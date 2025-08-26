北海道を舞台に世界中のスタートアップと事業共創を行う「Hokkaido F Village X（HFX）」、スタートアップ11社を採択。世界29カ国から310社が応募し、日本1社、海外10社を採択。

スクラムベンチャーズ・スクラムスタジオ株式会社は、北海道の魅力向上や地域課題の解決をテーマに、北海道及び北海道ボールパークFビレッジ（所在地：北海道北広島市、以下「Fビレッジ」）を拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラム「Hokkaido F Village X」（以下、HFX）に参加するスタートアップ11社を採択したことを発表します。






今回の募集には世界29カ国から310社が応募し、その中から日本1社、海外10社を採択。採択スタートアップはパートナー企業である、ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、今回新たに参加した東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行や、自治体パートナーである北海道北広島市などとの事業共創フェーズに進みます。



HFXは、スクラムスタジオ株式会社が運営し、株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントが運営協力パートナーとして参画しています。


【採択スタートアップ】

●Apptronik [米国]


カテゴリ：モビリティ


https://apptronik.com/


人と共に働く多機能ヒューマノイドロボット



●Eztia [米国]


カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング / サステナビリティ


https://www.eztiamaterials.com/


電源不要で長時間持続の冷却素材



●Fainders.ai Inc. [韓国]


カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム


https://fainders.ai/jp


AI無人レジ技術



●Mori [米国]


カテゴリ：フード＆アグリ


http://www.mori.com/


果物・野菜長持ちコーティング



●Nature Coatings Inc. [米国]


カテゴリ：サステナビリティ


https://www.naturecoatingsinc.com/


100%バイオベース黒色顔料



●Pontosense [カナダ]


カテゴリ：ウェルビーイング


https://www.pontosense.com


非侵襲ワイヤレスRFセンサー



●Seoul Dynamics [韓国]


カテゴリ：モビリティ


https://www.seouldynamics.com/


多用途での活用が可能な自走ロボット



●STREAMING HOUSE (THE HYUIL) [韓国]


カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング


https://thehyuil.co.kr/ja


自治体と企業をつなぐ地域創生ワーケーション



●Trip to Japan [アイスランド]


カテゴリ：スポーツ・エンタメ・スタジアム / ウェルビーイング


http://www.triptojapan.com/


All-in-1 日本旅程作成ツール



●TechMagic株式会社 [日本]


カテゴリ：フード＆アグリ


https://techmagic.co.jp/


AIとロボティクスで厨房と食品工場を自動化



●Waymap [英国]


カテゴリ：モビリティ / ウェルビーイング


https://www.waymapnav.com/


モーションセンサーを活用した屋内外ナビ



【HFX Kickoff Weekを開催】

8月25日からの一週間、採択スタートアップ11社を北海道に招き、HFX Kickoff Weekを開催しています。北広島市の中学生とのワークショップ、道内で起業したスタートアップとの懇親会、道内の現地視察、パートナー企業や自治体との面談といったアクティビティを通して、スタートアップ各社には北海道についての理解を深めていただき、各社の独自の技術や強みを活かして、北海道の魅力向上や地域課題の解決に取り組んでいただきます。HFX Kickoff Weekの様子については、後日改めて発信を予定しております。



【世界29カ国から、310社のスタートアップが応募】

今年3月のプログラム開始から5月の募集締切まで、国内外のスタートアップの募集を進めてまいりました。日本国内での告知活動に加え、サンフランシスコやロンドンでも説明会を開催し、多くの国内外スタートアップの皆さまにご参加いただきました。最終的に、世界29カ国の多様な領域のスタートアップ310社にご応募をいただきました。ご応募いただいたスタートアップのみなさま、誠にありがとうございました。



◆地域別の応募割合




◆応募スタートアップのステージ




◆応募スタートアップのカテゴリ





＜プログラム概要＞

● 主催：Scrum Ventures LLC、スクラムスタジオ株式会社


● 運営協力パートナー：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント


● パートナー企業：ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行


● 自治体パートナー：STARTUP HOKKAIDO実行委員会、北海道北広島市


● リソースパートナー：日本貿易振興機構（JETRO）、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート、駐日英国大使館、


北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）


● アドバイザー：栗山英樹氏（北海道日本ハムファイターズ チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO））


● 公式ウェブサイト： https://hfx.jp/


● 開催期間：2025年3月～2028年2月（予定）


● スケジュール（1年目予定）


　○ スタートアップ募集期間：2025年3月～ 2025年5月


　○ スタートアップ選定期間：2025年4月～2025年7月


　○ 採択スタートアップ発表、グローバルスタートアップ来日による集中事業開発週間「HFX Kickoff Week」：2025年7月～2025年8月


　○ メンタリング・事業開発期間：2025年8月～ 2026年2月


　○ 成果発表「HFX Demo Day 2026」：2026年2月26日木曜日


● 本プログラムで募集するスタートアップのカテゴリ


　1. スポーツ・エンタメ・スタジアム


　2. フード＆アグリ


　3. モビリティ


　4. サステナビリティ


　5. ウェルビーイング



＜スクラムベンチャーズについて＞

スクラムベンチャーズは、米国と日本でアーリーステージのスタートアップ企業に投資をするファンドを運営しています。これまで、Mobility、Fintech、IoT、VR、コマース、ヘルスケアなど幅広いカテゴリーの革新的な140社を超えるスタートアップに投資を実行しています。単なる出資にとどまらず、ハンズオンの事業支援、共同投資家の紹介、グローバル進出支援、事業提携先の紹介などを通じて、スタートアップの企業価値向上にも貢献しています。


会社名：Scrum Ventures LLC


代表者：ジェネラルパートナー 宮田 拓弥（創業者）


本社所在地：米国・サンフランシスコ市


設立日：2013年2月


業務内容：ベンチャー投資事業


URL：https://scrum.vc/ja/



＜スクラムスタジオ株式会社について＞

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナーとスタートアップとの共創を支援する「グローバル事業共創プログラム」や、海外スタートアップの日本進出支援といった「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造をドライブします。


会社名 ： スクラムスタジオ株式会社


代表者 ： 代表取締役社長 高橋 正巳


本社所在地： 東京都港区


設立日 ： 2020年8月


業務内容 ： 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業


URL ：https://scrum.vc/ja/studio/



＜お問い合わせ先＞

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】


担当: 三浦


Email: contact@scrum.vc


【『Hokkaido F Village X』に関するお問い合わせ先】


担当: 宇都宮


Email: hfxpr@scrum.vc