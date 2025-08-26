2025年10月29日（水）「Lib Work視察会 in熊本」実施決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、役員企業並びに会員企業の現地視察会を定期的に実施しております。2025年は２月にセイズ株式会社、3月に株式会社ブルーハウス、5月に平松建築株式会社、7月にYKK AP株式会社の視察を実施してきました。

9月には今年度5回目となる紀の国住宅株式会社への視察が決まっております。

「Lib Work視察会 in熊本」開催

本年早くも6回目となる今回の視察先は、熊本県山鹿市に本社を置き、年間受注棟数500棟・売上高160億円・時価総額184億円を実現したLib Workです。先端技術で生まれた新しい時代の平屋や国内初の土を主原料とした3Dプリンター住宅を実際に視察する予定です。開催は2025年10月29日(水)に決定しており、JGBA会員企業の方はもちろん、未会員企業の皆様もご参加いただけます。

お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

視察会では…

★2025 年7 月OPEN！先端技術で生まれた未来の“木造空間”新しい時代の平屋を視察！

★国内初！土を主原料とした約100平方メートル の３Ｄプリンター住宅を視察！

★Lib Work 代表取締役 瀬口社長が「事業成長の要因と今後の展開」を語る！

【開催概要】

イベント名：「Lib Work視察会 in熊本」

開催日時：2025年10月29日(水) 13:00～18:00

開催場所：熊本県（リアルのみ開催）

参加費：《JGBA会員企業》10,000円（税込）／1人

《JGBA未会員企業》35,000円(税込)／1人

※視察会当日にJGBAにご入会された場合10,000円キャッシュバックいたします！

詳細：https://jgba.net/event/2025-10-29-jgba-seminar/

【プログラム】

12:30-13:00 視察会受付（熊本駅西口ロータリー）

13:30-14:00 視察１. イオンモール熊本 niko and … コラボモデルハウス

14:30-15:00 視察２. LIVELY VILLA Noki 阿蘇モデルハウス

15:45-16:15 視察３. 3Dプリンター住宅 Lib Earth House “modelB”

16:15-16:30 休憩

16:30-18:00 分科会（リブワークラボ)

19:00-21:00 懇親会（西銀ぼたん※熊本駅から少し離れたお店です）

※懇親会不参加の方はバスで熊本駅まで送迎いたします。

※懇親会費実費（5,000～8,000円）

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【お申し込み方法】

1 視察会詳細（https://jgba.net/event/2025-10-29-jgba-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※1社3名まで定員30名

株式会社 Lib Work 紹介

1997年8月 設立

2010年8月 ギャラリー「INDEX」をオープン

2018年4月 社名を(株)LibWorkに変更

2019年6月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

2020年7月 タクエーホーム(株)の株式取得（子会社化）

※一部省略

株式会社Lib Work企業HP：https://www.libwork.co.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net