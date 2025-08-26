GARRACKがTVアニメ『ONE PIECE』のスマートウォッチを「麦わらストア」全国10店舗とオンラインストアで8月27日に販売開始。渋谷本店では特別展示も実施します。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）はキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編のルフィ、ゾロ、サンジをイメージしたスマートウォッチを全国の「麦わらストア」で8月27日に販売開始します。9月1日からは渋谷本店にて特別展示も開始します。

株式会社ウエニ貿易■TVアニメ『ONE PIECE』のスマートウォッチ

ルフィ、ゾロ、サンジの3つのモデルをラインナップ。キャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤を備えた、 スタイリッシュなスマートウォッチです。

充実の機能

1回の充電で10日間稼働するロングバッテリーや、Bluetooth通話、 GPS搭載のワークアウトモードなど機能も充実。明るく視認性に優れた大型ディスプレイは、日差しの下でも見やすく、軽量設計で日常使いにも最適です。

オリジナル文字盤

歩数や心拍数に応じて、文字盤上のキャラクターのポーズが変化する遊び心あふれるギミックを搭載。通知が届くとカモメが登場したり、電伝虫をタップするとBluetooth通話ができるなど、作品の世界観を楽しみながら日常を彩るユニークな仕様です。

健康管理もスマートにこなしながら、毎日をより楽しく、アクティブに演出してくれます。

■お取り扱い店舗

・ONE PIECE 麦わらストア

(渋谷本店、池袋店、お台場店、東京駅店、あべの店、梅田店、名古屋店、福岡店、熊本店)

・ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU

※渋谷本店のイメージです。

・ONE PIECE 麦わらストアオンライン

https://store.toei-anim.co.jp/shop/ls_pages/mugiwara-store.aspx

■渋谷本店イベントスペースにて特別展示！

さらに9月1日（月）～9月11日（木）の期間、麦わらストア渋谷本店イベントスペースでは特別展示を開催いたします。

会場にはキャラクターパネルなど、ファン必見のフォトスポットや特典をご用意。

作品の世界観を体感しながら、GARRACKのスマートウォッチを実際に試着できるこの機会をぜひお楽しみください。

※パネルイメージ■商品概要

『ONE PIECE』スマートウォッチ 各29,700円(税込)

ルフィモデルHUC-OP-FT3-L

ゾロモデルHUC-OP-FT3-Z

サンジモデル HUC-OP-FT3-S

商品詳細ページ：GARRACK公式ページ

https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/onepiece2025/

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

【TVアニメ『ONE PIECE』とは】

原作は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。

1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にコミックスは100巻を突破。さらに、発行部数はシリーズ累計5億部も突破している（2024年現在）。

1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年にはついに1,000話を突破。2024年には放送25周年を迎えた。

劇場版作品も多数制作され、2022年公開の最新作『ONE PIECE FILM RED』は、公開前から話題となり、国内累計動員数1,474万人、興行収入203.3億円を記録(2023年実施のアンコール上映含む。)

劇場版シリーズとしては史上最高の成績となった。

2023年には、尾田栄一郎がエグゼクティブ・プロデューサーを務める実写ドラマ版『ONE PIECE』がNetflixで全世界独占配信。国内外で反響を呼び、数々の賞に輝いた。続編の制作が決定している。

また、これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも現在までに途切れることがない。いくつものムーブメントを起こしながら、今なお成長しつづけている世界的なエンターテインメント作品である。

【GARAACK（ギャラック）とは】

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト http://ueni.co.jp/