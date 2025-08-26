¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¡Ö¼¼ÍöËþÅ·²Ö²Ð2025¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿
¡¡Áí¹ç·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§¾®¾ÂÄ¾¿Í¡¢°Ê²¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)¤ËËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¼¼ÍöËþÅ·²Ö²Ð2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼¼ÍöËþÅ·²Ö²Ð2025¡×¤Ï¡¢¡Öºé¤«¤»¤è¤¦¡¢¤³¤ÎËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Ë¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤ËËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ìó35,000È¯¤â¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÌë¶õ¤òºÌ¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç¿¿²Æ¤ÎÌë¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Íö»Ô¤Ï¡¢1887¡ÊÌÀ¼£20¡ËÇ¯¤Ë½é¤á¤ÆÀ½¹Ý½ê¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÅ´¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤¬Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¼¼Íö¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢·Æ¤¤¤È°Â¤é¤®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤À¤ó¥Ñ¥é¸ø±à¡×Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£É¸¹â911¥áー¥È¥ë¤Î¼¼Íö³Ù»³Ï¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼¼Íö¹Á¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë²Ö²Ð¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Ï¡¢Ìó80Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢ËþÅ·Í·±àÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ëËþÅ·²»³ÚLIVE¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×