_jp/


＜公式X＞


https://x.com/kpalette_net


＜公式Facebook＞


https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official


＜クオレコーポレートサイトURL＞


http://cuore-beauty.co.jp/



■会社概要


商号：クオレ株式会社


本社所在地：〒564-0052　大阪府吹田市広芝町12番25号


代表取締役社長：木下 英司


設立：1965年3月1日


資本金：95百万円


事業内容：化粧品卸売