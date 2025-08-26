¹ñ»º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHIYAKA(R)¡Ù¤«¤é¡ÈÈþÈ©¤Î¿·ÄêÈÖ¡É¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹²½¾Ñ¿å&PDRN*²¥¥ã¥Ó¥¢ÈþÍÆ±Õ¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒWellVi¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µ×ÊÝÅÄÍ³²Ö»Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSHIYAKA(R)¡Ê¥·¥ä¥«¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹ÇÛ¹ç Çò¶ÌÈþ¿å(R)¡Ê¤·¤é¤¿¤Þ¤ß¤¹¤¤¡Ë²½¾Ñ¿å¡×¤È¡ÖPDRN*²¥¥ã¥Ó¥¢ÈþÍÆ±Õ¡×¤ò2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÒ´¶È©¤³¤½¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÈþÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤Ø¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¦ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹Çò¶ÌÈþ¿å¡Ê¤·¤é¤¿¤Þ¤ß¤¹¤¤¡Ë²½¾Ñ¿å¡Û
ÅÉ¤ëÇò¶ÌÅÀÅ©¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²½¾Ñ¿å¡£
À¸¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë40,000ppm¤È¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë2,000ppm¤òÇÛ¹ç¡£¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ä¥æ¥Ó¥¥Î¥ó¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¯¤¹¤ß*³¡¦´¥Áç¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤òÀ°¤¨¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡¦À¸¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥¥¹40,000ppmÇÛ¹ç
¡¦¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹2,000ppmÇÛ¹ç
¡¦´¥Áç¡¦¤¯¤¹¤ß*³¡¦¤æ¤ë¤®È©¤ò¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¤·¡¢Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²
¡¦¤Ë¤ª¤¤¤¬¹âÇ»ÅÙ*⁴¤Î¾Ú
¡¦¥Ïー¥Ö¥Ôー¥ê¥ó¥°¸å¤äÆü¾Æ¤±¸å¤Î²½¾Ñ¿å¤È¤·¤Æ¤â¿ä¾©
¡¦¼ç¤ÊÀ®Ê¬¡§¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹¡¢¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥æ¥Ó¥¥Î¥ó
¡¦ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§100ml¡¿5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚPDRN*²¥¥ã¥Ó¥¢ÈþÍÆ±Õ¡Û
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡ÖPDRN*²¡×¤ò30,000ppmÇÛ¹ç¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ó¥¢¥¨¥¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡¦ºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹PDRN*² 30,000ppmÇÛ¹ç
¡¦¥¥ã¥Ó¥¢¥¨¥¥¹¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê½á¤¤¤òÂÎ´¶
¡¦¼ç¤ÊÀ®Ê¬¡§²Ã¿åÊ¬²òDNA-Na¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¥¨¥¥¹¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*¹¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥¨¥¥¹¡¢¥Ò¥á¥Õ¥¦¥í¥¨¥¥¹
¡¦ÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê¡§30ml¡¿8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ È©¤Î´¥Áç¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¦ ¥Ï¥êÉÔÂ¤ä¥Ä¥ä¤Î¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ Æü¾ï¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤Êý
¡¦ ¥µ¥í¥ó»Ü½Ñ¸å¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ ÉÒ´¶È©¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¤ªÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÄÉµá
SHIYAKA¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤«¤éÅ°Äì¤·¤¿ÌµÅº²Ã*⁵½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¡¢°Ê²¼¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
Ìµ¹áÎÁ¡¿ÌµÃå¿§¡¿¹çÀ®¥Ý¥ê¥Þー¡¿ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¿¹çÀ®¹áÎÁ¡¿¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¿¹ÛÊªÌý¡¿»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¡¿ ¥Ñ¥é¥Ù¥óÎà¡¿¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¿¥·¥ê¥³ー¥ó¡¿¥µ¥ë¥Õ¥§ー¥È¡¿ÀÐÌý·Ï»À²½ËÉ»ßºÞ¥Õ¥êー
¤µ¤é¤Ë¡¢¸·Áª¤·¤¿À®Ê¬¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÈ©¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë½á¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Îµ×ÊÝÅÄÍ³²Ö»Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÈþÍÆ¸½¾ì¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÉÒ´¶È©¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSHIYAKA¡Ù¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ç¤â¥µ¥í¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î»ÈÍÑ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ç¯Îð¤äÈ©¼Á¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤Êý¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIYAKA¤Î²½¾ÑÉÊ¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ
Shiyaka¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
▶︎ https://shop.shiyakacosme.com(https://shop.shiyakacosme.com)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWellVi
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³1-3-1 ¥¢ー¥ë¥¥åー¥ÖÀÄ»³3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µ×ÊÝÅÄ¡¡Í³²Ö»Ò
ÀßÎ©¡§2023Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÈþÍÆÊ¬Ìî¤ò¼´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://wellvi.co.jp/
ONLINE SHOP¡§https://shop.shiyakacosme.com
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/shiyaka_herbpeel/
