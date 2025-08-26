日本初※、腸活専門メーカー：野村乳業が腸内フローラ検査サービス「Flora Scan」を販売開始

野村乳業株式会社

腸活専門ブランド「MY FLORA（マイ・フローラ）」を展開する野村乳業株式会社(本社:広島県安芸郡府中町、代表取締役:野村和弘)は、予防医療領域における検査サービスを展開する株式会社プリメディカ(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:富永朋)の腸内フローラ検査サービス「Flora Scan（フローラスキャン）」を野村乳業のECサイト「工場直送できたて便」https://myflora.jp/にて2025年8月27日（水）より販売開始することをお知らせいたします。

※日本の食品メーカーとして、腸内フローラ検査サービス「Flora Scan（フローラスキャン）」を販売（※2025年8月時点）

●食品メーカーが腸内フローラ検査サービスをECサイトで販売する意義

野村乳業は「おなかを育てる」サイクルをまわしていくことが、心身の健康につながり、お客様の素晴らしい人生を実現すると考えております。腸内フローラ検査サービス「Flora Scan（フローラスキャン）」を提供することにより、検査結果をもとにお客様お一人おひとりの腸内環境に合った食品や生活習慣を提案できるようになります。

●腸内フローラ検査サービス「Flora Scan（フローラスキャン）」概要

キットには採便用のブラシや検査手順書、オリジナルの「腸内フローラアドバイスブック」などが同封されています。ご自宅で採便して、ポストに投函するだけで簡単に検査が受けられます。

検査報告書は、ご自身の腸内細菌の種類とバランス、疾患リスクなどを詳細に分析し、わかりやすくまとめたレポートとして提供されます。日々の健康管理にお役立てください。

⚫︎野村乳業株式会社について

1897年（明治30年）創業、「おなかを育てる」をコンセプトにしている乳業メーカー。かつては一般的な乳業メーカー同様、牛乳・ヨーグルト・プリンなどの乳製品を中心に幅広く商品を製造。しかし、90年代から牛乳・ヨーグルトがコモディティ化し、価格競争が激化。価格ではなく価値でお客様に満足いただける商品を目指し、2010年頃より経営資源を発酵技術と腸内環境研究に集中。現在は世界的にもめずらしい植物乳酸菌の高濃度発酵技術を応用した事業に特化。主にプラントベースの乳酸菌飲料「マイ・フローラ」を製造・販売している。乳業でありながら、牛乳を製造していない。海外では乳業メーカー向けに発酵の技術指導と発酵原料を提供。また、植物乳酸菌のヒト臨床試験や腸内フローラ分析等を積極的に行い、腸活専門メーカーを目指している。

⚫︎植物乳酸菌発酵飲料「シンバイオティクス マイ・フローラ」とは

「シンバイオティクス マイ・フローラ」【機能性表示食品】は、「おなかを育てる」をコンセプトにしている野村乳業（1897年創業）が培ってきた独自の発酵技術を用い、広島大学との共同研究から生まれた新しい乳酸菌飲料です。一般的な乳酸菌飲料が牛乳を動物乳酸菌で発酵させているのに対し、「マイ・フローラ」は生命力の強い“植物乳酸菌”で野菜を発酵させています。にんじんの自然な甘さに乳酸菌が醸す酸味がマッチしたさわやかな味です。

【届出番号】 H1085

【届出表示】 本品には生きた乳酸菌 Lactiplantibacillus plantarum SN13T株とイソマルトオリゴ糖が含まれているので、生きて腸まで届くことで、便秘気味の方の便通を改善して、おなかの調子を整えます。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

●本品は国の許可を受けたものではありません。

