2025年10月23日（木）「工務店組織力強化セミナー」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会


一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。



本セミナーでは、株式会社ソリューションの長友社長にご登壇いただき、部下の惹きつけ方、部下のやる気を引き出すポイントについてお話していただきます。組織力の強化に取り組みたい方や、スタッフ育成に課題を感じている方は是非ご参加ください！



☑会社を成長曲線に持っていきたい。
☑組織を一枚岩にしたい。
☑会社の方向性と個人の方向性を一致させたい。
☑部下や社長とのコミュニケーションを円滑にしたい。


☑スタッフをもっと成長させたい。


☑部下の強みを活かすマネージメントをしたい。



このような課題に取り組みたい方は是非ご参加ください！



【開催概要】


イベント名：JGBA『人材育成・組織作りのプロが語る集団から組織へ「工務店組織力強化セミナー」』


開催日時：2025年10月23日(木)　16:30~18:00


開催場所：≪オンライン≫　zoomウェビナー


参加費：《JGBA会員企業》無料


　　　　《JGBA未会員企業》無料


参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社


　　　　　経営者、マネージャー、実務者


詳細：https://jgba.net/event/2025-10-23-jgba-seminar/



【お申し込み方法】


1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2025-10-23-jgba-seminar/）


2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。


　　 ※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。





登壇者紹介




株式会社ソリューション　企業HP：https://solution-hr.com/



JGBA　年間イベントスケジュール


JGBAは年間を通してイベントを開催しております！


セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。


■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/



一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について


地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。


“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。


【会社概要】


社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会


本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5　ストロング赤坂ビル4F


代表理事：田島　亮


設立： 令和3年1月20日


HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞


TEL：03-6277-6079


MAIL：info@jgba.net