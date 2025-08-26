CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見健介）は、独自の会計ファイナンス人材ネットワークと専門性を活かした法人向け3サービス「CPAジョブズ」「CPASSキャリア」「CPAラーニング」の全国展開を加速すべく、【新規法人代理店の募集】を開始いたします。

採用・紹介・育成の3領域を網羅した成長商材

【1】CPA ジョブズ｜会計ファイナンス人材特化型 求人サイト

業界に特化した独自ネットワークにより、質の高い求職者と求人企業のマッチングを実現しています。

企業の採用課題に即した提案が可能で、幅広い業種への展開実績があります。

初期費用・掲載費用無料で、採用決定時の20万円（税別：正社員・契約社員の場合）のみ、とご利用頂きやすい価格設定となっています。

【2】CPASSキャリア｜会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント

公認会計士やCFO候補、CAOなどハイクラス人材をはじめ、即戦力経理人材まで新卒・中途問わず幅広い会計ファイナンス人材のご紹介が可能な転職支援サービス。

業界経験の長いトップコンサルタントが直接転職支援をしているため、マッチ度の高い採用が実現可能。

初期費用無料、完全成功報酬型（返金規定あり）とご利用頂きやすい価格設定となっています。

【3】CPAラーニング｜簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング

管理職や経理・財務部門などを対象に、経営に関わる会計ファイナンス知識から、簿記講座・税務・人事労務など、1,500本以上の幅広い分野の講座を完全無料で提供。すでに登録者は75万人超。

法人管理機能（受講進捗管理、グループ設定、コース作成など）も無料で提供しているため、法人の人材育成にも安心してご活用頂けます。

なぜ、CPAは会計ファイナンス人材に強いのか？

CPAエクセレントパートナーズは、公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営母体として、長年にわたり日本全国の会計ファイナンス人材を輩出してきました。

代理店様へのご依頼内容（主な営業対象）

- 公認会計士試験 合格者数で全国トップクラスの実績- 会計士を志す学生はじめ、CFO等会計ファイナンス人材との強固なリレーション- 独自ネットワークにより、上場企業からベンチャー企業まで幅広い採用ニーズに対応可能- 会計教育・人材育成・人材紹介を一気通貫で支援できる唯一無二の体制

【CPA ジョブズ】求人獲得および掲載

主な営業対象：一般企業（大手・中小）、会計事務所等 ※全国エリアで対応可能です。

【CPASSキャリア】人材紹介案件獲得

主な営業対象：一般企業（上場企業、IPO準備会社等）、会計事務所等

【CPAラーニング】法人管理機能契約獲得

主な営業対象：従業員規模100名以上、人材育成・研修に興味・関心のある一般企業

代理店手数料・代理店契約について

手数料体系の詳細は、個別にご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。

また、代理店契約にあたっては所定の審査がございます。審査の結果お断りさせて頂く場合もございますのであらかじめご了承下さい。

お問い合わせ

以下のメールよりお気軽にお問い合わせください。担当者がご説明させていただきます。

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

法人事業推進部

TEL：03-6384-2834

MAIL：corp@cpa-net.jp

URL：https://www.cpa-excellent-partners.co.jp