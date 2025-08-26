株式会社エイブル＆パートナーズ

令和７年８月６日以降、九州地方各地において記録的な大雨により甚大な被害が発生しました。

この度の大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

株式会社エイブル（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 晴雄、以下「エイブル」）では、大雨災害で被災された方々への復興支援のため、被災または被災地からの避難を理由として、下記店舗においてお部屋探しをされるお客様に対し、以下のとおり支援を実施させていただきます。

１. 支援内容

賃貸契約の仲介手数料の免除（半月分）

２. 対象者

罹災（りさい）証明書を所持または申請されている方

３. 期間

令和７年８月６日から同年９月30日迄の賃貸借契約締結分

４. 対象店舗

鹿児島県：エイブル鹿児島中央駅前店

エイブル天文館店

エイブル霧島隼人店

エイブルネットワーク霧島国分店

エイブルネットワーク荒田店

エイブルネットワーク谷山店

エイブルネットワーク鹿屋店

熊本県： エイブルネットワーク熊本中央店

エイブルネットワーク熊本本店

エイブルネットワーク熊本南店

エイブルネットワーク熊本日赤通り店

エイブルネットワーク熊本健軍店

エイブルネットワーク熊本駅前店

エイブルネットワーク八代店

エイブルネットワーク宇土店

エイブルネットワーク菊陽バイパス店

５. 本件に関するお問合せ先

弊社ホームページよりご参照ください。

URL： https://www.able.co.jp/

皆様の安全と被災地の早期復興、そして被災された皆様の生活が一日も早く復することをお祈り申し上げます。