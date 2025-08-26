アントロッドキャピタルアジア、マレーシアで初の主催イベント「Untrodden Forum Malaysia 2025」を開催

UntroD Capital Japan株式会社

UntroD Capital Asia Pte Ltd（アントロッドキャピタルアジア、Managing Director：丸幸弘、以下「当社」）は、マレーシアにて初の主催イベント「Untrodden Forum Malaysia 2025」を開催しました。本イベントには、マレーシアのディープテックエコシステムを牽引するスタートアップ、ベンチャーキャピタル、政府系機関、事業会社など100名以上が一堂に会し、マレーシアがASEANと日本、そして世界をつなぐ次世代イノベーションハブとして飛躍する未来について熱い議論が交わされました。

マレーシアは、イスラム市場のハブとして世界20億人規模の潜在力を有し、東南アジアにおいても重要な役割を占めています。また、中東やアフリカへのゲートウェイとしても注目されており、日本や欧州の先端技術・プロダクトが集まり、イスラム市場に広がる中心地として注目を集めています。

本イベントは、当社が2024年5月に設立したマレーシア拠点での活動を基盤とし、パートナー企業であるLeave a Nest Malaysia Sdn. Bhd.と共に仕掛ける新たな取り組みの第一歩として開催されました。基調講演やパネルディスカッションでは、マレーシアにおけるディープテックエコシステムの現状と課題、IPO市場の可能性、そしてグローバル市場への展開といったテーマが取り上げられ、参加者同士の熱い議論が交わされました。また、スタートアップによるピッチセッションでは、マレーシアをはじめシンガポール、ベトナム、日本のディープテックスタートアップが登壇し、それぞれの情熱と戦略が力強くプレゼンテーションされました。

↑Untrodden Forum Malaysia 2025の様子

イベント概要

〇基調講演・セッション：

2:30 - 2:55 Welcoming Speech and Opening Remarks by UntroD Capital Asia

2:55 - 3:10 Sharing Session by Malaysian Technology Development Corporation

3:10 - 3:25 Sharing Session by Bursa Malaysia Berhad

3:25 - 3:40 Sharing Session by CC Innovation Singapore

3:40 - 4:10 Deep Tech Startup Pitching Session (以下の登壇スタートアップ一覧参照）

4:10 - 4:15 Closing Remarks by UntroD inc

4:15 - 5:00 Networking Session

UntroD（アントロッド）について

〇登壇スタートアップ一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/36405/table/151_1_6e270c1ad5f701a2e9e32ae65416ae60.jpg?v=202508270555 ]

地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを有するディープテック・スタートアップの社会実装を目的とした「リアルテックファンド」を2015年に設立し、シード・アーリーステージのスタートアップへのリード投資およびハンズオン支援を行ってきました。現在までに、リアルテックファンド1号～4号（日本ファンド）、リアルテックグローバルファンド1号・2号（グローバルファンド）、リアルテックグロースファンド1号（日本ファンド）を運用し、運用総額は400億円以上に達しています。社会に必要とされながら資本が流れにくい未踏領域に誰よりも最初に踏み出し、その経済性を証明することで資本や人材が供給され続ける持続的な仕組み創りを目指す、その意志をより一層体現するため、「未踏」を意味する「UntroD」を社名として掲げ、2024年6月に再始動しました。

HP：https://untrod.inc

お問い合わせ

UntroD Capital Asia Pte Ltd

広報担当：成田

contact_global@untrod.inc