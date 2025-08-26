世界で累計4400万部発行！　日本でも人気沸騰中のアニメ『ブルーイ』の絵本シリーズ・日本語版が この秋待望の発売決定！

株式会社小学館

株式会社小学館クリエイティブは、世界中で大人気のキッズ向けアニメーション『ブルーイ』の絵本および児童書シリーズの日本語翻訳版を、2025年11月より順次刊行します。第1弾は、原作アニメでも人気のエピソードである『コウモリになりたい』と『あかちゃんレース』の2タイトルを同時発売！

『ブルーイ コウモリになりたい』

発売日：2025年11月28日

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-7780-3652-2

発売：小学館

発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10145137.html

内容紹介：もう寝る時間。でも、ブルーイはねむたくありません！ 夢のような冒険で、ブルーイが見たものとは？ 寝かしつけの絵本としてもオススメの1冊です。

『ブルーイ あかちゃんレース』

発売日：2025年11月28日

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-7780-3653-9

発売：小学館

発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10145138.html

内容紹介：赤ちゃんの頃のブルーイが、友だちと一緒に最初の一歩を踏み出します。赤ちゃんレースに勝つのは、いったいだれ？ 他の子と比べて悩んでしまう子育て中の親御さんへのエールも込められた心温まる1冊です。

●『ブルーイ』概要

主人公のブルーイは、6歳のオーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルー・ヒーラー）の女の子。創造力豊かで好奇心いっぱいのブルーイを中心に、パパ、ママ、4歳の妹ビンゴとの暮らしの中のちょっとした喜びや、子どもたちが遊びを通じて成長する姿を描いたアニメーションです。たくさん笑えて、たまにほろっとする1話完結型のストーリーは、未就学児を中心とした幅広い世代の子どもたちに大人気。また、子どもとのかかわり方のヒントがたくさん詰まっていることから、子育て中のママ・パパの心も広くつかんでいます。

●テレビアニメが絶賛放送中！

『ブルーイ』は2018年にオーストラリアで放送がスタートして以来、現在は140カ国以上で視聴され、世界中で愛されています。

日本では2025年4月からテレ東系列6局ネット（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）で毎週日曜あさ7時から絶賛放送中のほか、ディズニー・チャンネルやディズニー・プラスでも視聴が可能です。

ブランド公式サイト： https://www.bluey.tv/jp/

日本公式YouTube： https://www.youtube.com/@Bluey_JP

日本公式インスタグラム： https://www.instagram.com/bluey_jp

日本公式X： https://x.com/bluey_jp

日本公式TikTok： https://www.tiktok.com/@bluey_jp

テレ東アニメ公式サイト「あにてれ」内ページ： https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/bluey/

●イベント開催やグッズ展開も続々！

2025年9月13日(土) から2025年11月3日(月・祝) の期間には、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート（以下、レゴランド(R)）にて、「ブルーイ」と、レゴランド(R)の特別共同イベント「ブルーイとあそぼう！」の実施が発表されています。

また9月26日(金) からは全国のイオンシネマほか計31の映画館にてアニメ『ブルーイ』の映画館上映イベント「ブルーイ in シネマ」の開催も決定。

さらに、株式会社タカラトミーからは『ブルーイ』関連玩具の日本国内初展開も発表されており、2025年9月27日(土) から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/(https://takaratomymall.jp/)）等で、全14種類の玩具が発売されます。

すでに世界中でたくさんの親子に愛されている『ブルーイ』ですが、日本でもテレビ放送開始や、大阪・関西万博のオーストラリアパビリオンでのイベントやグリーティング等をきっかけとした熱の高まりを受け、未就学児を中心とした子どもたちはもちろん、子育てに日々奮闘するママ・パパを中心に、着々と人気・知名度が高まっています。

◆関連リンク

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ブルーイとあそぼう！」について

https://www.legoland.jp/operation/seasonal-events/bluey/

映画館上映イベント「ブルーイ in シネマ」について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000051177.html

株式会社タカラトミー『ブルーイ』玩具シリーズについて

https://www.takaratomy.co.jp/products/bluey/