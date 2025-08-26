幸せ感じるシャルドネアロマと植物の恵みで 肌も心も満たされる『シャルドネ ビューティー』

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、香り高いシャルドネアロマとみずみずしいうるおいに包まれる至福のデイリーケアシリーズ『シャルドネ ビューティー』より、美容液発想のハンドクリーム「ハンドセラムクリーム」と、からだ・髪・顔と全身に使える「マルチオイル」を8月27日に発売します。

美しい素肌に導くぶどうの恵み

ブドウの果実や葉、種子に含まれるうるおい成分を配合した『シャルドネ ビューティー』シリーズは、その甘くフレッシュな香りとともに肌も心も満たされていきます。ブドウ成分に加えて、アイテムごとに厳選された植物オイルや整肌保湿成分配合し、肌に、髪に、からだにうるおいを届けます。

シャルドネ ビューティー ハンドセラムクリーム ＜NEW>

価格 1,320円（税込） 内容量 50mL

香り高いシャルドネアロマの美容液発想ハンドクリーム。整肌保湿成分として３つのセラミド、ナイアシンアミド、パンテノールを配合。乾燥によるくすみ肌にうるおいを与え、透明感のある肌印象に。ふっくらなめらかで保水感のある手肌に整えます。肌なじみよく、すぐにサラッと仕上がるスムーステクスチャー。天然由来成分96％配合（水を含む） 日本製

ハンドセラムクリーム

肌のハリ・透明感のための整肌保湿成分：

3つのセラミド（セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP）、ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パンテノール

ぶどう成分で手肌しっとり（保湿成分)：

ブドウ果実エキス、ブドウ葉エキス、ブドウ種子油

8つの植物オイルでふっくらなめらかに（保湿成分)：

ブドウ種子油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油、アーモンド油、アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）

シャルドネ ビューティー マルチオイル ＜NEW>

価格 2,200円（税込） 内容量 60mL

ボディー・ヘア・フェイス・ネイルに、マルチに使える全身用保湿オイル。厳選した10種の植物オイルをブレンド。リッチにうるおしながらもサラッとライトな付け心地。肌や髪に素早く浸透*して、バリア機能を整え、外部刺激から守ります。しっとりやわらかくツヤやかな肌と髪に。＊角質層まで

天然由来成分94％配合 日本製 ノンシリコン

マルチオイル

肌と髪をうるおす10種の植物オイル（保湿成分）：

ブドウ種子油、ヒマワリ種子油、アルガニアスピノサ核油（アルガンオイル）、ホホバ種子油、トマト種子油、チャ種子油、オリーブ果実油、コメヌカ油、コメ胚芽油、スクワラン

香り高いアロマとうるおいの植物オイルでみずみずしく

左からモイストリップバーム、ハンドクリーム、スクラブボディーソープ、オイルインボディーミルク、ボディー＆ヘアミスト

シャルドネ ビューティー

スクラブボディーソープ

価格 1,650円（税込） 内容量 290mL

心地よいアロマに包まれながら、肌の汚れや古い角質層を穏やかに落とすスクラブ入りボディーソープ。やわらかく整えながらもっちりすべすべ肌へ。

シャルドネ ビューティー

オイルインボディーミルク

価格 1,650円（税込） 内容量 240mL

香り高いアロマと、なめらかでみずみずしいテクスチャーが心地よいオイルイン処方のうるおいミルク。３つのオーガニックオイルをはじめ、保湿成分を贅沢に配合。肌にうるおいを与え乾燥から守ります。ヘアミルクとしても。

シャルドネ ビューティー

ボディー＆ヘアミスト

価格 1,540円（税込） 内容量 90mL

ふわっと軽やかに香りをまといながら肌や髪にうるおいを。植物オイルと３つのぶどうエキス配合。乾燥が気になる時、リフレッシュしたい時に、からだや髪にひと吹きすればみずみずしいアロマに包まれます。持ち運びやすいサイズとライトな香り立ちで外出先やオフィス使いにもおすすめです。

シャルドネ ビューティー

モイストリップバーム

価格 605円（税込） 内容量 10mL

果汁味あふれるみずみずしいアロマ香るワセリンベースの保湿リップバーム。植物オイルが乾燥した唇にうるおいを与え、ワセリンが密着カバーしてうるおいをキープ。ふっくらなめらかに仕上げます。

『シャルドネ ビューティー』はGPPオンラインショップなどで販売

https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4226/

