¡Ú²Ù¼ç´ë¶È¤ÎÊªÎ®¼ÂÂÖÄ´ºº¡ÛÊªÎ®¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¡¢76%¤¬¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×¡£¥³¥¹¥È¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î²þÁ±µ¡²ñ¤ò°ï¼º¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
ÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØLIFTI¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUnivearth¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«¸ý Î×ÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢²Ù¼ç´ë¶È¤ÎÊªÎ®¶ÈÌ³½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÊªÎ®¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤äÍ¢Á÷¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²Ù¼ç´ë¶È¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î76%¤Î´ë¶È¤¬ÊªÎ®´ØÏ¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²þÁ±³èÆ°¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー- ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äÍ¢Á÷¸úÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¡ÖÄê´üÅª¤Ë¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï¡¢¤ï¤º¤« 24.0% ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
- Á´ÂÎ¤Î 76% ¤Ï¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡Ê¡Ö°ìÉô³èÍÑ¡×39.0%¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡¦ÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×16.5%¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤»¤º¡×20.5%¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬²þÁ±µ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
- ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤äÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ 37.0% ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÊªÎ®´ÉÍý¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×- Ä´ºº¼çÂÎ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒUniverth
- Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯7·î1Æü～7·î20Æü
- Ä´ººÊýË¡¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ ²Ù¼ç´ë¶È¤ÎÊªÎ®¶ÈÌ³½¾»ö¼Ô
- Í¸ú²óÅú¿ô¡§ 200
Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äÍ¢Á÷¸úÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên=200¡¢Ã±°ì²óÅú¡Ë
Áí³ç¡¦¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²Ù¼ç´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊªÎ®¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤ä´ª¤ËÍê¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£76%¤â¤Î´ë¶È¤¬¥Çー¥¿¤ò½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊªÎ®³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÂÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤äÈó¸úÎ¨¤ÊÍ¢Á÷¡¢²á¾ê¤ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²½¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Ç³ÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤¬¹âÆ¤·¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÊªÎ®´ÉÍý¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í¸ú¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«¼Ò¤ÎÊªÎ®³èÆ°¤òÀµ³Î¤Ë¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØLIFTI¡Ù¤Ï¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒUnivearth¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒUnivearth¤Ï¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÆ©ÌÀ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØLIFTI¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.univearth.co.jp/
¢£LIFTI carriers¡Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¸þ¤±¡Ë
±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼õÈ¯Ãí¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤äFAX¶ÈÌ³¤òÂçÉýºï¸º
¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÍ¢Á÷¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§
¡¦¼õÎÎ½ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¼«Æ°À¸À®¡¦¶¦Í
¡¦ÇÛ¼Ö³ä¤êÅö¤Æ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.lifti.jp/carriers
¢£LIFTI partners¡Ê²Ù¼ç¸þ¤±¡Ë
²Ù¼ç´ë¶È¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÆ©ÌÀ²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Å¾µºî¶È¤Ê¤·¤ÇÇÛÁ÷°ÍÍê¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡¦±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÇÛ¼Ö¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÊªÎ®¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ
¡¦ÀÁµá½ñ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¾È¹çºî¶È¤ò¸úÎ¨²½
¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.lifti.jp/partners
¢£LIFTI line¡Ê²Ù¼ç¸þ¤±¡Ë
²Ù¼ç´ë¶È¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¼Â±¿Á÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â±¿Á÷¡ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÂÎ·¿¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¼ÖÎ¾¼êÇÛ¡×
¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÊªÎ®±¿ÍÑ
¡¦¼õÎÎ½ñ¡¦ÀÁµá½ñ¤â¼«Æ°À¸À®¡õWeb¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý
¡¦ÇÛÁ÷¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ç¡ÖÀÕÇ¤½êºß¡×¤òÌÀ³Î²½
¡¦¾ðÊóÏ³±Ì¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ËÂÐ±þ
¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.lifti.jp/line
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnivearth
ÂåÉ½¼Ô¡§Ã«¸ý Î×ÂÀÏ¯
»ñËÜ¶â¡§2²¯1,900Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
ÀßÎ©¡§2019Ç¯2·î15Æü
½êºßÃÏ¡§¢©530-0001 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄÆóÃúÌÜ4ÈÖ13¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊªÎ®DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØLIFTI¡Ù¤Î³«È¯