北海道を舞台に世界中のスタートアップと事業共創を行う「Hokkaido F Village X（HFX）」、スタートアップ11社を採択。世界29カ国から310社が応募し、日本1社、海外10社を採択。

スクラムベンチャーズ・スクラムスタジオ株式会社は、北海道の魅力向上や地域課題の解決をテーマに、北海道及び北海道ボールパークFビレッジ（所在地：北海道北広島市、以下「Fビレッジ」）を拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラム「Hokkaido F Village X」（以下、HFX）に参加するスタートアップ11社を採択したことを発表します。

今回の募集には世界29カ国から310社が応募し、その中から日本1社、海外10社を採択。採択スタートアップはパートナー企業である、ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、今回新たに参加した東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行や、自治体パートナーである北海道北広島市などとの事業共創フェーズに進みます。

HFXは、スクラムスタジオ株式会社が運営し、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントが運営協力パートナーとして参画しています。

【採択スタートアップ】

●Apptronik [米国]

カテゴリ：モビリティ

https://apptronik.com/

人と共に働く多機能ヒューマノイドロボット

●Eztia [米国]

カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング / サステナビリティ

https://www.eztiamaterials.com/

電源不要で長時間持続の冷却素材

●Fainders.ai Inc. [韓国]

カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム

https://fainders.ai/jp

AI無人レジ技術

●Mori [米国]

カテゴリ：フード＆アグリ

http://www.mori.com/

果物・野菜長持ちコーティング

●Nature Coatings Inc. [米国]

カテゴリ：サステナビリティ

https://www.naturecoatingsinc.com/

100%バイオベース黒色顔料

●Pontosense [カナダ]

カテゴリ：ウェルビーイング

https://www.pontosense.com

非侵襲ワイヤレスRFセンサー

●Seoul Dynamics [韓国]

カテゴリ：モビリティ

https://www.seouldynamics.com/

多用途での活用が可能な自走ロボット

●STREAMING HOUSE (THE HYUIL) [韓国]

カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング

https://thehyuil.co.kr/ja

自治体と企業をつなぐ地域創生ワーケーション

●Trip to Japan [アイスランド]

カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング

http://www.triptojapan.com/

All-in-1 日本旅程作成ツール

●TechMagic株式会社 [日本]

カテゴリ：フード＆アグリ

https://techmagic.co.jp/

AIとロボティクスで厨房と食品工場を自動化

●Waymap [英国]

カテゴリ：モビリティ / ウェルビーイング

https://www.waymapnav.com/

モーションセンサーを活用した屋内外ナビ

【HFX Kickoff Weekを開催】

8月25日からの一週間、採択スタートアップ11社を北海道に招き、HFX Kickoff Weekを開催しています。北広島市の中学生とのワークショップ、道内で起業したスタートアップとの懇親会、道内の現地視察、パートナー企業や自治体との面談といったアクティビティを通して、スタートアップ各社には北海道についての理解を深めていただき、各社の独自の技術や強みを活かして、北海道の魅力向上や地域課題の解決に取り組んでいただきます。HFX Kickoff Weekの様子については、後日改めて発信を予定しております。

【世界29カ国から、310社のスタートアップが応募】

今年3月のプログラム開始から5月の募集締切まで、国内外のスタートアップの募集を進めてまいりました。日本国内での告知活動に加え、サンフランシスコやロンドンでも説明会を開催し、多くの国内外スタートアップの皆さまにご参加いただきました。最終的に、世界29カ国の多様な領域のスタートアップ310社にご応募をいただきました。ご応募いただいたスタートアップのみなさま、誠にありがとうございました。

◆地域別の応募割合

◆応募スタートアップのステージ

◆応募スタートアップのカテゴリ

＜プログラム概要＞

● 主催：Scrum Ventures LLC、スクラムスタジオ株式会社

● 運営協力パートナー：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

● パートナー企業：ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行

● 自治体パートナー：STARTUP HOKKAIDO実行委員会、北海道北広島市

● リソースパートナー：日本貿易振興機構（JETRO）、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート、駐日英国大使館、

北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）

● アドバイザー：栗山英樹氏（北海道日本ハムファイターズ チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO））

● 公式ウェブサイト： https://hfx.jp/

● 開催期間：2025年3月～2028年2月（予定）

● スケジュール（1年目予定）

○ スタートアップ募集期間：2025年3月～ 2025年5月

○ スタートアップ選定期間：2025年4月～2025年7月

○ 採択スタートアップ発表、グローバルスタートアップ来日による集中事業開発週間「HFX Kickoff Week」：2025年7月～2025年8月

○ メンタリング・事業開発期間：2025年8月～ 2026年2月

○ 成果発表「HFX Demo Day 2026」：2026年2月26日木曜日

● 本プログラムで募集するスタートアップのカテゴリ

1. スポーツ・エンタメ・スタジアム

2. フード＆アグリ

3. モビリティ

4. サステナビリティ

5. ウェルビーイング

＜スクラムベンチャーズについて＞

スクラムベンチャーズは、米国と日本でアーリーステージのスタートアップ企業に投資をするファンドを運営しています。これまで、Mobility、Fintech、IoT、VR、コマース、ヘルスケアなど幅広いカテゴリーの革新的な140社を超えるスタートアップに投資を実行しています。単なる出資にとどまらず、ハンズオンの事業支援、共同投資家の紹介、グローバル進出支援、事業提携先の紹介などを通じて、スタートアップの企業価値向上にも貢献しています。

会社名：Scrum Ventures LLC

代表者：ジェネラルパートナー 宮田 拓弥（創業者）

本社所在地：米国・サンフランシスコ市

設立日：2013年2月

業務内容：ベンチャー投資事業

URL：https://scrum.vc/ja/

＜スクラムスタジオ株式会社について＞

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナーとスタートアップとの共創を支援する「グローバル事業共創プログラム」や、海外スタートアップの日本進出支援といった「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造をドライブします。

会社名 ： スクラムスタジオ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 正巳

本社所在地： 東京都港区

設立日 ： 2020年8月

業務内容 ： 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業

URL ：https://scrum.vc/ja/studio/

