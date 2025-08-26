未来を拓く不動産～DXの活用とビジョン～【無料セミナー】 全国/無料/オンラインのみ

株式会社ナビット

不動産業界は急速にデジタルトランスフォーメーション（DX）の波に乗り、

これまでにない進化を遂げています。

この度、不動産DXに焦点を当てたセミナーを開催いたします。

これは、不動産の未来を切り拓くための鍵となるデジタル技術、イノベーション、

そして成功事例についての洞察を深める絶好の機会です。

8/21(木)～9/17(水)までの限定配信となりますので、この機会にぜひお申込みください。

★セミナーの申し込みはこちら★

https://www.navit-j.com/inquiry/ba_redx_sem_entryform.html

講師紹介＆セミナー概要

第1部：「住まいにおける顔認証プラットフォームの未来」

DXYZ株式会社

橋本裕介

慶応義塾大学 法学部政治学科卒。

丸紅株式会社にて、食料部門経理として本部連結予決算やM&A案件

の事業計画策定等に従事。



デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社にて、

ライフサイエンス・ヘルスケア、電力、ケミカル、エレキなどの業

界に関する、Pre M&A戦略、ビジネスDDを中心に多数PJに関与。

医療ベンチャーへの常駐案件ではセールス、新規サービス開発、組

織人材開発にハンズオンで参画。

2022年5月よりDXYZ株式会社に入社。

【セミナー概要】

国内初の”オール顔認証マンション”とは

顔認証プラットフォームが創る未来のマンションの暮らし



第2部：「不動産に関するいろいろなDXの形～必要なものは足で稼ぐ！～」

株式会社ナビット

BS事業部

加藤真貴

2012年株式会社ナビット入社。

鉄道事業者とのパイプとなり、駅構内図や周辺情報の調査、デザイン制作、企画開発を行っている。

また、最新のソーシャルゲームアプリ等へのコンテンツ販売や大手検索エンジンに利用実績のある法人データを顧客のニーズに合わせ提案を行っている。

【セミナー概要】

・不動産業界で活用されているDBのご紹介

・地番・住所変換サービスのご紹介

・実地調査・写真撮影・空き家調査サービスのご紹介

・ナビット会社紹介・セミナー特典のご案内。

日程・申し込み方法

【日 程】

8/21(木)～9/17(水)

【参加費】

無料

【視聴方法】

パソコン・タブレット・スマホからでもご視聴いただけます。

是非ご覧ください！

