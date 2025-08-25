ÍÜ°ÃÆ²¡Ã¿·¾¦ÉÊ ÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¡ØÎø¤»¤ë¤ªÈ©¡ÙÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÉôÊþ¹§¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È1731Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÈþÍÆ²Ê³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖÍÜ°ÃÆ²EX Beauty Drink Îø¤»¤ë¤ªÈ©¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÎø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÎø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ù¤Ï¡¢ìÔÂô¤ÊÁÇºà¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¼î¶Ì¤ÎÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¸ÅÍè¤è¤êÅìÍÎ¤Îµ®Â²¤äÈþ½÷¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¡¢¿¿¼î¡¢¥¶¥¯¥í¤Ê¤É¡¢»ê¹â¤ÎÁÇºà¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸½Âå¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÇÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ©¤ËÈþ¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¸·ÁªÁÇºà¤ÈºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¾å¼Á¤ÊÈþ¤·¤µ¤ØÆ³¤¯ÈþÍÆ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¥¨¥¯¥½¥½ー¥à218²¯¸Ä¡¢¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É2,500mg¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À120mg¤ò¶Å½Ì¡£
Èþ¤ò»Ù¤¨¤ëìÔÂô¤Ê°ìÅ©¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¼«¿®¤È¤¤¤¦µ±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
EX Beauty Drink Îø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ê30ËÜÆþ¤ê¡Ë
¡ãÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡ä
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§600mL¡Ê20mL¡ß30ËÜÆþ¤ê¡Ë
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥í¥êー¡¡¡¡¡¡¡§1ËÜ¤¢¤¿¤ê19.0kcal
¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÊý¡§1Æü1ËÜ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª°û¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Îä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
EX Beauty Drink Îø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ê5ËÜÆþ¤ê¡Ë
¡ãÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡ä
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§100mL¡Ê20mL¡ß5ËÜÆþ¤ê¡Ë
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥í¥êー¡¡¡¡¡¡¡§1ËÜ¤¢¤¿¤ê19.0kcal
¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÊý¡§1Æü1ËÜ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª°û¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Îä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.abeyoando.co.jp/
À½ÉÊÆÃÄ§
ºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¤ò´Þ¤à¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¢¥µ¥¤¥¿¥¤¡¢ÍÓËì¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤ÎìÔÂô¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¶¥¯¥í¡¢±í¤ÎÁã¡¢¿¿¼îËö¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¹âµéÀ®Ê¬¤ò²Ã¤¨¡¢5¤Ä¤Î´ðÈ×À®Ê¬¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¿¥ëÈþÍÆ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¡£
¸ÅÂåÍÌµ®ÈÞ¤äµ®Â²¤¬°¦¤·¤¿ÁÇºà¤È¸½Âå²Ê³Ø¤¬Í»¹ç¤·¡¢·×9¤Ä¤Î¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¯Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½èÊý¤Î¤³¤À¤ï¤ê
9¤Ä¤ÎÆÈ¼«È¯ÁÛÀ®Ê¬¤¬Æ³¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Ø¤ÎÄ´ÏÂ
Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿9¤Ä¤ÎìÔÂô¤ÊÁÇºà¤ò¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÍ»¹ç¡£°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤ÎÆÈ¼«È¯ÁÛ¡Ø9 Advanced Synergy Formula¡Ù¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¨¥¯¥½¥½ー¥à´ÞÍ¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¦çÁÂÓ¡¦ÍÓËì¥¨¥¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¡¦¿¿¼îÊ´Ëö¡¦¥¶¥¯¥í¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ËèÆü¤ÎÈþÍÆ½¬´·¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
£±.Exclusive Ingredients
-À¸Ì¿¤Î·Ã¤ß¤òÈþ¤·¤µ¤Î¸»¤Ë-
ÍÜ°ÃÆ²¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿ÆÈ¼«¤ÎÃæ³ËÀ®Ê¬
¡¦¥¨¥¯¥½¥½ー¥à´ÞÍ¥×¥é¥»¥ó¥¿¥µ¥¤¥¿¥¤¡Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¡Ï
¡¦ÍÓËì¥¨¥¥¹¡Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¡Ï
À¸Ì¿¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¥×¥é¥»¥ó¥¿¡ÊÂÛÈ×¡Ë¡¢çÁÂÓ¡¢ÍÓËì¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿´õ¾¯¤Ê¥¨¥¯¥½¥½ー¥à´ÞÍ¥¨¥¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¤È¤Ï¡¢ºÙË¦´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¶Ë¾®¤Î¥«¥×¥»¥ë¾õÊª¼Á¤Ç¡¢¶áÇ¯ÆÃ¤ËÈþÍÆ¤ä·ò¹¯Ê¬Ìî¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥¨¥¥¹¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿È©¤Ø¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤êÃúÇ«¤ËÀºÀ½¤µ¤ì¤¿°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤Î¥¨¥¯¥½¥½ー¥à´ÞÍ¥¨¥¥¹¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤È´õ¾¯À¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£².Beauty Ingredients
-Îò»Ë¾å¤ÎÈþ½÷¤â°¦¤·¤¿ÈþÍÆÁÇºà-
Èþ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿À®Ê¬
¡¦¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¡Î¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦¥Ï¥ê¡Ï
¡¦¿¿¼îËö¡ÎÆ©ÌÀ´¶¡¦¥Ä¥ä¡Ï
¡¦¥¶¥¯¥í¥¨¥¥¹¡Î¼ã¡¹¤·¤µ¥µ¥Ýー¥È¡Ï
¸ÅÍè¤è¤êÈþÍÆ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µ®½Å¤ÊÀ®Ê¬¤ò¡¢Æü¡¹¤ÎÈþÍÆ½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¤Ï¡¢ÅìÍÎ¤ÎµÜÄîÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä´õ¾¯¤ÊÁÇºà¡£¿¿¼îËö¤Ï¡Ö³¤¤ÎÊõÀÐ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸ÅÍè¤è¤êÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö½÷À¤Î²Ì¼Â¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¶¥¯¥í¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò´Þ¤à²Ì¼Â¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¤ä¤«¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£³.Base Ingredients
-ÅÚÂæ¤«¤éÀ°¤¨¤ë5¤Ä¤Î·Ã¤ß-
ÆâÂ¦¤Î¤á¤°¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¸·ÁªÀ®Ê¬
¡¦¥Þ¥ó¥´¥¹¥Á¥ó¡Îµ±¤¡¦¥À¥áー¥¸¥±¥¢¡Ï
¡¦Çò¤¤¯¤é¤²¡ÎÊÝ¼¾¡Ï
¡¦¥¥ã¥Ã¥Ä¥¯¥íー¡ÊAC-11¡Ë¡ÎÆâÂ¦¥±¥¢¡Ï
¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥éー¥²¥ó¡Î¥Ï¥ê¡Ï
¡¦ÄãÊ¬»Ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À ¡ÎÊÝ¿å¡Ï
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¸Å¤¯¤è¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÈþÍÆÁÇºà¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ò¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÇÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¾º²Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥´¥¹¥Á¥ó¤Ï¡Ö²ÌÊª¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤¯¤é¤²¤Ï¡Ö¿¢ÊªÀ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢Â¿ÅüÂÎ¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤àÅ·Á³ÁÇºà¤Ç¡¢½á¤¤¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¼«À¸¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Ä¥¯¥íー¤Î¼ùÈé¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ëAC-11¤Ï¡¢¼«Á³Í³Íè¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀè¿ÊÅª¤Ê¸¦µæ¤¬¿Ê¤àÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤äÄãÊ¬»Ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤ä½á¤¤¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÆü¡¹¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Î¤á¤°¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¸·ÁªÁÇºà¤ò°ìÇÕ¤Ë¶Å½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÈþÍÆ½¬´·¤Ë¾å¼Á¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¼ê·Ú¤ËÈþ¤·¤µ¤È·ò¤ä¤«¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤
²Ú¤ä¤«¤Çµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥¤¥ÁÉ÷Ì£¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁ°Ìë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËèÆü¤Î¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥Ö¥íー¥Ü¥È¥ë¤òºÎÍÑ
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ÈÇÑ´þ»þ¤ÎÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ö¥íー¥Ü¥È¥ë¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÂçÀÚ¤ÊÆü¤ÎÁ°Ìë¡¢ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤
¡¦¿´¤Ë»Ä¤ëµÇ°Æü¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤
¡¦ÆÃÊÌ¤Ê¤´¼«°¦¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ò¾å¼Á¤ËºÌ¤ê¤¿¤¤¤È¤
¡¦°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¶¦¤Ë½Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤
¡ØÎø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ù¤ÏËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
1½µÌÜ¡¢4½µÌÜ¡¢8½µÌÜ¡¢12½µÌÜ¤È½µ¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÈ©´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢3¥ö·î¤Û¤ÉÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤Î½¼¼Â´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸
°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¾¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¹¬Ê¡¤òÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ë°Ñ¤Í¤ë½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬ËÜÍè¡¢¹¬Ê¡¤È¤ÏÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÍÜ°ÃÆ²¤¬½é¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ò»ü¤·¤ß¡¢ËÜÍè¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¡£¡×
¤½¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ØÎø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤µ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡¢ÁÇºà¡¢µ»½Ñ¡¢»×ÁÛ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¿¿´¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤Ï¡¢300Ç¯¶á¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÃÎ·Ã¤ò¡¢À¾ÍÎ°å³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤Ë´ó¤êÅº¤¦À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃåÁÛ¤È³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍÜÀ¸»×ÁÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¾¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¤È²Ê³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈþ¤È·ò¹¯¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£
Ã±¤Ê¤ë³°¸«¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆâÌÌ¤«¤éµ±¤¯¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò°é¤à¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜ°ÃÆ² EX Beauty Drink¡ØÎø¤»¤ë¤ªÈ©¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¡¦¥³ー¥Ýー¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://corp.abeyoando.co.jp/
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¡¡¡¡ ¡¡
https://www.abeyoando.co.jp/(https://corp.abeyoando.co.jp/)
¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉInstagram
https://www.instagram.com/abeyoando_jp/
³ô¼°²ñ¼Ò °¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ
¡ÖÇ¯Îð¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Î¤Ó¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡£¡×
»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¿´¿È¤ò¡£
¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤äÈþ¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢
¿ÍÎà¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¿¹ÍåËü¾Ý¤ËÍ¥¤·¤¤ÀèÃ¼²Ê³Ø¤Ç²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¿¤¤¡£
1731Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾ðÇ®¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶¯¤¯ßê¤á¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¡¡¹ÊóÉô
E-mail: info@abeyoando.co.jp
*Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì