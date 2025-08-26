リバスタ、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」のポイント交換先として新たにAmazonギフトカードを追加

株式会社リバスタ

株式会社リバスタ（本社：東京都江東区、代表取締役：高橋巧、以下 当社）は、当社が提供する建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」のポイント交換先として、2025年8月25日より新たにAmazonギフトカードを追加したことをお知らせします。これにより、建設技能者（以下 技能者）は「ビルダーズポイント」のポイント交換先をPayPayマネーライト、Amazonギフトカードの2種類から選択できるようになり、電子マネーを利用していない場合でも、元請会社から受け取ったポイントを活用することが可能になります。

また、2025年5月より、QRコード（※1）を用いて特定の技能者へ対面でポイント付与ができる機能を追加しており、今後も利便性向上のための機能拡充を順次行ってまいります。

■ポイント交換先追加の背景

建設業界では、技能者の就労者減少に伴う将来の担い手不足が大きな課題の一つになっており、建設業界で働く魅力や働きがいをより感じられる環境づくりが求められています。このような建設業界の労働環境を取り巻く幅広い課題の改善に寄与することを目指し、当社は2024年6月より、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」の提供を開始しました。



そしてこのたび、ポイントの新たな交換先として、「ビルダーズポイント」をご利用いただいている元請会社および技能者からのご要望が多かったAmazonギフトカードを追加しました。これまで、技能者は元請会社より受け取ったポイントをPayPayマネーライトへ交換し、連携サービスや加盟店での決済に利用していましたが、このたびの連携に伴い、Amazonギフトカードへの交換も可能となり、Amazonのオンラインストアでの商品購入等にも利用できるようになります。

「ビルダーズポイント」をAmazonギフトカードへ交換する際の専用アプリ操作画面

■「ビルダーズポイント」 新機能のご紹介

「ビルダーズポイント」は2025年5月より、専用アプリ（※2）上に表示されるポイント受け取り用QRコードを用いて、特定の技能者に対し、対面でポイントを付与することができる新機能を追加しました。

当初より「ビルダーズポイント」は、安全講習会や清掃会などのイベントへ参加した不特定多数の技能者に対し、音波を用いて一斉にポイントを付与する機能や、建設現場施工管理サービス「Buildee」（※3）と連携し、現場へ入場した技能者へ一律でポイントを付与する機能などを提供しています。

また、特定の技能者に対してポイントを付与したい場合、管理システム上で対象となる技能者のアカウントを検索し、ポイントを付与することも可能です。加えて、今回の新機能により、元請会社の職員は技能者のスマートフォンの専用アプリ上に表示されるポイント受け取り用QRコードを読み取ることで、その場でポイントを付与することができるようになります。これにより、対象の技能者に対してよりタイムリーかつ手軽なポイント付与が実現します。

QRコードを用いて「ビルダーズポイント」を付与する際の専用アプリ操作画面

当社は今後も、サービスの利便性向上やポイント交換先の拡充等の機能改善を通じ、技能者のモチベーション向上や魅力的な現場の創出に寄与するサービスづくりに努めてまいります。

■「ビルダーズポイント」について

「ビルダーズポイント」付与のフロー図

建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」は、元請会社の裁量で独自のポイントプログラムを簡便に構築できるサービスです。

ポイントの管理・授受は専用アプリ上で簡単に操作可能です。技能者は受け取ったポイントをPayPayマネーライト（※4）やAmazonギフトカードに交換し、提携サービスや加盟店での決済、オンラインストアでの商品購入等に用いることができます。「ビルダーズポイント」は、技能者のモチベーション向上や魅力的な現場の創出による、業界の課題解決に向けたサービス設計が評価され、2024年度「IT賞（社会課題解決領域）」を受賞しました。

・建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」サービスサイト(https://service.builders-point.jp/)

（※1）QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（※2）対応OS：iOS／Android

・App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/id6476525698

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rvstamobileapp

（※3）当社が提供する、建設現場における施工管理業務をサポートするクラウドサービスです。日々の調整会議における作業間連絡調整や入退場管理、安全書類作成、進捗・歩掛管理などの機能をすべて網羅したオールインワンのサービスとして700社超の元請会社に利用いただいており、業界最大級の施工管理領域クラウドサービスとして普及しています。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/）

（※4）PayPayマネーライトへ変換するまでのシステム構築にあたっては、ソフトバンク株式会社およびPayPay株式会社と協力・連携しています。

■関連リリース

- リバスタ、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を提供開始 鹿島建設・戸田建設・西松建設のほか、複数社での導入が決定(https://www.rvsta.co.jp/news/20240603/)（2024年6月3日）- リバスタ、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」 2024年度「IT賞（社会課題解決領域）」を受賞(https://www.rvsta.co.jp/news/20241209/)（2024年12月9日）- リバスタの「ビルダーズポイント」、鹿島建設の現場における安全意識や技能者のモチベーション向上に寄与 ～KY（危険予知）活動記録のオンライン提出率が約20%改善～(https://www.rvsta.co.jp/news/20250318/)（2025年3月18日）- リバスタの「ビルダーズポイント」、戸田建設の現場において コミュニケーション活性化や熱中症対策などに寄与(https://www.rvsta.co.jp/news/20250625/)（2025年6月25日）- リバスタの建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を安藤ハザマが全支店へ導入 ～試験導入した一部の現場では、CCUSカードのタッチ率が約20%向上。担い手不足対策や建設技能者のモチベーション向上等のため全国の現場へ順次導入～(https://www.rvsta.co.jp/news/20250819/)（2025年8月19日）

■リバスタについて

株式会社リバスタは、【「つくる」の現場から、世界を変える。】のミッションのもと、建設業界が抱えるさまざまな課題をICTで解決するため、お客様に寄り添い共に創造する姿勢で、幅広いソリューションを提供しています。電子マニフェストサービス「e-reverse.com」は1万社を超えるお客様にご利用いただいており、その他にも建設現場施工管理サービス「Buildee」、建設現場ICT機器ソリューション「BANKEN」などを通じ、建設現場の生産性向上に貢献しています。また、建設現場のCO2算定サービス「TansoMiru」や、建設技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」、施工管理業務の標準化、ノウハウ継承を支援するサービス「GENBATON」の提供を通じ、脱炭素化や労働環境などの課題改善も支援することで、サステナブルな社会の実現を目指します。

会社名：株式会社リバスタ

代表者：代表取締役 高橋巧

所在地：東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア9F

資本金：1億円

URL：https://www.rvsta.co.jp

※掲載内容は発表日現在の情報です。

※文中の会社名、サービス名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。