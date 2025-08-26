地域とともに育む新スポーツの文化。日本YOU.FO協会スタッフが墨田区長を表敬訪問

一般社団法人日本YOU.FO協会

2025年7月20日-21日に東京都墨田区で開催された「YOU.FO Ringcross World Cup 2025」。墨田区が後援として支えた本大会の成果を報告するため、７月31日に一般社団法人日本YOU.FO協会のメンバーが墨田区長・山本亨様を表敬訪問しました。

地域とともに育くむスポーツ文化

今回のワールドカップ開催にあたって、墨田区が後援に入り地域との連携のもとで実現しました。

大会期間中は墨田区長も会場に来場され、決勝戦を観戦し、閉会式での挨拶や表彰のサポートも行っていただきました。

さらに会場には地元のキッチンカーが出店し、競技とともに地域の食や文化も楽しめる場となりました。スポーツと地域が一体となり、地元から世界へとつながる新しいスポーツ文化が生まれています。

本大会には、墨田区でのスポーツ事業をきっかけにYOU.FOを始めた参加者や、地元出身の選手など多くの墨田区にゆかりのあるプレーヤーが出場しています。

今後の活動予定

2025年10月4日（土）・5日（日）に開催される「すみだまつり・こどもまつり」のスポーツ体験エリア（錦糸公園野球場）にて、YOU.FO体験ブースを出展予定です。

子どもから大人まで楽しめる新感覚スポーツを、ぜひこの機会に体験してください。

■ 大会概要

大会名：YOU.FO Ringcross World Cup 2025

日程： 2025年7月20日（日）2025年7月21日（月・祝）

会場：フクシ・エンタープライズ墨田フィールド（東京都墨田区）

参加国・地域：日本、オランダ、アイルランド、韓国、インド、中国、香港、ベルギー

出場チーム数：25チーム

参加者数：約120名（20～60代）

主催：YOU.FO Ringcross World Federation／一般社団法人日本YOU.FO協会

後援：東京都墨田区

■ YOU.FOとは？──オランダ生まれの新感覚スポーツ

YOU.FO（ユーフォー）Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら競うチームスポーツです。年齢・性別・経験に関係なく楽しめるよう設計されており、接触プレーが禁止されているため、セルフジャッジを基本とするフェアでリスペクトに満ちた競技文化が魅力です。



スピード・戦略性・空間把握能力が求められる競技性に加え、プレーヤー同士の信頼と協力をベースにした“人と人がつながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

■ お問い合わせ

W杯及び競技に関する選手・協会スタッフへのインタビューや記事・映像の取材など、随時ご相談を受け付けています。

また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)