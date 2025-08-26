COUNTERとリベロジックが業務提携し、WEBフロントエンド領域のサービス提供を開始

■ 業務提携の背景

COUNTER株式会社

COUNTERは、2024年1月の創業以来、SEO、広告運用、Webサイト制作、LP制作を中心としたBtoBマーケティング支援サービスを提供し、Webサイトの企画、制作、運用などのWebマーケティング全般をワンストップで提供しています。



一方、リベロジック社は、React.js(Next.js)、Vue.js(Nuxt.js)などのモダンフロントエンド開発、ヘッドレスCMS構築、アクセシビリティ対応などのWebフロントエンドに特化したサービスを提供しており、他業界での豊富な実績を有しております。



今後、顧客のさらなる事業成長を実現する上で、COUNTERが課題としていた「フロントエンド実装」強化のため、リベロジック社との提携にいたりました。

■リベロジック社と提供するサービスについて

COUNTERのデジタルマーケティング支援サービスの中に、ヘッドレスCMS構築、Webアクセシビリティ強化などのサービスを組み込んで、提供して参ります。

また、リベロジック社の顧客に対しても、COUNTERのデジタルマーケティング支援サービスを組み込み、相互に提供して参ります。

■ リベロジック株式会社について

2007年2月に東京都港区三田で設立されたWeb制作・開発ベンダーです。

主な事業領域は、フロントエンド開発（Next.js、React、Vue.jsなど）・ヘッドレスCMS構築・UI/UXデザイン・アクセシビリティ対応・マークアップやバックエンド開発など多岐にわたります。医療、マーケティング、Eコマース、教育など多岐にわたる業界で実績を保有しています。





参考: リベロジック株式会社のコーポレートサイトはこちら(https://www.liberogic.jp)

■ 今後の展望

1期目(2024年1月～12月)までは、国内ベンチャー企業、上場企業向けにSEOを中心とした支援サービスの提供を行って参りました。2025年7月までで、さらに多くの企業様からWeb制作のご依頼をいただいております。

国内の中小規模のデジタルマーケティングベンダーでもフロントエンド開発に特化したサービスを提供できる企業は少なく、今後は、リベロジック社とともにプロダクト構想及び実装から集客まで包括的に支援ができるよう努めて参ります。





■ アライアンスについて

弊社ではデジタルマーケティング支援会社の皆様と協業させていただきたいと考えております。下記ソリューションをお持ちの企業様はぜひご相談させてください。

１. Web広告運用

２. MA・CRM

３. SNS運用

４. コンテンツ・動画制作

５. マーケティング教育サービス





■ COUNTER株式会社

代表取締役: 宮田 和也

所在地: 埼玉県越谷市南越谷1丁目15-1 南越谷ラクーン4F

URL: https://counter-digital.jp/

設立: 2024年1月

事業内容: デジタルマーケティング支援、Webサイト制作、生成AIツールの開発・販売