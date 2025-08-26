¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤Î¡Ö¾¯¤·¡×¤Ë±þ¤¨¤ëÆ¯¤Êý¤òÄó¶¡¡£¥ê¥æー¥¹PC¤Î¥ê¥ó¥°¥íー¡¢my½ËÆüÀ©ÅÙ¤ËÂ³¤¯¡¢¡È½ÀÆð¤¹¤®¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¡É
¥ê¥æー¥¹PC»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄöÉÒÇ·¡¢°Ê²¼¡¢¥ê¥ó¥°¥íー¡Ë¤Ï¡¢¿Í»öºÎÍÑ¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤ò¡Ö´°Á´»þ´Ö¼«Í³·¿¡×¤Ç¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¡¦ÎÅÍÜ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ¯¤±¤ë¡É¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ËÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤äËÉÙ¤Ê¿¦Îò¤òµá¤á¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼ÂÌ³¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ÊPCÁàºî¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¼è¤êÁÈ¤á¤ëÆâÍÆ¤¬Ãæ¿´¡£¡Ö¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Ë¡¢¼ê±þ¤¨¤È´î¤Ó¤ò
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄ¤µ¤ó¡£¿·Â´¤Ç3Ç¯¤Û¤ÉSE¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å10Ç¯´Ö¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÃêÁª¤ËÍîÁª¤·Â³¤±¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤¦¤ä¤¯Ëö»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Èº£¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ¯¤±¤ëËÜÀ©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¦ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÂ¤±Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢´ê½ñ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡Äµ¤¤Å¤±¤Ð10Ç¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯²¼¤Î»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤Ç¤¤Æ¡¢¡Èº£¤Ê¤é¾¯¤·Æ¯¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£À©ÅÙ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢¡È¼ÒÆâ¤Îº¤¤ê¤´¤È¡É¤«¤é
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¡ÖÂ¾Éô½ð¤ËÍê¤ëÍ¾ÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¡¢¿Í¼ê¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ò³°¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¤òÀö¤¤½Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡ÖËèÆü·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¶ÈÌ³¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÀ©ÅÙ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÒÆâ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¼Ò³°¤Î°ÕÍß¤ò³è¤«¤¹¿·¤·¤¤´Ø·¸
¿Í»öÃ´Åö¡¦²ìÀî¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¥¹¥«¥¦¥ÈÂÐ±þ¤äµá¿ÍºîÀ®¤Ê¤É¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ë¶ÈÌ³¤ò³°Éô¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿Í»öÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¡É¤ä¡È½¾¶È°÷¡¦¸õÊä¼Ô¤È¤Î¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡É¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ü¦Á¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ë¶ÈÌ³¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¶ÈÌ³¤Î¼Á¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡É´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¡ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¡É¤ò¤â¤Ã¤È½ÀÆð¤Ë
¥ê¥ó¥°¥íー¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉô½ð¤ÇËÜÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈÄêÃåÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£my ½ËÆüÀ©ÅÙ¤È¤Ï
¥ê¥ó¥°¥íー¤Ç¤ÏËÜÀ©ÅÙ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤ò¡È¼«Ê¬¤Î½ËÆü¡É¤È¤·¤Æ¼«Í³¤ËµÙ¤á¤ë¡Ömy½ËÆüÀ©ÅÙ¡×¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¯´Ö¤Î½ËÆü¿ô¤ÈÆ±¤¸Æü¿ôÊ¬¤ÎµÙ²Ë¤ò¡¢Íµë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¡È¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Æü¤òµÙ¤à¡É¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
