¡Ú2025Ç¯¾åÈ¾´ü ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°­É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¤¾å°Ì10¶È¼ï¤òÈ¯É½¡ÛEC¡¦ÄÌ¿®¡¦°åÎÅ¡¦°û¿©¤Ê¤É¡¢À¸³èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤ËÉÔËþ¤¬½¸Ãæ

AIÍ¿¿®´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÅÄ¹ÀÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢11,230¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËSNSÅù¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿³Æ´ë¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸ý¥³¥ß¤äÉ¾È½¤ÎÃæ¤«¤é°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤òÃê½Ð¤·¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¤¾å°Ì10¶È¼ï¡×¤ò½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¤´¤È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÉÑ½ÐÃ±¸ì¤Î½¸·×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¤¾å°Ì10¶È¼ï
¥é¥ó¥¥ó¥°É½
¢¡Ä´ººÇØ·Ê
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äSNS¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ä¼ý½¸¤¬¹Ô¤¨¤ë»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±´ðËÜÄ´ºº¡Ê¢¨4¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¼êÃÊ¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇSNS¤ò¾ðÊó¼ý½¸ÌÜÅª¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬84.1¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬SNS¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÏSNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤ë°É¾¤ä¥¯¥ìー¥à¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬»ö¶È¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢AIÍ¿¿®´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿ËÄÂç¤Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ý¥³¥ß¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¤¶È¼ï¤ä¤½¤Î¸ý¥³¥ß¤Î·¹¸þ¤òÄêÅÀÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¾ðÀª¤È°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Î´Ø·¸À¤Î¹Í»¡¤ä¡¢¥¯¥ìー¥à¤ËÉÑ½Ð¤¹¤ëÃ±¸ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢´ë¶È³èÆ°¤äÍ¿¿®´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÄêÀ¾ðÊó¤Î½ÅÍ×À¤È³èÍÑË¡¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¤ÈÈ¯É½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨4¡§¾ÃÈñ¼ÔÄ£ 2022Ç¯6·î7Æü¡Ö¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±´ðËÜÄ´ºº¡×
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/assets/survey_002_220607_0005.pdf
¢¡¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¥µ¥Þ¥êー¡Ë
¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤ÎÄêÀ¾ðÊó¤ò¶È¼ïÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢EC¤òÅ¸³«¤¹¤ëÌµÅ¹ÊÞ¾®Çä¶È¤Ç°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ÎÅê¹Æ¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¢°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÛÁ÷¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÊ¸¸å¤Î¾õ¶·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¿®¶È¤äÊüÁ÷¶È¤Ç¤Ï¡¢²òÌó¡¦·ÀÌó¼êÂ³¤¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ¡¦°û¿©¡¦½ÉÇñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐÌÌ·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀÜµÒ¤Î¼Á¤äÀâÌÀÉÔÂ¤Ø¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¯¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ä·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¡×¤ä¡ÖÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿ÅÀ¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦EC¡ÊÄÌÈÎ»ö¶È¡Ë
EC¡ÊÄÌÈÎ»ö¶È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¤ÎÃÙ±ä¤äÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹ÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÌ¤ÊÖ¿®¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þÌÌ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃíÊ¸¸å¤Î¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤¬¡¢°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¿®¡¢ÊüÁ÷
ÄÌ¿®¶È¤Ç¤Ï¡¢²òÌó¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¶È¤Ç¤Ï¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Îóòó÷¤ä¹©»öÏ¢Íí¤ÎÃÙ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾®Çä¡ÊÅ¹ÊÞÈÎÇä¡Ë
Å¹ÊÞÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾®Çä¶È¤Ç¤Ï¡¢ÀÜµÒÂÖÅÙ¤ä¾¦ÉÊÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¡Ö¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤¬°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°åÎÅ¶È
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤Î¼è¤ê¤Å¤é¤µ¤äÀÜµÒÂÖÅÙ¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢°ìÈÌÉÂ±¡¤Ç¤Ï¼õÉÕÂÐ±þ¤ä¿ÇÎÅ¤Î»¨¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°û¿©Å¹
°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡Â®ÅÙ¤äÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÜµÒÂÖÅÙ¤äÍ½Ìó´ÉÍý¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎÉÔÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦½ÉÇñ¶È¡¡
½ÉÇñ¶È¤Ç¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤äÀ¶ÁÝ¤ÎÉÔÈ÷¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢»ÜÀß¤Î²ÔÆ¯Î¨¾å¾º¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»ý¤Áµ¢¤ê¡¦ÇÛÃ£°û¿©¥µー¥Ó¥¹
»ý¤Áµ¢¤ê¡¦ÇÛÃ£°û¿©¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÇÛÃ£ÃÙ±ä¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÌ¤ÊÖ¿®¤Ê¤É¡¢ÈóÂÐÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ
1°Ì¡¡ÌµÅ¹ÊÞ¾®Çä¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§7.33·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ÄÌÈÎ»ö¶È
²áµî¤ÎÄ´ºº¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÌµÅ¹ÊÞ¾®Çä¶È¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊ£¿ô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ÎÊ¿¶Ñ·ï¿ô¤¬°ú¤Â³¤ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ý¤ä±ø¤ì¡¢ÉÔÎÉÉÊ¡¢ÀâÌÀ¤È°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤äÉ½¼¨¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃíÊ¸¸å¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¡¢ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂÐ±þÌÌ¡É¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ç¤¹¡£È¯Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Ï¢Íí¤ÎÃÙ¤µ¤äÂÐ±þ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬¥æー¥¶ー¤ÎÉÔËþ¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Á÷Í½Äê¤äÂÐ±þ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¡¢ÉÔÍ×¤Ê°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤òËÉ¤°¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÒÌµÅ¹ÊÞ¾®Çä¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
2°Ì¡¡ÄÌ¿®¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§4.86·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ ·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥Í¥Ã¥È²óÀþ¥µー¥Ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥ÀÂåÍýÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É
ÄÌ¿®¶È¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ç¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¥µ¥Ýー¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥áー¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤¬²ò·è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¤ÎÂÎÀ©¤¬¡¢Ï¢Íí¤Î¼è¤ê¤Å¤é¤µ¤äÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤ÎÉÔËþ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²òÌó¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÀÌóÆâÍÆ¤ÈÀÁµá¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö·ÀÌóÁ°¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÎÁ¶â¤ä·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÂ³¤¤ä»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÉÔÂ¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤ËÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÄÌ¿®¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
3°Ì¡¡³Æ¼ï¾¦ÉÊ¾®Çä¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§4.63·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§É´²ßÅ¹¤äÁí¹ç¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¡¢°á¿©½»¤Ë¤ï¤¿¤ë³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò°ì³ç¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¾®Çä¶È¤Ê¤É
É´²ßÅ¹¤äÁí¹ç¥¹ー¥Ñー¤ÎÀÜµÒÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬¡¢°ú¤Â³¤Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÅ¹°÷¤¬¹â°µÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Å¹°÷¤ÎÂÖÅÙ¤ä¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÊñÁõ¤¬»¨¡×¡Ö¡ÖÈ¢¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÊ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥®¥Õ¥ÈÂÐ±þ¤äÉ´²ßÅ¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ë·Ò¤¬¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÂÐ±þµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÊÖÅú¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö»ØÄê¤·¤¿ÇÛÃ£Æü¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂÐ±þ¤ÎÈÑ»¨¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤âÊ£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò³Æ¼ï¾¦ÉÊ¾®Çä¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
4°Ì¡¡°åÎÅ¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§4.35·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ÉÂ±¡¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢»õ²Ê¶ºÀµ¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ê¤É
°åÎÅ¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤äÂÖÅÙ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç»Ü½ÑÆâÍÆ¤äÍ½Ìó´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È°ìÈÌÉÂ±¡¡¦¿ÇÎÅ½ê¤Ç·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»Ü½Ñ¤äÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¤ÎÂÖÅÙ¤¬°¤¤¡×¡Ö»Ü½Ñ¤¬»¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼õÉÕ¤¬¹â°µÅª¡×¡ÖÀâÌÀ¤¬´ÊÁÇ¡×¡Ö¿ÇÎÅ¤¬°ìÊýÅª¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬·«¤êÊÖ¤·Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÉÕ¤ä¿ÇÎÅ»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò°åÎÅ¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
5°Ì¡¡°û¿©Å¹¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§4.08·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÀìÌçÎÁÍýÅ¹¡¢¼ò¾ì¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤É
°û¿©Å¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥ìー¥à¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÌ£¤¬Çö¤¤¡×¡ÖÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¤ÈÄà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤äÄó¶¡¡¢Í½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÃíÊ¸¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÜµÒ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ë·Ò¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò°û¿©Å¹¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
6°Ì¡¡½ÉÇñ¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§3.78·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§Î¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë
½ÉÇñ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥ìー¥à¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÏ·µà²½¤äÀ¶ÁÝÉÔÈ÷¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¡¢»ÜÀß¤Îº®»¨¤Ê¤É¡¢½ÉÇñÂÎ¸³¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÀßÈ÷¤¬¸Å¤¤¡×¡ÖÀ¶ÁÝ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Â¿¤¯¡¢»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤ÊÅê»ñ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤äÄ«¿©²ñ¾ì¡¢ÂçÍá¾ì¤Îº®»¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÅª¤Ê²ÝÂê¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤êÀ¶ÁÝ¤äÀÜµÒ¡¢º®»¨ÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¶ÈÌ³¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢½ÉÇñ¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡£
¡Ò½ÉÇñ¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
7°Ì¡¡ÊüÁ÷¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§3.58·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ÍÀþ¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÊüÁ÷¶È¡Ê¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢Ì±´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÊüÁ÷¶È¡ÊÃÏ¾åÇÈ¡Ë
ÊüÁ÷¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¼Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö·ÀÌó»þ¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤Ç»×¤Ã¤¿¤è¤êÎÁ¶â¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²òÌó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¸å¤âÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢¼êÂ³¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤äÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö¹©»ö¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÒÊüÁ÷¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
8°Ì¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾®Çä¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§3.55·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ ½ñÅ¹¡¢¥Û¥ÓーÈÎÇäÅ¹¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾®Çä¶È¤Ç¤Ï¡¢EC¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¥¯¥ìー¥à¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£EC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÉÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤¬µºÜ¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÆÃ¤ËÃæ¸Å¾¦ÉÊ¤ä¥³¥¹¥á¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¾¦ºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔËþ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÊñ¤¬´ÊÁÇ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊÖÉÊÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂÐ±þÌÌ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÜµÒÂÖÅÙ¤ä¾¦ÉÊÃÎ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÀâÌÀ¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÖÅÙ¤¬Îä¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌçÅ¹¤¬Â¿¤¤¶È¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤äÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤È¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¡¢°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤½¤ÎÂ¾¤Î¾®Çä¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
9°Ì¡¡°û¿©ÎÁÉÊ¾®Çä¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§3.45·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢·ò¹¯¿©ÉÊÈÎÇä¡¢¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É
°û¿©ÎÁÉÊ¾®Çä¶È¤Ç¤Ï¡¢EC¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¥¯¥ìー¥àÆâÍÆ¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£EC·Ï´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤¬¼Ì¿¿¤È°ã¤¦¡×¡ÖÉÊ¼Á¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊÌÌ¤ÎÉÔËþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÈ¯Á÷Ï¢Íí¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÖÉÊÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ï¢Íí¡¦ÂÐ±þÌÌ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ·Ï¤Ç¤Ï¡¢Å¹°÷¤ÎÀÜµÒÂÖÅÙ¤äÀâÌÀÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥¸ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤ä°ÆÆâ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¯¥ìー¥à¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò°û¿©ÎÁÉÊ¾®Çä¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
10°Ì¡§»ý¤Áµ¢¤ê¡¦ÇÛÃ£°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¡§1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¿ô¡§3.44·ï
¼ç¤Ê»ö¶È¡§»Å½Ð¤·ÎÁÍý¡¢ÊÛÅö²°¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¢µë¿©¡¦ÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É
»ý¤Áµ¢¤ê¡¦ÇÛÃ£°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃíÊ¸¤¬¾¡¼ê¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛÃ£¤Ç¤ÏÇÛÃ£°÷¤È¸ÜµÒ¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÎÇ§¼±¤Î¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤ÏÃíÊ¸¤¬Àµ¤·¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢ÂÐÌÌ¡¦ÈóÂÐÌÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÃíÊ¸¤«¤é¼õ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÔËþ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌäÂêÈ¯À¸¸å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÉÔÌÀ³Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þÌÌ¤Ç¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤âÉÑ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÊ¸¸å¤Î¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¦ÇÛÃ£°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î°É¾¡¦¥¯¥ìー¥àÉÑ½ÐÃ±¸ì¡Ó
¢¨Ì¾»ì¤Î¤ß¤òÃê½Ð
¢¡¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢EC¡¢ÄÌ¿®¡¢°åÎÅ¡¢°û¿©¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ÎÈ¯À¸¤¬ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÇã¤¤Êª¡¦³°½Ð¡¦ÂÐÌÌÀÜµÒ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤¬Ìá¤ê¡¢ÍøÍÑµ¡²ñ¤¬ºÆ¤ÓÁý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¿å½à¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼ï¤Ç¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÌ¤ÊÖ¿®¤ä¡¢ÃíÊ¸¸å¤Î¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¸ÜµÒ¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬ÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ë¶È¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¿®ÍêÌÌ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐÌÌ·¿¶È¼ï¤Ç¤ÏÀÜµÒÂÐ±þ¤Î¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÉÇñ¶È¤ä°û¿©¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¤äÀÜµÒÂÖÅÙ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ì°ø¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ã±È¯¡¦Ã»»þ´Ö¤ÇÆ¯¤±¤ë¡È·ä´Ö¥Ð¥¤¥È¡É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¸½¾ì·Ð¸³¤ä¾¦ÉÊÍý²ò¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÜµÒ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÂÐ±þÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÀâÌÀÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ÎÁý²Ã¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì»þÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤ä¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³»ØÉ¸¤ä¸ø³«¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ãû¸õ¤òÂª¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤ò´Þ¤àÄêÀ¾ðÊó¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÊä´°¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¤ò¼«¼Ò¤Î²þÁ±¤Ë³è¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è°úÀè¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÁá´ü»¡ÃÎ¤È¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¶¯²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯6·î30Æü
ÂÐ¾Ý´ë¶È¡§¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢11,230¼Ò
ÂÐ¾Ý¥Çー¥¿¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö°É¾¡¦¥¯¥ìー¥à¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¤¿¤â¤Î
¢¡¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
AIÍ¿¿®´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥éー¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×( https://alarmbox.jp )¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎHP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ä¡¢SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òAIµ»½Ñ¤Ç¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤·¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¼è°ú»þ¤ÎÍ¿¿®È½ÃÇ¡¢´ûÂ¸¼è°úÀè¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÍ¿¿®´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤ËÇä³ÝÊÝ¾Ú¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ý½¸¡¦È½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¡¢Í¿¿®¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤ò¿ÇÃÇ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤ÊÍ¿¿®´ÉÍý¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¡¢Äã²Á³Ê¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼è°úÀè¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤«¤é¼è°úÀè¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¿×Â®¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
