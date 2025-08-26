北海道を舞台に世界中のスタートアップと事業共創を行う「Hokkaido F Village X（HFX）」、スタートアップ11社を採択。世界29カ国から310社が応募し、日本1社、海外10社を採択。
スクラムベンチャーズ・スクラムスタジオ株式会社は、北海道の魅力向上や地域課題の解決をテーマに、北海道及び北海道ボールパークFビレッジ（所在地：北海道北広島市、以下「Fビレッジ」）を拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラム「Hokkaido F Village X」（以下、HFX）に参加するスタートアップ11社を採択したことを発表します。
今回の募集には世界29カ国から310社が応募し、その中から日本1社、海外10社を採択。採択スタートアップはパートナー企業である、ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、今回新たに参加した東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行や、自治体パートナーである北海道北広島市などとの事業共創フェーズに進みます。
HFXは、スクラムスタジオ株式会社が運営し、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントが運営協力パートナーとして参画しています。
【採択スタートアップ】
●Apptronik [米国]
カテゴリ：モビリティ
https://apptronik.com/
人と共に働く多機能ヒューマノイドロボット
●Eztia [米国]
カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング / サステナビリティ
https://www.eztiamaterials.com/
電源不要で長時間持続の冷却素材
●Fainders.ai Inc. [韓国]
カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム
https://fainders.ai/jp
AI無人レジ技術
●Mori [米国]
カテゴリ：フード＆アグリ
http://www.mori.com/
果物・野菜長持ちコーティング
●Nature Coatings Inc. [米国]
カテゴリ：サステナビリティ
https://www.naturecoatingsinc.com/
100%バイオベース黒色顔料
●Pontosense [カナダ]
カテゴリ：ウェルビーイング
https://www.pontosense.com
非侵襲ワイヤレスRFセンサー
●Seoul Dynamics [韓国]
カテゴリ：モビリティ
https://www.seouldynamics.com/
多用途での活用が可能な自走ロボット
●STREAMING HOUSE (THE HYUIL) [韓国]
カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング
https://thehyuil.co.kr/ja
自治体と企業をつなぐ地域創生ワーケーション
●Trip to Japan [アイスランド]
カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング
http://www.triptojapan.com/
All-in-1 日本旅程作成ツール
●TechMagic株式会社 [日本]
カテゴリ：フード＆アグリ
https://techmagic.co.jp/
AIとロボティクスで厨房と食品工場を自動化
●Waymap [英国]
カテゴリ：モビリティ / ウェルビーイング
https://www.waymapnav.com/
モーションセンサーを活用した屋内外ナビ
【HFX Kickoff Weekを開催】
8月25日からの一週間、採択スタートアップ11社を北海道に招き、HFX Kickoff Weekを開催しています。北広島市の中学生とのワークショップ、道内で起業したスタートアップとの懇親会、道内の現地視察、パートナー企業や自治体との面談といったアクティビティを通して、スタートアップ各社には北海道についての理解を深めていただき、各社の独自の技術や強みを活かして、北海道の魅力向上や地域課題の解決に取り組んでいただきます。HFX Kickoff Weekの様子については、後日改めて発信を予定しております。
【世界29カ国から、310社のスタートアップが応募】
今年3月のプログラム開始から5月の募集締切まで、国内外のスタートアップの募集を進めてまいりました。日本国内での告知活動に加え、サンフランシスコやロンドンでも説明会を開催し、多くの国内外スタートアップの皆さまにご参加いただきました。最終的に、世界29カ国の多様な領域のスタートアップ310社にご応募をいただきました。ご応募いただいたスタートアップのみなさま、誠にありがとうございました。
◆地域別の応募割合
◆応募スタートアップのステージ
◆応募スタートアップのカテゴリ
＜プログラム概要＞
● 主催：Scrum Ventures LLC、スクラムスタジオ株式会社
● 運営協力パートナー：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
● パートナー企業：ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行
● 自治体パートナー：STARTUP HOKKAIDO実行委員会、北海道北広島市
● リソースパートナー：日本貿易振興機構（JETRO）、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート、駐日英国大使館、
北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）
● アドバイザー：栗山英樹氏（北海道日本ハムファイターズ チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO））
● 公式ウェブサイト： https://hfx.jp/
● 開催期間：2025年3月～2028年2月（予定）
● スケジュール（1年目予定）
○ スタートアップ募集期間：2025年3月～ 2025年5月
○ スタートアップ選定期間：2025年4月～2025年7月
○ 採択スタートアップ発表、グローバルスタートアップ来日による集中事業開発週間「HFX Kickoff Week」：2025年7月～2025年8月
○ メンタリング・事業開発期間：2025年8月～ 2026年2月
○ 成果発表「HFX Demo Day 2026」：2026年2月26日木曜日
● 本プログラムで募集するスタートアップのカテゴリ
1. スポーツ・エンタメ・スタジアム
2. フード＆アグリ
3. モビリティ
4. サステナビリティ
5. ウェルビーイング
＜スクラムベンチャーズについて＞
スクラムベンチャーズは、米国と日本でアーリーステージのスタートアップ企業に投資をするファンドを運営しています。これまで、Mobility、Fintech、IoT、VR、コマース、ヘルスケアなど幅広いカテゴリーの革新的な140社を超えるスタートアップに投資を実行しています。単なる出資にとどまらず、ハンズオンの事業支援、共同投資家の紹介、グローバル進出支援、事業提携先の紹介などを通じて、スタートアップの企業価値向上にも貢献しています。
会社名：Scrum Ventures LLC
代表者：ジェネラルパートナー 宮田 拓弥（創業者）
本社所在地：米国・サンフランシスコ市
設立日：2013年2月
業務内容：ベンチャー投資事業
URL：https://scrum.vc/ja/
＜スクラムスタジオ株式会社について＞
日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナーとスタートアップとの共創を支援する「グローバル事業共創プログラム」や、海外スタートアップの日本進出支援といった「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造をドライブします。
会社名 ： スクラムスタジオ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 高橋 正巳
本社所在地： 東京都港区
設立日 ： 2020年8月
業務内容 ： 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業
URL ：https://scrum.vc/ja/studio/
＜お問い合わせ先＞
【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
担当: 三浦
Email: contact@scrum.vc
【『Hokkaido F Village X』に関するお問い合わせ先】
担当: 宇都宮
Email: hfxpr@scrum.vc