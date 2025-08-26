インティメート・マージャー、MarkeZine Day 2025 Autumnに代表取締役社長・簗島亮次が登壇決定、イベント内ブース出展も実施

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下：当社）は、株式会社 翔泳社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：臼井 かおる、以下：翔泳社）が2025年9月10日（水）と11日（木）の2日間にわたり開催する「MarkeZine Day 2025 Autumn」において、1日目の10日（水）15時20分～15時50分の時間帯に、代表取締役社長・簗島亮次が「AIエージェントでデータ活用の壁を超える！今すぐできる活用法と組織変革のポイント」テーマに登壇することをお知らせいたします。併せて、会場内にて両日ブース出展も行います。

■ 登壇概要

本セッションでは、当社の代表取締役社長・簗島亮次が大手企業のデジタル変革を数多く支援してきた300Bridge代表取締役の藤原義昭氏をゲストに迎え、対談形式でお届けします。海外の先進事例を交えながら3年後のマーケティングの姿を展望するとともに、組織全体の変革につなげるために会社で議論すべきポイントを探ります。また、ChatGPTやGoogle Workspaceなど、既存環境で今すぐ実践できる具体的な活用方法もご紹介。データ活用に悩むマーケティング担当者が、明日からの具体的な行動指針を持ち帰れるセッションです。

・日時：2025年9月10日（水）15時20分～15時50分

・セッション名：「AIエージェントでデータ活用の壁を超える！今すぐできる活用法と組織変革のポイント」

・登壇者：株式会社インティメート・マージャー代表取締役社長・簗島 亮次

株式会社300Bridge代表取締役・藤原 義昭

・申し込みURL：https://event.shoeisha.jp/mzday/20250910/session/6141

■当ブースの見どころ

データ活用に課題を抱える企業様はもちろん、最新のインティメート・マージャーの活用事例やAIエージェントにご関心のある企業様に向けて、お役立ていただける各種レポートをご用意しております。当日ブースにお越しいただいた方には、オリジナルノベルティ「3in1ケーブル」または「オリジナルステッカー」をプレゼントします。ご来場の際は是非お立ち寄りください。

＜MarkeZine Day 2025 Autumn概要＞

・日程：2025年9月10日（水）10:00～19:00（9:30受付開始／18:45最終受付）

2025年9月11日（木）10:00～18:15（9:30受付開始／18:00最終受付）

懇親会（参加無料・抽選制） 18:30～20:00予定

・会場：JPタワー ホール＆カンファレンス

(100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階)

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

・参加費：無料（事前登録制）

・イベントURL：https://event.shoeisha.jp/mzday/20250910/

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。