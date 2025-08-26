スタジアムを青く染めて、Ｊ１へ。「GOJ1 KOJI BLUEMING PROJECT」始動

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

水戸ホーリーホックCRO・本間幸司が、クラブのＪ１昇格を願い、新たな集客企画「GOJ1 KOJI BLUEMING PROJECT」を始動します。9月28日（日）に開催するホームゲームとさらにその先の戦いに向けて、スタジアムを青に染めるべく、「オリジナルTシャツ付チケットの販売」と「1万人チャレンジ」の二大施策を展開します。

「最初に背負った31番が、31年目のクラブと重なることは、偶然ではなく必然だったのかもしれません。当時の想いを忘れずに、これからもサポーターと一緒に未来を描いていきたい。その願いを、この活動に込めます。」水戸ホーリーホック クラブリレーションオーガナイザー 本間幸司

■プロジェクトロゴについて

1999年に本間幸司CROがクラブに加入した際、初めて着用した背番号31のユニフォームにあしらわれた六角形模様をモチーフとし、「GOJ1」と「KOJI」という視覚的に近しい両ワードを組み合わせてデザイン。クラブの歴史を受け継ぎながら、未来への挑戦を力強く表現した。

■実施内容

・GOJ1 KOJI ブルーミングTシャツ 付チケット販売

・GOJ1 KOJI １万人チャレンジ ステッカー配布活動

GOJ1 KOJI ブルーミングTシャツ 付チケット販売イメージ

クラブ31年目と、本間CROが水戸ホーリーホックの選手として初めて背負った「31番」の想いをデザインに込めたオリジナルTシャツを「Tシャツ付きチケット」として販売します。

販売は、現地販売とオンライン販売の2つで実施。現地販売では、本間CROが自身で販売活動を行います！

■チケット対象試合

2025年9月28日（日）14:00キックオフ

2025明治安田Ｊ２リーグ第31節

水戸ホーリーホック vs. 藤枝MYFC

■チケット価格

GOJ1 KOJI ブルーミングTシャツ 付チケット…3,000円（税込）

■チケット席種

・メインサイド自由席

■Tシャツサイズ

・Ｍサイズ

・Ｌサイズ

・幸司サイズ（3L相当）

※各サイズ数量限定となります。

＜現地販売について＞

各地ご協力いただき、下記の日程で現地販売を実施予定です。

１.「水戸ホーリーホック サッカーフェスティバル in日立 presented by ＪＸ金属」 会場

日時：9月7日（日）

場所：日立市民運動公園 陸上競技場 場外

内容：Tシャツ付チケットの販売

予定数量：Tシャツ付チケット 各サイズ 合計200点

※イベント期間中販売を行いますが、本間CROの登場時間は一部となります。

２.水戸市役所

日時：9月16日（火） 12:30～13:30

場所：水戸市役所 市役所1階南側出入り口付近

内容：Tシャツ付チケットの販売、サイン会

予定数量：Tシャツ付チケット Lサイズのみ 50点

※その他、実施場所が追加になりましたら随時お知らせいたします。

＜オンライン販売について＞

「GOJ1 KOJI ブルーミングTシャツ 付チケット」はＪリーグチケットにて9月28日（日）のホームゲームでTシャツ引き換えが可能なチケットをオンライン販売いたします。

※各サイズ数量限定となります。

※システム利用料として、1個（1枚）につき110円がかかります。

■販売期間

8月29日（金）16:00～9月27日（土）13:00まで

※完売し次第終了となります。

■Tシャツの引き換えについて

Ｊリーグチケットにてご購入いただいた場合には、9月28日（日）のホームゲームでのTシャツ引き換えとなります。

引換場所：ケーズデンキスタジアム水戸 当日券売所

引換時間：11:00（予定）

※現地販売時の引き換えはできませんので予めご了承ください。

GOJ1 KOJI １万人チャレンジ ステッカー配布活動

「スタジアムを1万人で埋める前に、まずは1万人に届ける！」本間CRO自らがファン・サポーター、ホームタウンの皆さまに青を届ける企画に挑戦。

「GOJ1 KOJI BLUEMING PROJECT オリジナルステッカー」を用意し、チャレンジ期間にお会いした1万人の皆さまに配布。

■ステッカーデザイン

※デザインは複数種あります。

■活動について

「GOJ1 KOJI BLUEMING PROJECT」の活動は、本間幸司CROの公式Xアカウント(https://x.com/koji_1_homma)にて発信していきます。

水戸ホーリーホック クラブリレーションオーガナイザー 本間幸司 コメント

「昨年現役生活を引退し、今はCROとしてこのクラブのために何ができるかを考える毎日です。

クラブのこともこの立場になったからこそ見えたこともあり、とても大きな責任とやりがいを感じています。

今回の『GOJ1 KOJI BLUEMING PROJECT』は、クラブが本気でＪ１を目指していく中で、皆さんと心を一つにできる大きなきっかけになると思っています。

僕が選手として最初につけた背番号は“31”。そしてクラブは今年で31周年。この数字の重なりには、ただの偶然ではなく、未来につながる意味を感じています。『思えばあの時の31番は、この瞬間につながる布石だったのかもしれない…』そんな気持ちです。

僕たちの歩んできた歴史の中には、残留争いに沈み苦しんだシーズンもあれば、あと"１"の重みに悔し涙を流す年もありました。けれど、その歴史の中には常に支えてくれるサポーターがいて、地域の人たちがいて、仲間とともに戦ってきたからこそ、いまこうしてＪ１を現実的に意識できるクラブになれたと思っています。

だからこそ、今回のプロジェクトで目指すのはただの集客ではありません。皆さんの心を、そしてスタジアムを、青く染めること。街で1万人の方と直接出会い、想いを伝えること、そのすべてが『一緒に未来へ進む』ための一歩になると信じています。

選手たちに最高の後押しを。一緒に、この挑戦に参加してください。」