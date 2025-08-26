¹âÎð¼Ô¤Î¡È¼«Î©¡ß¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë½»¤Þ¤¤～¥¦¥Á¥·¥ë¥Ù¾¾»³¡Ö¤¦¤é¤é¤«¥Ûー¥àËÌ¾ò¡×¤ò±¿ÍÑ³«»Ï

³ô¼°²ñ¼ÒSANPUKU¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥Á¥·¥ë¥Ù¾¾»³¡Ê½êºßÃÏ °¦É²¸©¾¾»³»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¹âÎð¼ÔÀìÌç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤¦¤é¤é¤«¥Ûー¥àËÌ¾ò¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÄÂÂß½»Âð¤ò30¼¼±¿±Ä¤·¤Æ¤­¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Î©¤·¤¿Êë¤é¤·¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¸òÎ®¤òÎ¾Î©¤Ç¤­¤ë½»´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£




´ë²è¤ÎÇØ·Ê

Ã±¿È¹âÎðÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¡Ö¸«¼é¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹·ÁÂÖ¤òÆ³Æþ¡£³Æ¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ç¤Î¸òÎ®¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


Êª·ï¤ÎÆÃÄ¹

¡¦Äó¶¡·ÁÂÖ¡§¹âÎð¼ÔÀìÌç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÊÆ±¼Ò½é¡Ë


¡¦µï¼¼¹½À®¡§Á´13¼¼¡Ê1³¬5¼¼ 2³¬8¼¼¡Ë


¡¦ÀìÍ­ÀßÈ÷¡§Á´¼¼¸Ä¼¼¡¦³Æ¼¼¥È¥¤¥ìÉÕ¤­


¡¦¶¦ÍÑÉô¡§¥­¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥·¥§¥¢ÍøÍÑ


¡¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡§°¦É²¸©¾¾»³»ÔÏÂÅÄ¥¨¥ê¥¢


¢¨ËÜÊª·ï¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ð¸î¡¦¸«¼é¤êÅù¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ»ÜÀß¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥¦¥Á¥·¥ë¥Ù¾¾»³¡ÊÃ´Åö:ÄÅÅÄ¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£


ÄÂÎÁ¤ÈÈñÍÑ

¡¦ÄÂÎÁ¡§·î³Û 32,000±ß


¡¦¶¦±×Èñ¡§·î³Û 20,000±ß¡Ê¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¹þ¤ß¡Ë


¡¦Éß¶â¡¦Îé¶â¡§¡ÊÉß¶â¡ËÄÂÎÁ1¥ö·îÊ¬¡¢¡ÊÎé¶â¡ËÄÂÎÁ2¥ö·îÊ¬


Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾½ô¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹


Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È

¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äø¤è¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡Ø¤¦¤é¤é¤«¥Ûー¥àËÌ¾ò¡Ù¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£30¼¼¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÄÂÂß±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£


¥¦¥Á¥·¥ë¥Ù¾¾»³¤È¤Ï

¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤äÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤ä¤´²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ÜÀß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²ñ¼Ò³µÍ×

³ô¼°²ñ¼ÒSANPUKU¥Õ¥åー¥Á¥ãー


¡¦½êºßÃÏ¡§°¦É²¸©¾¾»³»ÔÃæÂ¼£²ÃúÌÜ£±－£³


¡¦TEL¡§089-913-2329


¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤ÎÃç²ð¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¡¦·úÃÛ¥ê¥Õ¥©ー¥àÄó°Æ¡¦¶õ¼¼ÂÐºöÅù