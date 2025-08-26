²£ÉÍÈ¯¡ªÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë²Ö¤Î¿·µ»½Ñ - Mystic Flower¤¬9·î4Æü¡Ö²£ÉÍ½÷Àµ¯¶È²È Collection 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÍü¸ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²£ÉÍ»ÔÌò½ê1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²£ÉÍ½÷Àµ¯¶È²È Collection 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈµ»½Ñ¤Ë¤è¤êºé¤¤¤¿½Ö´Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¡È¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¡É¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖWBS¡Ê¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¡É¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿²Ö¤¬»ý¤Ä¼«Á³¤Ê¿§¤ä·Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÆÈ¼«¤ÎÄ¶²»ÇÈÊÝÂ¸µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¿å¤¤¤é¤º¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â£ÅúÍÑ¤«¤é¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¶¡ÍÜ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Wave-E¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î²Ä°¦¤¤¥ß¥Ë¥Öー¥±¤ä¡¢³Û¤Ë¼ý¤á¤¿¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¤Îµ»½Ñ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Ö¡¹¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤Ê²Ö¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢°ìÅÀ°ìÅÀ¤Î¿§¹ç¤¤¤äÉ½¾ð¤ò´Ö¶á¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²Ö¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ÈÊÝÂ¸µ»½Ñ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥Ë¥Öー¥±¡ÊÅ¹Æ¬ÈÎÇä¸ÂÄê¡Ë
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê²ÖÂ«¡£
¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¤Îµ»½Ñ¤ÎWave-E¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤ò¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯Â«¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀÊª¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ä¿§¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥Ë¥Öー¥±¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤ß¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¸«¤É¤³¤í
- WBS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Èºé¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¡Éµ»½Ñ¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨
- 2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÅ¸Í½Äê¤ÎºÇ¿·ºîÉÊ¤òÀè¹Ô¸ø³«
¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Î¤´°ÆÆâ
¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¡Ö²Ö¤ÎÊÝÂ¸µ»½Ñ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ö¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ëÇÑ´þ¥í¥¹¤ä´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î²Ã¹©¹©Äø¤äSDGs¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Îµ»½Ñ³èÍÑ»öÎã¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äºîÉÊ»£±Æ¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢²Ö¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç
¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢µÇ°Æü¤äÂ£Åú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ä°åÎÅ»ÜÀß¡¢¶¡ÍÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¤ä¸ø¶¦¶õ´Ö¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿§ºÌ¤È·Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø--²Ö¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ì¤Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～18:00
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»ÔÌò½ê 1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËÜÄ®6-50-10¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ ¼çºÅ¡§µ±¤¯½÷Àµ¯¶È²È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://women-promotion.city.yokohama.lg.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ Íü¸ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä¶²»ÇÈµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë²Ö¤ÎÊÝÂ¸²Ã¹©¡¦¥¢ー¥ÈÀ©ºî¡¦²Ö°é³èÆ°¡¦¶¡ÍÜ¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mysticflower.org/