広報・PR部に特化した「広報・PR AIアドバイザリー」を開始

ガッツと愛（AI）と経験でクライアントを成功に導く株式会社ライト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：天野 渉）は、広報・PR部門に特化し、業務効率化と成果創出を両立するサービス「広報・PR AIアドバイザリー」を2025年8月26日より提供開始します。本サービスは、リソース不足や戦略的アプローチに悩む事業会社、官公庁、各種団体の広報担当のAIサービスの活用方法や人が行う部分とAIの作業範囲を整理し、広報業務の効率性を向上させます。

ご希望の方は、以下フォームより「広報・PR AIアドバイザリー」利用希望の旨を記載の上、ご連絡ください。

https://lightinc.co.jp/#contact(https://lightinc.co.jp/#contact)

背景

SNSやデジタルメディアの拡大により、広報部門には従来以上のタスク量とスピードが求められ、その効率性UPにAIの活用が期待されています。しかし、多くの企業では「配信依頼が増え続け、リリースを出すだけで精一杯」「スタッフ教育に時間を割けない」といった課題を抱え、具体的なAI導入の検討まで至っていない、検討しつつも導入まで至らないケースも多いです。さらに、AIを導入しても「どの業務に活用すべきか分からない」「正しく導入できているか心細い」「情報漏洩のリスクが心配」といった不安も広がっています。

こうした背景を受け、当社はPR実務の豊富な経験とAI技術を融合させ、広報・PR業務専用のアドバイザリーサービスを体系化しました。

サービスの特徴

ご支援の流れ（スケジュール/料金）

- 広報・PR業務に特化した体系的支援例えばプレスリリース作成の場合、企画・準備から原稿作成、配信、効果測定まで、広報・PR部のワークフローに即したAI活用を提案。業務効率化と成果の最大化を同時に実現します。- AIと人間の最適な役割分担AIが得意な「情報収集・ドラフト生成・配信自動化」と、人間が担う「戦略判断・ブランド配慮・メディアリレーション」を明確化。品質と安全性を両立します。- 徹底したリスクマネジメント機密情報の匿名化ルールや運用ガイドラインを整備し、安心してAIを導入可能に。情報漏洩リスクを最小限に抑えます。- 即戦力となるリソース提供プレスリリース作成プロンプトやGPTs活用ツール「プレスリリース作成メーカー」など、日々の広報業務で即活用できるリソースを提供します。

【スケジュール】

3カ月の短期集中で広報業務の全プロセスに関わるAI活用支援とアドバイザリーを包括的に提供します。

【料金】

一式 270万円～（月額90万円～ 3ヶ月分）

※別途消費税 ※4か月目以降のご支援は、別途お見積もり

会社概要

社名： 株式会社ライト（Light Inc.）

設立： 2023年4月

所在地： 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町18-4 billage SHIBUYA 二宮ビル101

代表： 天野 渉

事業内容： PRBP事業／HRBP事業／エンゲージメントパートナー事業／AIアドバイザリー事業

URL ：https://lightinc.co.jp/