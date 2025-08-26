¡ÚÂÔË¾¤ÎÂè2²ó³«ºÅ·èÄê¡Û»õ²Ê·Ð±Ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖDental Vision Summit 2025 Autumn¡× ～»õ²Ê·Ð±Ä¤Î¡ØÁÃ¡Ù¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃÛ¤¯～
³ô¼°²ñ¼ÒSABU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ÆÆ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü¤Ë»õ²Ê°å±¡·Ð±Ä¼Ô¡¦´´ÉôÁØ¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖDental Vision Summit 2025 Autumn ～»õ²Ê·Ð±Ä¤Î¡ØÁÃ¡Ù¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃÛ¤¯～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»õ²Ê¶È³¦¤ä°Û¶È¼ï¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥êー¥Àー¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¼ã¼ê»õ²Ê°å»Õ¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¡Ö»õ²ÊM&A¸µÇ¯¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÊý¸þÀ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§
¡Ö10Ç¯¸å¤Î»õ²Ê¡ÈÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¡É¡×
³µÍ×¡§AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢»õ²Ê°å±¡¤Î¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³Ë¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òÃµ¤ê¡¢Ì¤Íè»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿°å±¡·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄæÆÉñ²ñ Íý»ö¡¿MID‑GºÇ¹â¸ÜÌä ¹Ó°æ¾»³¤ »á
³ô¼°²ñ¼ÒSABU ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ã·Æ£ÆÆ »á
¡Ö～Å¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬～¡×
³µÍ×¡§°Û¶È¼ï¤È¤Î»ëÅÀ¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤²ÁÃÍÀß·×¤ä¸ÜµÒ¿®Íê¤Î¹½ÃÛ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î°ÕµÁ¤Ê¤É¤ò¿¼·¡¤ê¡£²Á³ÊÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å±¡¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBUDDICA ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÌîÍ¥ºî »á
¡Ö～¼¡À¤ÂåDr¤ÎÍå¿ËÈ×～¡×
³µÍ×¡§¼ã¼ê»õ²Ê°å»Õ¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤òÁª¤Ó¡¢Ã¯¤È¿Ê¤à¤«¡É¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÀÀ±É²ñ Íý»öÄ¹ Àé²ìÀÀ¿Í »á
°åÎÅË¡¿Í´²Í§²ñ Àõ²ì»õ²Ê°å±¡ ±¡Ä¹ Àõ²ì¾¡´² »á
¡Ö～Î×¾²²È¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸～¡×
³µÍ×¡§Î×¾²Ãæ¿´¤ÎÎ©¾ì¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢AI¤äSNS¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö1°Ì¤è¤ê¤¤¤¤ÁÈ¿¥¡×¡Ö¤ª¶â¤è¤êÇä¾å¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥¢¥Ã¥×¥ë»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ Íý»öÄ¹ µÈ¸«Å¯Ï¯ »á
°åÎÅË¡¿Í¿¿Ùõ²ñ ¤Þ¤Ä¤â¤È»õ²Ê¡¦¥¯¥íー¥Ðー»õ²Ê Íý»öÄ¹ ¾¾ËÜÀµÍÎ »á
¡Ö～2026Ç¯¡¢¡È»õ²ÊM&A¸µÇ¯¡É¤ÎËë³«¤±～¡×
³µÍ×¡§»ö¶È¾µ·Ñ»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖM&A¡á¸å¤í¤á¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀµÅö²½¤µ¤ì¤¿ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£Â°¿ÍÀ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È°å±¡²ÁÃÍ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬¸°¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÍ¤·ò²ñ Íý»öÄ¹ ²ÏÌî¶³Í¤ »á
ÆüËÜ»õ²Ê°åÎÅÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò »õ²Ê°å»Õ ¿åÃ«Í§½Õ »á
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Dental Vision Summit 2025 Autumn ～»õ²Ê·Ð±Ä¤Î¡ÖÁÃ¡×¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃÛ¤¯～
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊEventHub¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～16:00
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSABU
¿½¹þURL¡§https://client.eventhub.jp/simpleForm/aa55c019-f3f1-4e29-ad6a-c9ba8ba4c53d
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- ¼¡À¤Âå¤Î»õ²Ê°å±¡·Ð±Ä¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤¤Íý»öÄ¹¡¦°å±¡Ä¹
- °Û¶È¼ï¤Î»ëÅÀ¤ä¾ÍèÀïÎ¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤´´Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ
- ÁÈ¿¥¶¯²½¤ä·Ð±ÄÅ¾´¹¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- M&A¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSABU
Ã´Åö¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à
Email¡§conference@sabukarte.biz
Tel¡§03-6823-5899