8月30日～9月1日「PAX West 2025」会場から『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』『ファイナルファンタジーXIV』等の開発者によるスペシャルパネルを配信！

　株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は8月30日（土）～9月1日（月）にアメリカのゲームイベント「PAX West 2025」会場にて、複数のステージイベントを実施します。 タクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』や、『ファイナルファンタジーXIV』、『ファイナルファンタジーXVI』について、それぞれの開発者が作品に込めた想いや開発の裏側を語ります。各パネルの様子はストリーミング配信でもご視聴いただけますので、ぜひご覧ください！



※現地との時差の都合上、放送開始時間が早朝です。無理のない範囲でご覧ください。



スペシャルパネル１.　Storytime with Naoki Yoshida


　『ファイナルファンタジーXIV』プロデューサー兼ディレクター／『ファイナルファンタジーXVI』プロデューサーの吉田直樹がPAX Westの基調講演である「Storytime」に登壇します。ゲームデザイン、ディレクション、ゲーム業界の進化、またこれまでに開発してきた『ファイナルファンタジーXIV』『ファイナルファンタジーXVI』などへの影響について、対談形式でお届けするステージです。



■日時（日本時間）


2025年8月30日（土）AM3:00



■視聴方法


ファイナルファンタジーXIV公式Twitch https://sqex.to/htj


PAX West公式Twitch https://sqex.to/K4Fb4



スペシャルパネル２.　The Making of FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles


　『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のディレクター・前廣和豊とアートディレクター・皆川裕史が登壇し、スペシャルパネルを実施します。1997年に誕生した『ファイナルファンタジータクティクス』を新たな時代のプレイヤーたちに届けるために、開発チームがどのように蘇らせたのか、その開発の裏側について語ります。



■日時（日本時間）


2025年8月31日（日）AM6:00



■視聴方法


PAX West公式Twitch https://sqex.to/K4Fb4



スペシャルパネル３.　The Relationship Between Game Design and Art Direction with Naoki Yoshida and Hiroshi Minagawa


　吉田直樹と皆川裕史が登壇し、ゲームデザインとアートディレクションの関係性について語ります。世界観の構築やゲームならではのビジュアルスタイルを形作る際にデザインやアートが果たす役割について、それぞれの経験やインスピレーション、制作過程を交えながらお届けします。



■日時（日本時間）


2025年9月1日（月）AM3:00



■視聴方法


ファイナルファンタジーXIV公式Twitch https://sqex.to/htj


PAX West公式Twitch https://sqex.to/K4Fb4




『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』とは




　1997年に誕生したタクティカルRPGの金字塔『ファイナルファンタジータクティクス』。



　人々の葛藤や生き様を鋭く描いた物語に加え、位置取りと先読みが勝利につながる緊張感あるバトル、多数のジョブとアビリティを組み合わせ、多彩な戦術を実現できる自由度の高いシステムを備えた本作が、新たな時代のプレイヤーたちに向けて、鮮やかに蘇る。






　グラフィックスを進化させ、ユーザーインターフェースを全面一新、数々の追加機能、そして現代版として大きく加筆・調整の施されたストーリーをフルボイス対応にてお届けする「エンハンスド」。


　オリジナル版をできるだけ忠実に再現し、かつての思い出のままに楽しめる「クラシック」。


　好みに合わせてプレイできる2バージョンを同時収録した本作は、『ファイナルファンタジータクティクス』の決定版となる！




「エンハンスド」バージョン

「クラシック」バージョン


『ファイナルファンタジーXIV（FF14）』とは




　『ファイナルファンタジーXIV』は広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。キャラクターをカスタマイズし、物語の主人公として世界へ降り立てば、重厚な世界観や魅力的なキャラクターたちとの出会いが待っています。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし、楽しみ方は無限大です！



　RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。あなただけの冒険へ旅立ちましょう！










　今後とも、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』『ファイナルファンタジーXIV』をよろしくお願いいたします。




【商品概要】


＜ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ＞


ジャンル：タクティカルRPG


発売日：2025年9月30日(火)　　※Steam(R)版のみ、2025年10月1日(水)発売


プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) 2｜Nintendo Switch(TM)｜PlayStation(R)5｜PlayStation(R)4｜Xbox Series X|S｜Steam(R)


権利表記：(C) SQUARE ENIX


公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/fft_tic/



＜ファイナルファンタジーXIV（ファイナルファンタジー14）＞


ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）


プラットフォーム：PlayStation(R)5｜PlayStation(R)4｜Xbox Series X|S｜Windows(R)｜Mac｜Steam(R)


権利表記：(C) SQUARE ENIX


公式サイト：


● 「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト　https://sqex.to/oRZf0


●　今すぐ無料の冒険へ！「ファイナルファンタジーXIV　フリートライアル」　https://sqex.to/0excD


●　最新拡張パッケージ 「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」　https://sqex.to/dg0nn




