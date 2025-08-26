ÆüËÜ³¤¿å¡¦»¾´ô¹©¾ì¡¢ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤ò2028Ç¯ÅÙ±¿Å¾³«»Ï
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³¤¿å¤Ï¡¢±ö¤òÀ¸»º¤¹¤ë»¾´ô¹©¾ì¡Ê¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤òÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ·×²è¤¬¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅê»ñÂ¥¿Ê¡¦¼ûÍ×¹½Â¤Å¾´¹»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾å¸Â³Û40²¯±ß¡Ë¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ»º±ö¤Î°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Ý»ý¤·CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ëËÜ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ³¤¿å¤Ï¡Ö»¾´ô¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¡×¤ò2026Ç¯ÅÙ¤ËÃå¹©¤·¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Î±¿Å¾³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½±ö¶È³¦¤Ç¹ñÆâÌó40¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤ÄÆüËÜ³¤¿å¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¤¢¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö40Ëü¥È¥ó¤Î±ö¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤¿å¤ò¼ÑµÍ¤á¤ëÀù¤´¤¦¹©Äø¤ÇÂçÎÌ¤ÎÅÅÎÏ¤È¾øµ¤¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢½¾Íè¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¾´ô¹©¾ì¤Ç¤Ï´ûÂ¸¤ÎÀÐÃº²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó13Ëü¥È¥ó¢¨¤ÎCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»º±ö¤Î°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢GX¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁÉê²Ý¶â¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬2028Ç¯ÅÙ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ³¤¿å¤Ç¤Ï2015Ç¯°Ê¹ß¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀÖÊæ»Ô¤Ç2´ð¤ÎÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤¬²ÔÆ¯¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Ë¤ÆÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤¬±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¾´ô¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¡Ê·úÃÛÇÑºà¡¢¼ùÈé¡¢´ÖÈ²ºàÂ¾¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë°ìÉô³¤³°ºà¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºä½Ð»ÔÁ´ÂÎ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î17¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ëºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ³¤¿åÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï2030Ç¯ÅÙCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î2020Ç¯ÅÙÈæ67%ºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÀÖÊæ¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ½±ö¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤¬¼Â¸½¤·¡¢CO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤À½±ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ³¤¿å¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÎÃ£À®¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê¤è¤ê¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÃÄêÇÓ½Ð¼Ô¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÈ¼¤¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÊÎá¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÃº»ÈÍÑÎÌ¤«¤é»î»»
£±¡¥»¾´ô¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê ÀßÈ÷³µÍ×
¡Ê£±¡ËÀßÃÖ¾ì½ê¡§¹áÀî¸©ºä½Ð»ÔÂç²°ÉÚÄ®1793ÈÖÃÏ¤Î3¡¡(³ô)ÆüËÜ³¤¿å »¾´ô¹©¾ìÆâ
¡Ê£²¡ËÈ¯ÅÅÊý¼°¡§ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ
¡Ê£³¡ËÈ¯ÅÅ½ÐÎÏ¡§ºÇÂç9,400kW
¡Ê£´¡ËÇ³¾ÆÊý¼°¡§³¬ÃÊ¼°¥¹¥Èー¥«
¡Ê£µ¡ËÇ³ÎÁ»ÈÍÑÎÌ¡§14Ëü¥È¥ó/Ç¯¡ÊÇ³ÎÁ¡§·úÃÛÇÑºà¡¢¼ùÈé¡¢´ÖÈ²ºà¡¢³¤³°ºàÂ¾¡Ë
¡Ê£¶¡ËÅê»ñ³Û¡§Ìó140²¯±ß¡Ê¤¦¤ÁÊä½õ¶â40²¯±ß¡Ë
£²¡¥³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³¤¿å ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ê£±¡ËËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4ÃúÌÜ2ÈÖ5¹æ
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¾ÅÄ Ä¾Íµ
¡Ê£³¡ËÇä¾å¼ý±×¡§531²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡¢Ï¢·ë¡Ë
¡Ê£´¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ö»ö¶È¡¿´Ä¶»ö¶È¡¿ÅÅÎÏ»ö¶È¡¿¿©ÉÊ»ö¶È¡¿ÇÀ¶È»ö¶È¡¿¿åÂ²´Û»ö¶È
¡Ê£µ¡Ë½¾¶È°÷¿ô¡§720Ì¾¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡¢Ï¢·ë¡Ë
£³¡¥¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥°¥ëー¥×¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/114852/table/174_1_df9191f295e80b36c32fe06f0d17d9f7.jpg?v=202508270455 ]
£´¡¥¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÏÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¡Ö´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¡ÖÀÕÌ³¡×¤È¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡¦»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¤ÎGHGÇÓ½Ðºï¸º¤Ø¤Î¡Ö¹×¸¥¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï»º¶È¥¬¥¹¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë»ÀÁÇ¡¦ÃâÁÇ¤ÎÀ½Â¤¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È³èÆ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦CO2¤òÂ¿ÎÌ¤ËÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤¬»ö¶È³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¿å¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÊæ¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ö¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÅÅÎÏ¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¢¤ëÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤Ë¤è¤êÏÅ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯ÅÅ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾øµ¤¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ï¶áÎÙ¤Î»³ÎÓ¤ÎÌÚºà¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÓ¶È¡¦ÌÚºà»º¶È¿¶¶½¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2050Ç¯¤Ë»ö¶È³èÆ°¤Ç¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥å°ì¥È¥é¥ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§°ì¥óÁ´ÂÎ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ø¤ÎÉÔÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¿åÁÇ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍø³èÍÑ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥å°ìËÎ¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£