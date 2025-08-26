JGBA日本優良ビルダー普及協会、加盟企業350社を突破いたしました！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は設立4年目にして会員企業が300社を突破し、本年8月に早くも350社を超えました。

これもひとえに皆様の日々のご尽力があってこその結果でございます。今後も積極的にセミナーや視察会などを通じて知見の共有を進め、「住宅業界のために」を合言葉により一層住宅産業の発展に寄与できるよう、努めてまいります。

「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、会員企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、2021年から、リアルやオンライン、コラボなど様々な形での勉強会や現地視察会などを開催。2025年には「顧客心理をつかむ営業手法～住宅会社の「必ず売れる仕組み」作りと「売れる営業センスをスキル」に変える方法～」、「覚悟の持ち方～経営にも通じる覚悟の持ち方～」、「毎月1～2棟受注地域密着安定受注実践会」、「工務店WEB集客課題解決セミナー」、「二代目経営者塾」、「免震保証付き基礎工法セミナー」、「住宅ローン金利上昇対策セミナー」と様々なテーマや切り口で知見やノウハウをアップデートする機会を提供し、加えて会員企業であるセイズ株式会社、株式会社ブルーハウス、平松建築株式会社、YKK AP株式会社にご協力いただき、視察会を開催して参りました。

工務店、ビルダー、リフォーム会社などの正会員や、住宅設備機器の供給事業者や住宅施工など各種業務支援を手掛ける事業者など多様な事業者からなる賛助会員、住宅専門媒体などによるメディア会員などが参画しております。

今後も既に様々な企画の開催が決定しており、皆様にお届けできる日を心待ちにしております。

ぜひ会員の皆様も未会員の皆様もご参加いただき、一緒に住宅業界を盛り上げていきましょう。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net