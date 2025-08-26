¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¡¢ÇÛ¶Ú¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡ºº¡¦À§Àµ»Ø¼¨¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×µ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¯¥é¥¦¥É·¿·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖANDPAD¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ðÅÄÉðÉ×¡¢°Ê²¼¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶Ú¸¡ºº¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶Ú¹©»ö¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÛ¶Ú¸¡ºº¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ä¸¡ºº¶ÈÌ³¡¢À§Àµ¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢¼Ì¿¿ÂæÄ¢½ÐÎÏ¤Þ¤Ç¸¡ºº¤Ë¤«¤«¤ë°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¸½ºß¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¤Î·úÊª¤Î»Ü¹©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤Ç¤ÏÇÛ¶Ú¸¡ºº¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¶Ú¸¡ºº¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤òÂÇÀß¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢·úÊª¤Î¹ü³Ê¤È¤Ê¤ëÅ´¶Ú¤¬Àß·×¿Þ½ñÄÌ¤ê¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢ÉÊ¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¸¡ººÁ°¤Ë»æ¤Î¿ÞÌÌ¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢¹©»ö¹õÈÄ¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¡ºº¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»ØÅ¦»ö¹à¤ò¿ÞÌÌ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¼Ì¿¿¤Î»ÅÊ¬¤±¤äÂæÄ¢ºîÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÄÂç¤ÊÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËANDPAD¿ÞÌÌ¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×µ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¡¢ÂçÀ®·úÀß¤È¸½¾ì¸¡¾Ú¢¨1¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡ººÄ¢É¼¤ÎºîÀ®¤ÏÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢À§Àµ»Ø¼¨¤ä¤½¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤â´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃÄ§
¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷～¸¡ºº³ÎÇ§～À§Àµ¡¦ÂæÄ¢½ÐÎÏ¤Ë¤«¤«¤ë°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¢¨2
- »öÁ°½àÈ÷
- - Éä¹æ¤ò¤â¤È¤Ë¿ÞÌÌ¾å¤Ø¤Î¸¡ºº¾ì½ê¤Ë¡¢¥Ô¥ó¤ò°ì³çÀßÃÖ
- - ¥Ô¥ó¤´¤È¤Ë¹õÈÄ¡¢Æ¦¿Þ¡¢ÇÛ¶ÚÍ×ÎÎ¡¢¼Ì¿¿¤¬´ÉÍý²ÄÇ½
- - BIM¤È¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ç¤¡¢BIM¤«¤é½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¸¡ºº½àÈ÷¤¬´°Î»
- ¸¡ºº³ÎÇ§
- - ¿ÞÌÌ¾å¤Î¥Ô¥ó¤Î¿§¤Ç¸¡ºº¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤¬²ÄÇ½
- - ¸¡ºº´ð½à¤òÁ´¿ô¸¡ºº¤ÈÈ´¤¼è¤ê¸¡ºº¤ÇÁªÂò¤¬²ÄÇ½
- - ¿ÞÌÌ¤ò¹©¶èÊ¬¤±¤·¤Æ¸¡ºº¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Î´ÉÍý¤¬²ÄÇ½
- À§Àµ¡¦ÂæÄ¢½ÐÎÏ
- - ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀ§Àµ»Ø¼¨¤äÀ§ÀµÂÐ±þ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½
- - ¸½¾ì¤´¤È¤Ë¡¢À§Àµ°ìÍ÷¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½
- - ÂæÄ¢½ÐÎÏ¤Ï3¤Ä¤Î·Á¼°¤«¤é½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://andpad.jp/products/reinforcement_inspection
º£¸å¤â¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢·úÀßDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ë¶È³¦²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×µ¡Ç½¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥ó¤Î¤´·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥ÉÃ´Åö¼Ô¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼µ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É¡¡¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×µ¡Ç½Ã´Åö
¡¡https://andpad.jp/help/inquiry
¢¨1 ÂçÀ®·úÀß¤ÈBIM¤È¥Çー¥¿Ï¢·È¤·¤¿¡ÖÇÛ¶Ú¸¡ºº¡×µ¡Ç½¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò³«»Ï https://andpad.jp/news/20250409
¢¨2 ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤â¤·¤¯¤ÏiOS¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖANDPAD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖANDPAD¡×¤Ï¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤«¤é·Ð±Ä²þÁ±¤Þ¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥·¥§¥¢No.1¢¨¥¯¥é¥¦¥É·¿·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿³«È¯¤ÈÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ò¿ô23.3Ëü¼Ò¡¢¥æー¥¶ー¿ô68.4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎNETIS (¿·µ»½Ñ¾ðÊóÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à) ¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¿ä¾©µ»½Ñ¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://andpad.jp/
¢¨¡Ø·úÀß¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤È¥Ù¥ó¥À¥·¥§¥¢¡Ê¥ß¥Ã¥¯IT¥ê¥Ýー¥È2024Ç¯12·î¹æ¡Ë¡Ù¡Ê¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥É
½êºßÃÏ ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®300ÈÖÃÏ ½»Í§ÉÔÆ°»º½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ðÅÄ ÉðÉ×
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖANDPAD¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP ¡§https://andpad.co.jp/