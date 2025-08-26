³ô¼°²ñ¼ÒCREAVEÀ©ºî¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¥¢¥×¥êFANY :D¤Ë¤Æ8·î26Æü(²Ð)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¿¿Æà¡¢°Ê²¼ CREAVE¡Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢8·î26Æü(²Ð)¤è¤ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¥¢¥×¥êFANY :D¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://creave.co.jp/document/shortdrama/
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¢£ ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¿Íµ¤¡¦ÃíÌÜ¤Î¹â¤Þ¤ê
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖTikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ä·¿Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢TikTok¾å¤Ç¡Ö#¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï727²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢TikTok¡ÊÃæ¹ñÈÇ¡§Ùµ²»¡Ë¤¬È¯Ã¼¤Ç¤¢¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¿»Æ©¡£2022Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6Ãû±ß¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok for Business¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2024¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ³¤³°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Çò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ë³¤³°¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥æー¥¶ー¿ô¤Ï·î´Ö2～3²¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû6000²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦*¡£»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎYH¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬8.8Ãû±ß¡Ê2023Ç¯Èæ¤ÇÌó10ÇÜ¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤â2026Ç¯¤Ë1,500²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*°úÍÑ¡§Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»ëÄ°È¯Å¸¸¦µæÊó¹ð¡Ê2023¡Ë
*Å¾µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò 36Kr Japan,Ãæ¹ñÈ¯¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡×À¤³¦ÀÊ´¬¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤â¿·¥¢¥×¥ê¡ÖMelolo¡×¤Ç»Ô¾ì»²Æþ
¢£ FANY :D¡Ê¥Õ¥¡¥Ëー¥Ç¥£ー¡Ë¤È¤Ï
¡ÖFANY :D¡×¤Ï1ÏÃ1～3Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤È¤Ê¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fany-d.com/
¢£¥¹¥Èー¥êー³µÍ×
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAnd Mom.¡×¼ÒÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚ³¨Î¤¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬2¿Í¤¤¤¿¡£
¡ÖAnd Mom.¡×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¡¢Î¤Èþ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ìÎøÃç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ý¯°æÎ¶ÂÀÏº¡£
³¨Î¤¤Ï»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤âÁ´¤Æ¤¬½çÄ´¤Ç¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤¬¥¥Ã¥«¥±¤ÇÁ´¤Æ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤ë¡£
ËÜÅö¤Î°¦¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Éü½²¤È´¶Æ°¤Î¥¹¥Èー¥êー
ÇÛ¿®ÀèURL¡§https://fany-d.com/
¢£ ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë
ÇÛ¿®Àè¡§¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFANY :D¡×
´ÆÆÄ/µÓËÜ¡§Â¿ÅÄ Í¥¼ù
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÃæÂ¼ ¿¿Æà º´Æ£ ñ¥
¥¥ã¥¹¥È¡§Âç¸¶ËüÍ³»Ò¡¢²Æ¼ù¤ì¤¤¡¢¼ãÎÓÂóÌé¡¢¾å¥ÎËÙ·ë°¦¡¢¾å»³Ï¡ÂÀÏº¡¢²£¹¾ÂÙÀë
´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ CREAVE¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥×¥é¥ó¤È¤Ï¡©
´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤Î´ë²è¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁÊµá¤È¥Ð¥º¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤Ë¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹¹ð´¶¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¡¦¹¥°ÕÅÙ¾úÀ®¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëCREAVE¤Î¶¯¤ß
£±. 35Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä
»£±Æ¡¦À©ºî¤¬¹¥¤¤ÊSNS´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¦¡ÖSnapmart¡×¤ò±¿±Ä¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¶¦´¶¡¦´¶Æ°¤ò¸Æ¤ÖºîÉÊºî¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£². SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ
toC¾¦ºà¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢300¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ©ºî¼ÂÀÓ500ËÜ°Ê¾å¡£ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¥Ð¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ËÆÃ²½¤·¤¿À©ºîÂÎÀ©
¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¶¯¤ß¤ä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÇÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://creave.co.jp/contact/
³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE ²ñ¼Ò³µÍ×
CREAVE¡Ê¥¯¥êー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¡Ø²¹ÅÙ¤¢¤ë·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£35Ëü¿Í*¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¡ÉËÜ¼ÁÅª¤ÊSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×»Ù±ç´ë¶È¼Ò¿ô300¼ÒÄ¶¡£¥³¥¹¥á¡¦¿©ÉÊ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦²ÈÅÅÅù¤ÎtoC¾¦ºà¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*SnapmartÎß·×ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿ô¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¢¨»ö¶È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼ÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://creave.co.jp/service/
¡ã ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¡¡https://creave.co.jp/contact/