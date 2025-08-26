The Time is Now - ラドーが贈る、時を超えるギフト -
スイスのマテリアル・イノベーションとタイムレスな洗練さの先駆者であるラドーが、この特別な
シーズンに、存在感、感動、そして受け継がれるデザインを讃える、最新キャンペーン「The Time Is
Now」 を発表いたします。
本キャンペーンは、感謝や敬意、そして愛を伝えるのに、まさに「今」という瞬間ほどふさわしい時はないことを気づかせてくれます。
世界的アイコンであり、ブランドアンバサダーでもある リティク・ローシャン と カトリーナ・カイフ を起用した今回の印象的なキャンペーンビジュアルは、慌ただしい日常の中で立ち止まり、振り返り、そして心を込めて贈ることの大切さを表現。静かに輝く「今」という瞬間を讃えています。
スピードの速い現代社会において、ラドーのウォッチがもたらすのは「永続性」。それは単なる装飾品ではなく記憶に残る存在そのものを表現しています。
ラドーのタイムピースは、単なる贈り物ではありません。
それは未来へと受け継がれていく遺産であり、ブランドを象徴するハイテクセラミックと、時代を
先取りするデザインの伝統が融合しています。
控えめでありながら深い意味を持ち、永遠に輝き続ける “新しいラグジュアリー” を体現しています。
リティク・ローシャン とCaptain Cook High-Tech Ceramic Chronograph
(キャプテンクックハイテクセラミッククロノグラフ)
スポーティかつエレガント、大胆でありながら洗練されたタイムピース。
キャプテン クック ハイテクセラミック クロノグラフは、相反する魅力を巧みに融合させたデザイン
です。
Ref no. R32190153
43mmのマットブラック モノブロック ハイテク セラミックケースに、ポリッシュ仕上げのローズ
ゴールドカラーのアクセントを組み合わせることで、モダンでありながらタイムレスな存在感を放ち、
印象的なコントラストを描き出します。
驚くほど軽量で耐傷性に優れたこのモデルは、マットとポリッシュを組み合わせたブラック ハイテク セラミック ブレスレットと、チタン製3つ折れ式バックルによってシームレスにフィット。
着用者に快適な着け心地を提供します。
ムーブメントには、自動巻キャリバー R801 を搭載。精度向上のために5ポジションで調整されたこのクロノグラフは、アウトドアの過酷な環境から洗練されたイブニングシーンまで、あらゆる瞬間に寄り添うことができます。
「キャプテン クックは単なる時計ではなく、常に頼れるパートナーです。強靭で多才、そして常に品格を備えています」と、リティクは語ります。
カトリーナ・カイフとCentrix Diamonds
(セントリックスダイヤモンド)
優雅さを求める人々のためにデザインされた、輝きとエレガンスを詩的に映し出すタイムピース。
Ref No. R30230922
ベゼルにあしらわれた60石のフルカット・トップウェッセルトンダイヤモンドが眩い輝きを放ち、
ルミナスブラウンのマザーオブパール文字盤にはさらに11石のダイヤモンドを配置。華やかさと気品を兼ね備えたこのタイムピースは、見る人の心を瞬時に魅了します。
ポリッシュ仕上げのローズゴールドPVDコーティングを施したステンレススチールと、軽量かつ耐久性に優れたハイテクセラミックのリンクを組み合わせることで、ラグジュアリーでありながら快適な装着感を実現。さらに、ムーブメントには耐磁性 Nivachron(TM) 製ヒゲゼンマイ を採用した自動巻キャリバー R763 を搭載し、世代を超えて受け継がれる精度を誇ります。
「セントリックス ダイヤモンドは、美しいだけではなく、静かな力を秘めています。洗練と優雅さを
併せ持ち、まさにラグジュアリーな芸術作品です」とカトリーナは語ります。
タイムピースを超えた存在 - 時を超えて続く心からの贈り物
ラドーのCEO、エイドリアン・ボシャールは「ラドーでは、お客様の人生の物語に新たな一章を刻む
タイムピースを創り出しています。このキャンペーンは、人生の大切な瞬間を、その時の記憶とともに永遠に刻み、ともに祝うための招待状なのです」と語っています。
「The Time Is Now」 ― 今を刻むことは、未来を創ること。
ラドーは、時を超えて愛されるタイムピースとともに、“今”を刻む喜びを提案します。
なぜなら、真の贅沢とはただ時を測ることではなく、その瞬間を価値あるものにすることだからです。
Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph
(キャプテンクックハイテクセラミッククロノグラフ)
Ref No.R32190153
ムーブメント
ラドーキャリバーR801、自動巻クロノグラフ、37石、5針、6時位置に日付表示
最大59時間パワーリザーブ機能、耐磁性ニバクロン(TM)ひげぜんまい搭載
3～5ポジションで標準テスト要件を上回る高精度調整
ケース
マットブラック ハイテクセラミックケース、モノブロック構造
ローズゴールドカラーPVDコーティングのステンレススチール製回転式ベゼル
ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミック製インサート、エングレービンング加工の数字
マーカー、トライアングル部分はホワイトSuper-LumiNova(R)採用
エンボス加工およびレーザー装飾を施した、錨のロゴ付きポリッシュ仕上げローズゴールドカラーPVDコーティングステンレススチール製ねじ込み式リュウズ
ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール製ねじ込み式プッシャー
サファイアクリスタル付きブラックPVDコーティング円形艶消し仕上げチタン製ケースバック
両面反射防止コーティングボックス型サファイアクリスタル
防水30気圧 (300 メートル)
ダイヤル
ブラック
ホワイトSuper-LumiNova(R)を施したポリッシュ仕上げローズゴールドカラーアプライドインデックス
合成ルビーのバックプレート上に施された、ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーPVDコーティングムービングアンカーシンボル
「Rado」「Captain Cook」ロゴ、「300m/1000ft」ホワイトプリント
針
ホワイトSuper-LumiNova(R)を施したポリッシュ仕上げローズゴールドカラーの分針、時針
ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーのミニ秒針カウンター
ポリッシュ仕上げローズゴールドカラーの先端に赤色を施したクロノグラフ秒針、時針、分針
ブレスレット
マット仕上げブラックハイテクセラミック
ポリッシュ仕上げブラックハイテクセラミックのミドルリンク
チタン製3つ折れ式バックル
サイズ
43.0 x 49.8 x 16.2 mm（W x L x H ）
価格
954,800円(税込)
Centrix Diamonds
(セントリックスダイヤモンド)
Ref No.R30230922
ムーブメント
ラドー キャリバーR763、自動巻、25石、3針、6時位置に日付表示
最大80時間パワーリザーブ機能、耐磁性Nivachron(TM)（ニバクロン）ひげぜんまい搭載
3～5ポジションで標準テスト要件を上回る高精度調整
ケース
ポリッシュ仕上げ、ローズゴールドカラーPVDコーティング、ステンレススチールケース
ローズゴールド カラーPVDコーティング ステンレススチール ベゼル、60 ポイントダイヤモンド
150/155、トップウェッセルトン、VS-SI、フルカット、0.792カラット
サファイアクリスタル付きポリッシュ仕上げステンレススチールケースバック
エンボス加工およびレーザー装飾を施した、錨のロゴ付きポリッシュ仕上げローズゴールドカラー
PVDコーティングステンレススチール製リュウズ
両面反射防止ARコーティングカーブサファイアクリスタル
最大5気圧（50 m）防水
ダイヤル
ブラウンのマザーオブパール
Jubile、11ポイントダイヤモンド、135/140、トップウェッセルトン、VS-SI、フルカット、
0.11カラット
ローズゴールドカラー ムービングアンカーシンボル
ローズゴールドカラーの「Rado」「Automatic」ロゴプリント
針
ローズゴールドカラー
ブレスレット
ポリッシュ仕上げ、ローズゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール
ポリッシュ仕上げ ブラウン ハイテクセラミックス 中央リンク
艶消し仕上げステンレススチール3つ折れ式バックル
サイズ
35.0 x 38.5 x 11.1 mm（W x L x H ）
価格
727,100円(税込)
スウォッチグループジャパン株式会社 ラドー事業本部
https://www.rado.com/ja_jp/
プレスお問合せ：
ラドー / スウォッチ グループ ジャパン株式会社
メール：（Rado.Japan@jp.swatchgroup.com）
Tel: 03-6254-7330
*一般のお客様からの本案件に関する質問等には返信しかねます。予めご了承くださいませ。
公式サイト:
https://www.rado.com/ja_jp/
Facebook:
https://www.facebook.com/rado
Instagram:
https://www.instagram.com/rado/
LINE:
https://lin.ee/wMXqqOu
X:
https://twitter.com/rado
YouTube:
https://www.youtube.com/@rado/videos