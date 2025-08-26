¡Ö¹íÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Î¤ªÇº¤ß²ò¾Ã¡ª¤³¤³¤¨¤ß¤µ¤ó½é¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡ØTJMOOK È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡¦¤³¤³¤¨¤ß¤Î ±ö¹í¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤ÇËèÆü¤Î¤ª¤«¤º¡Ù¤¬È¯Çä¡ª
Nadia³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ë¾ë²Åµª¡Ë¤Ë¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Nadia¡Ê¥Ê¥Ç¥£¥¢¡Ë¡ÊURL¡§https://oceans-nadia.com/¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëNadia Artist¤Î¤³¤³¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ì¥·¥ÔËÜ¡ØTJMOOK È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡¦¤³¤³¤¨¤ß¤Î ±ö¹í¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤ÇËèÆü¤Î¤ª¤«¤º¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡¢1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤¬8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾º¡ª¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï77.2%°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Î¤ªÇº¤ß¤¢¤ì¤³¤ì
ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹í¡×¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤ÎÌÌ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¹ー¥Ñー¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹íÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Êý¤È¡Ö¹í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×Êý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È77.2¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹í¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Æ·ò¹¯Åª¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÈ©¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢93%¤ÎÊý¤¬¡Ö±ö¹í¡×¡¢¤µ¤é¤Ë3³ä¤ÎÊý¤¬¡Ö¾ßÌý¹í¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»È¤¤Êý¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ºÎäÂ¢¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ì¥·¥Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÎÁÍý¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¡Ö²¼Ì£¤äÄÒ¤±¹þ¤ß°Ê³°¤Î»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ£ÉÕ¤±¤Î²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡£
¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×――¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¹íÄ´Ì£ÎÁ¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ã¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×¡äÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î4Æü～8·î12Æü¡¢Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Nadia¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤òÊç½¸¡¢²óÅú¼Ô¿ô¡§1105¿Í
¤¦¤ÞÌ£¤È¥³¥¯¤¬UP¡ª¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¹íÄ´Ì£ÎÁ¥ì¥·¥Ô¤¬185ÉÊ
¤½¤ó¤Ê¡È¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Î¥Ïー¥É¥ë¡É¤ò¤°¤Ã¤È²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡ØTJMOOK È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡¦¤³¤³¤¨¤ß¤Î ±ö¹í¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤ÇËèÆü¤Î¤ª¤«¤º¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï±ö¹í¤ä¾ßÌý¹í¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÆÃÄ§¤äºî¤êÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æù¤äµû¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤²¤ëÊýË¡¡¢ÌîºÚ¤òÏÂ¤¨¤Æ¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¥³¥Ä¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¹©É×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÄÒ¤±¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡×¡ÖÏÂ¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¤À¤±¡×¡Öº®¤¼¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê·Ú¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤Ë¹í¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤°¤Ã¤È±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£ËèÆü¤Î¤´ÈÓ¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹íÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ì¥·¥Ô20¡×
±ö¹í¤ä¾ßÌý¹í¤ò»È¤Ã¤¿ÄêÈÖÎÁÍý¤«¤é¡¢¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿Íµ¤¤ª¤«¤º¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ººî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤20ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¡¢ºú¤ÎÄÒ¤±¾Æ¤¡¢ÌîºÚ¤ÎÏÂ¤¨Êª¤Ê¤É¹íÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÃæ¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æù¤âµû¤â¡ª¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤Î¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¤ª¤«¤º¡×
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ÜÆù¡¢ÆÚÆù¡¢µíÆù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºú¤ä¤¿¤é¤Ê¤Éµû²ð¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©ºà¤¬¤°¤Ã¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ë¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊÑ¿È¡£ÄÒ¤±¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡¢ßÖ¤á¤ë¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ê½ç¤Çºî¤ì¤ë¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤´¤Á¤½¤¦¤ª¤«¤º¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ç¿©¤â¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¤´ÈÓ¡õÌÍÎÁÍý¡×
¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¹íÄ´Ì£ÎÁ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤äº®¤¼¤´ÈÓ¡¢¤¦¤É¤ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Þ¤Ç¡¢¼ç¿©¥ì¥·¥Ô¤âËÉÙ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ë»¤·¤¤Æü¤ä»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¤³¤ì°ì»®¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¹í¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â±ü¿¼¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¥ì¥·¥Ô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ªË»¤·¤¤Æü¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂçËþÂ¤Ê¡Ö±ö¹í¥ì¥·¥Ô¡×3Áª
Nadia¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö±ö¹í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤â±ö¹í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤¬Â¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÆù¤ª¤«¤º¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤âËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©Âî¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö±ö¹í¥ì¥·¥Ô¡×3ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥åー¥·¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¡ª¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤éÍÈ¤²
±ö¹í¤ÎÎÏ¤Ç·ÜÆù¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡¢²¦Æ»¥ì¥·¥Ô¡£°á¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤¹¡£±ö¹í¤Î¼«Á³¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¡¢Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£²ÈÂ²Á´°÷¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
▶¥µ¥¯¥Ã¤È¥¸¥åー¥·ー♩±ö¹í¤«¤éÍÈ¤²(https://oceans-nadia.com/user/657747/recipe/435634)
¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤à¢öÆÚÆù¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ð¥¿ー¾ßÌý¥½¥Æー
ÆÚÆù¤Ë±ö¹í¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤¦¤ÞÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ð¥¿ー¤È¾ßÌý¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î´Å¤ß¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Çò¤´ÈÓ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤¹¤à¤ª¤«¤º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£±ö¹í¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¤ªÈ¤¤¬¤¹¤¹¤à♩ÆÚÆù¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ð¥¿ー¾ßÌý¥½¥Æー(https://oceans-nadia.com/user/657747/recipe/466560)
¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡ª·Ü¤à¤ÍÆù¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¤ª¤í¤·¼Ñ
Ã¸Çò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤â¡¢±ö¹í¤ò»È¤¨¤Ð¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¿©´¶¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±ö¹í¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Èè¤ì¤¿Æü¤ÎÌë¤Ë¤â¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È»®¡£¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¬¤Á¤Êµ¨Àá¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¼¢Ì£¿¼¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
▶¤¸¤ó¤ï¤ê¤ª¤¤¤·¤¤♩·Ü¤à¤ÍÆù¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¤ª¤í¤·¼Ñ(https://oceans-nadia.com/user/657747/recipe/489604)
¡ØÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡¦¤³¤³¤¨¤ß¤Î ±ö¹í¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤ÇËèÆü¤Î¤ª¤«¤º¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹íÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÈÄí¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¤³¤³¤¨¤ß¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¹íÄ´Ì£ÎÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ØÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡¦¤³¤³¤¨¤ß¤Î ±ö¹í¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤ÇËèÆü¤Î¤ª¤«¤º¡Ù
Äê²Á¡§1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î26Æü
½ÐÈÇ¼Ò¡§ÊõÅç¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶Amazon¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.amazon.co.jp/dp/4299070763)
▶³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294998/)
¡ã¤³¤³¤¨¤ß¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
±ÉÍÜ»Î¡¦È¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡£É×¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤¹3¿Í²ÈÂ²¡£¡Èºî¤ë¤³¤È¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡É¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Çºî¤ì¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤Û¤Ã¤È°Â¤é¤²¤ë¤ª¤¦¤Á¤´ÈÓ¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¹í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
▶¤³¤³¤¨¤ß¤µ¤ó¤ÎNadia¤Î¥ì¥·¥Ô¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://oceans-nadia.com/user/657747)
ÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNadia¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nadia¤Ï¥×¥í¤ÎÎÁÍý²È¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¸½ºß·î´Ö2,000Ëü¿Í¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nadia¤Ë¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¡¦½ÐÈÇ¡¦Instagram¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë1,000Ì¾Ä¶¤ÎÎÁÍý²È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢ÎÁÍý¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¡Ë¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¡ÖNadia Artist¡×¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ÎÅê¹Æ¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¡×¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢Nadia Artist¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¹ç·×5,900Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¡¦Ä´Íý´ï¶ñ¡¦²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤µ¤Þ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊõÅç¼Ò¤«¤é¡ÖNadia Artist¥·¥êー¥º¡×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¡ÖNadia Books¡×¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤«¤é¡ÖNadia Collection¡×¤È3¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤Ç½ÐÈÇ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ÎÁÍý¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNadia¡×(https://oceans-nadia.com/)
▶Nadia¤È¤Ï(https://oceans-nadia.com/about-nadia)
▶¡ÖNadia¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÊiOS/Android¡Ë(https://oceans-nadia.com/app)
▶¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)
▶Nadia ArtistÊç½¸¥Úー¥¸(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)
