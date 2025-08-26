病院・老人ホーム等施設の面会予約システム特化テンプレートリリースのお知らせ / 予約システム SelectType（セレクトタイプ）

株式会社セレクトタイプ

株式会社セレクトタイプ（東京都豊島区）は自社が提供する予約システム・イベント管理システム付きホームページ作成サービス「SelectType（セレクトタイプ）」（https://select-type.com/）に「病院・老人ホーム等施設の面会予約システムに特化したテンプレートセット」をリリースしました。



SelectTypeは従来より様々な業種・業態に対応した予約システムとして幅広い業態の事業者様にご利用いただいておりましたが、近年要望のお声が増加していた病院の面会予約や特養老人ホームの面会予約を想定した予約システムがワンタッチで構築できる予約システムのテンプレート群を今回開発・リリースした次第です。



面会予約に特化したテンプレートは全部で3種類あり、面会可能な開始・終了時刻を登録してその間の時間帯は比較的自由にご予約時刻をお選びいただける「営業時間タイプ」と、時間割のように受付時間枠を予約カレンダー上にマッピングした「教室・イベントタイプ」の二種類の予約受付方式で用意されています。

URL：https://select-type.com/lp/hospitalVisitationReserveSystem/

- 各テンプレートの特徴

病院向け面会予約システムのテンプレートでは、面会を希望する患者様の病棟を選択→面会時刻を選択する流れの予約システムがワンタッチでセットアップされるようになっています。

一方、特別養護老人ホームのテンプレートでは面会時刻を直接選択する流れの予約システムがワンタッチでセットアップされるようになっています。



テンプレートを選択してワンタッチでセットアップ・構築された予約システムを、後は貴施設のニーズに併せて各機能の微調整を進めるだけでオリジナルな予約システムが完成します。



今回リリースされましたテンプレート群は無料アカウントにてすべてお試しいただけるようになっています。

無料アカウントでのお試し中にも、ご不明点が出てまいりましたら

お気軽にこちらのメールフォームへお問合せください。

サポート担当者より逐次ご案内を差し上げます。

https://select-type.com/mform/

■会社概要

社名 株式会社セレクトタイプ

所在地 東京都豊島区南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル5F

設立 2017年 4月

URL https://select-type.com

■本件に関するお問い合わせ

株式会社セレクトタイプ サポート窓口

E-Mail: support@select-type.com