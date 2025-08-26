アイ ティントから力強い自然にインスパイアされた新色が登場

日本ロレアル株式会社

＜アルマーニ ビューティ(https://www.rakuten.co.jp/armanibeauty/)＞のひと塗りで惹きつける存在感を感じさせるリキッドアイシャドウ「アイ ティント」から、力強い自然にインスパイアされた新色が2025年9月26日（金）に登場します。

2014年にバックステージから生まれた「アイ ティント」は、つけたてのフレッシュな仕上がりが

続く*、軽い付け心地のリキッドアイシャドウ。

軽い付け心地で使いやすく、にじみにくい「アイ ティント」は、使いやすくプレイフルなティアドロップ型のアプリケーターを採用。両まぶたとも均一に広げられ、美しいアイシャドウの仕上がりを楽しめます。

今回登場する新色<69S オーバーン>はジョルジオ・アルマーニ氏の自然への愛にインスピレーションを受け、銅の地層を表現したメタリックなカッパーブラウンに淡いローズブラウンの色調を組み合わせた肌なじみの良いカラーです。

*アルマーニ調べ。個人差あり

■製品名 ：アイ ティント

■カラー ：69S オーバーン

■価格 ：各6,710円(税込)※表示価格は、希望小売価格です。

■発売日 ：2025年9月26日（金）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

アルマーニ ビューティ公式ストア 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/armanibeauty

アルマーニ ビューティ LINE公式アカウント アカウントID：＠armanibeauty

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝