＜9/17発売＞眉の印象を和らげる「ふわ眉コンシーラー」が、大好評につき定番化！
K-パレット ふわ眉コンシーラーa
クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット ふわ眉コンシーラーa』の「０１フォギーベージュ」を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2025年9月17日（水）に発売いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)
昨年限定商品として好評だったふわ眉コンシーラーが再登場します。眉マスカラの前にをひと塗りするだけで、ふんわり淡く自眉の濃さをやわらげます。シルバーパールを配合したくすみベージュカラーが眉マスカラの発色をアップさせ、ふんわり垢抜けた眉の印象に仕上がります。
商品特長
K-パレット ふわ眉コンシーラーa ブラシ
肌に付かず、ムラなく塗れる「極細ブラシ」
肌に付かないストレスフリーな使い心地と、眉尻や細い毛もムラなく塗れる。
K-パレット ふわ眉コンシーラーa テクスチャ
肌なじみのよい「くすみベージュ」
シルバーパールを配合したことで、眉マスカラの発色をアップ！
ふんわり垢抜けた眉に。
ふんわり軽やかな仕上がり
固形のワックスではなく、皮膜剤※を使用することで、ダマにならずムラなく綺麗な仕上がりに。
※トリメチルシロキシケイ酸
・ぬるま湯で簡単オフ！
・こすれや摩擦に強い！
コンシーラー×眉マスカラでふわ眉に！
K-パレット ふわ眉コンシーラーa01とニュアンスブロウマスカラa03使用
使用アイテム
K-パレット ふわ眉コンシーラーa01
K-パレット ニュアンスブロウマスカラa03
商品概要
K-パレット ふわ眉コンシーラーa
＜商品概要＞
商品名：K-パレット ふわ眉コンシーラーa
（Ｋ-Palette FUWAMAYU CONCEALER a）
色：０1 フォギーベージュ
価格：800円（税抜価格）、880円（税込価格）
販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア
眉マスカラシリーズ
Ｋ-パレット ニュアンスブロウマスカラa
＜商品概要＞
商品名：
Ｋ-パレット ニュアンスブロウマスカラa
（英語表記：Ｋ-Palette NUANCE BROW MASCARA a）
全４色共通：01（クリーミーベージュ） 02（フォギーピンクブラウン） 03（フォギーブラウン） 04（エアリーグレージュ）
価格 ：880円(税込)
販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ
＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞
クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)
TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）
■関連URL
＜K-パレット アイブロウシリーズ公式ページ＞
https://cuore-beauty.co.jp/special/eyebrow/
＜K-パレット 公式オンラインショップ＞
http://www.cuore-onlineshop.jp
※オンラインショップでは2025年9月16日より販売開始 【※販売開始日は変更になる可能性がございます】
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/kpalette_jp/
＜公式X＞
https://x.com/kpalette_net
＜公式Facebook＞
https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official
＜クオレコーポレートサイトURL＞
http://cuore-beauty.co.jp/
■会社概要
商号：クオレ株式会社
本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号
代表取締役社長：木下 英司
設立：1965年3月1日
資本金：95百万円
事業内容：化粧品卸売