新学期、新生活に目立ち度抜群！お気に入りキャラクターのランチボックスで楽しいランチタイム
株式会社サブヒロモリ
ムームーフレンズ ワンタッチ仕切りランチ
- キャラクターの仕切りがかわいい
少し傾いた仕切りがポイント。ムームーフレンズのキャラクター“みるくねこ”“くろまめしば”“ちゃまめしば”がプリントされています。お弁当をつめると耳がちょこんと見え隠れ。ランチタイムにお弁当を食べ進めるとキャラクターの顔がだんだん見えてきます。食べ進めるのが楽しいランチボックスです。
- ふわっと盛り付けられるドーム型のフタ
容量550mlと大人の女性にぴったりサイズ。フタはドーム型の形状なので量の調節がしやすく、からあげなどのごろっとしたおかずもつぶれにくいです。
- 使いやすさも考えました
ランチボックスとして嬉しい機能もつまっています。ワンタッチのフタで止め具やランチベルトなしでカチッとフタがしまります。フタにはパッキンがついて汁漏れしづらく安心。電子レンジＯＫ、食洗機ＯＫ。見た目だけでなく使いやすさも大事にしています。安心の日本製です
- 人気の「ムームーフレンズ」シリーズ
「ムームーフレンズ」シリーズは2022年の登場以来大人気のキャラクターシリーズ。ねこ、うさぎ、くま、パンダをイメージしたオリジナルのキャラクターがランチタイムに癒しを与えてくれます。ファンシーになりすぎず、大人の普段使いにも。同じシリーズでカトラリー、ランチバッグなど豊富に展開。ギフトなどにもおすすめです。
キャラクターがプリントされた仕切り
ご飯を食べるとお顔が見えてきます
ドーム型のフタでおかずがつぶれにくい
フタにはパッキンが付いています
盛り付けイメージ
株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は嬉しい機能満載で、キャラクターの仕切りがかわいい１段ランチボックス「ムームーフレンズ ワンタッチ仕切りランチ」を2025年9月に新発売します。
ムームーフレンズ ワンタッチ仕切りランチ
ねこ、うさぎ、くま、パンダをイメージしたオリジナルのいきものたちがかわいいと人気なSabuのキャラクターシリーズ「ムームーフレンズ」。この秋に大人気キャラクター“みるくねこ”、“ちゃまめしば”“くろまめしば”のかわいいランチボックスが登場します。電子レンジ、食洗機対応など嬉しい機能もたくさん。ムームーフレンズと毎日のお弁当生活を楽しく過ごしましょう。
【商品の概要】
名称 ： ムームーフレンズ ワンタッチ仕切りランチ
販売料金 ： 2,250円（税抜）2,475円（税込）
サイズ ： 幅14.6×奥11.6cm×高7.3cm （容量550ml）
カラー ： みるくねこ／くろまめしば／ちゃまめしば
販売店 ： 生活雑貨店、ＥＣサイトなど