Áë¡¦¥µ¥Ã¥·¡¦·úºàÂç¼ê¤ÎYKK AP¤¬ËÇ°×¶ÈÌ³¥¯¥é¥¦¥É¡ÖShippio Cargo¡×¤òÆ³Æþ
¡Ö¹ñºÝÊªÎ®¤ò¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ËÇ°×DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒShippio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º´Æ£ ¹§ÆÁ¡¢°Ê²¼Shippio¡Ë¤Ï¡¢YKK AP³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µûÄÅ ¾´¡¢°Ê²¼YKK AP¡Ë¤¬Shippio¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë²Ù¼ç´ë¶È¸þ¤±ËÇ°×´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥ÉSaaS¡ÖShippio Cargo¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Æ³Æþ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ª¤è¤ÓYKK AP³ô¼°²ñ¼Ò CLO¡ÊChief Logistics Officer¡Ë´äºê»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ëÊªÎ®DX¡ª ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òµ¿¤¤¡¢Shippio¤È¼Â¸½¤·¤¿¹ñºÝÊªÎ®²þ³×(https://service.shippio.io/case/ykkap)
¡¡¢¡YKK AP¤ÎCLO¤¬ÉÁ¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óDX¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡£¼ÒÄ¹Ä¾³í¤ÈÆâÀ½²½¤ÇÂó¤¯¡¢ÊªÎ®²þ³×¤Î¿·¶ÃÏ(https://service.shippio.io/report/interview-ykkapclo)
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§³¤³°Çä¾å¹â¤ÎÂçÉýÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¶¯¿Ù¤ÊÊªÎ®´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò
YKK AP¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë·Ç¤²¤ë³¤³°Çä¾å¹â¤ÎÇÜÁý¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¶¯¸Ç¤ÊÊªÎ®´ðÈ×¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢CLO¤Ç¤¢¤ë´äºê»á¤Î¤â¤ÈÊªÎ®¤òÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×µ¡Ç½¤ÈºÆÄêµÁ¤·²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÇ°×¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ê¾ðÊó¤òÈó¸úÎ¨¤«¤ÄÂ°¿Í²½¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀÑÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢³¤³°µòÅÀ¤ò´Þ¤á¤¿¿×Â®¤Ê¾õ¶·ÇÄ°®¤È¹âÅÙ¤ÊËÇ°×¶ÈÌ³´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÊªÎ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢Á¥¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÅÀ¡¢ÃúÇ«¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖShippio Cargo¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¤Î¸ú²Ì¡§¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤È¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤ÇÂ°¿Í²½¤«¤éÃ¦µÑ
- ·àÅª¤Ê¹©¿ôºï¸ºÆ³Æþ¤òµ¡¤Ë6¼ïÎà¤¢¤Ã¤¿³¤³°¹©¾ì¤È¤ÎÈ¯Ãí½ñ¼°¤òÅý°ì¡£1Æü¤¬¤«¤ê¤Î¥Çー¥¿ÅÐÏ¿¤ÈÈ¯Ãí½¸Ìóºî¶È¤¬·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¡£
- ¾õ¶·¡¦¾ðÊó²Ä»ë²½¤ÇÂ°¿Í²½¤«¤éÃ¦µÑ¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤¬¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Îºï¸º¤ÈÂ°¿Í²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¼Â¸½¡£
- ±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¹©¾ì¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
YKK AP¡¡CLO ¡Ê·ó¡Ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÉôÄ¹ ´äºê Ì»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°Çä¾å¹â¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥â¥Î¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦ÊªÎ®¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë²þ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Shippio¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¹ñºÝÊªÎ®¸½¾ì¤Ï´û¤Ë·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÂæÏÑ¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°µòÅÀ¤Ë¤âÅ¸³«¤·¡¢Shippio¤ò¤è¤ê±þÍÑÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎIT¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ØÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Shippio¤¬²æ¡¹¤ÎÄ©Àï¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Shippio ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ ¹§ÆÁ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÀ½ÉÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëYKK AP¤ËÂÐ¤·¡¢Shippio Cargo¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î³¤³°Å¸³«¤Î²ÃÂ®¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Â¾Ú³èÍÑ¤ò·Ð¤Æ¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¹ñºÝËÇ°×¤Î²Ä»ë²½¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YKK AP¤È¶¦¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ïº£¸å¤â¹ñºÝÊªÎ®¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ËÇ°×¶ÈÌ³¤Î·àÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¢Á÷¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð±Ä°Õ»×·èÄê¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢YKK AP¤Î·Ç¤²¤ë¡ÉÁ±¤Î½ä´Ä¡É¤ÎÀº¿À¤ËÊï¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒShippio
Shippio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Shippio¤Ï¡Ö¹ñºÝÊªÎ®¤ò¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñºÝÊªÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñºÝÊªÎ®ÎÎ°è¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Shippio¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤Ï¡¢ËÜÁ¥Æ°ÀÅ¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤ä¸«ÀÑ¤â¤ê¡¦È¯Ãí¡¢ËÇ°×½ñÎà¤äÀÁµá½ñ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î³Æ¼ï¾ðÊó¤Î¶¦ÍÅù¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¹ñºÝÊªÎ®DX¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.shippio.io/
Shippio²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒShippio ¡Ê±Ñ¸ìÌ¾: Shippio, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-1-1 ÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ ¹§ÆÁ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñºÝÊªÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://www.shippio.io/corp/
¼èÆÀ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Åù¡§Âè°ì¼ï ²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡Ê´Ø¼«²ßÂè1714¹æ¡Ë¡¢ÂèÆó¼ï ²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡Ê¹ñÁí¹ñÊªÂè107¹æ¡Ë¡¢ÂèÆó¼ï ²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡Ê¹ñ¼«²ßÂè386¹æ¡Ë¡¢IATA¸øÇ§ÂåÍýÅ¹Ç§²Ä¼èÆÀ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹ñºÝ¥Õ¥ì¥¤¥È¥Õ¥©¥ïー¥Àー¥º¶¨²ñ¡ÊJIFFA¡ËÀµ²ñ°÷¡¢¹ñºÝÊ£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷Ìó´¾(2013)¡¢WAYBILLÌó´¾¡Ê2013¡Ë¡Ê¹ñÁí¹ñÊªÂè107¹æ¤Î2