The Chain Museum / ArtSticker¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢ Tokyo Gendai ¤ÎOfficial Supporting Partner¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒThe Chain Museum¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ó»³ÀµÆ»¡¢°Ê²¼¡ÖThe Chain Museum¡×¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëArtSticker¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü(¶â)～2025Ç¯9·î14Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë Tokyo Gendai ¤ÎOfficial Supporting Partner¤È¤·¤Æ¡¢The Chain Museum¤¬¼ê¤¬¤±¤ë3¤Ä¤Î»ö¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢5¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
The Chain Museum¤Î³µÍ×
¡Öµ¤ÉÕ¤¤Î¥È¥ê¥¬ー¤ò¡¢·Ý½Ñ¤Ë¤âÀ¸³è¤Ë¤â¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤Î¥È¥ê¥¬ー¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È´Õ¾Þ¼Ô¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖArtSticker»ö¶È¡×¡¢¥¢ー¥È¤È¤Î¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGallery»ö¶È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¥¢ー¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖCoordination»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£
1_ArtSticker»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È1-1. Tokyo Gendai ¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¿·¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖHana Artist Award¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¡¦ÈÎÇä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëArtSticker¤Ï¡¢2025Ç¯ Tokyo Gendai ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¿·¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë Hana Artist Award ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢Tokyo Gendai ¤Î Hana ¡ÆFlower¡Ç ¥»¥¯¥¿ー¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½é´ü¤Þ¤¿¤ÏÃæ·ø¤Î¸Ä¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¿Í¥°¥ëー¥×¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿·¿Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÏÂ¤ÅªºÍÇ½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Þ¶â 10,000USD¡ÊÌó150Ëü±ß¡Ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¢Æâ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÉ½¾´¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í¤Ï¡¢Mark Rappolt»á¡ÊArtReviewÊÔ½¸Ä¹¡Ë¡¢¼êÄÍ ÈþÏÂ»Ò»á¡ÊDib Bangkok ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢ÊÝºä ·òÆóÏ¯»á¡Ê¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÆHana ¡ÆFlower¡Ç ¥»¥¯¥¿ー¤ÎÁ´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¦¡ÖHana Artist Award¡×¾ÜºÙ
1-2¡§ Tokyo Gendai ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡
¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¡¦Èþ½Ñ´Û¡¦·Ý½Ñº×¤Ê¤É¤Î¡¢¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ëArtSticker¤Ï¡¢ Tokyo Gendai ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢ ³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆÈÀêÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÏ¢·È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
2_Gallery»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È
The Chain Museum¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡¢Gallery & Bakery Tokyo £¸Ê¬¡Êµþ¶¶¡¦TODA BUILDING¡Ë¤ÈGallery & Restaurant ÉñÂæÎ¢¡ÊËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡Ë¤Ë¤Æ Tokyo Gendai¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2-1¡§Tokyo Gendai ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡ÖTokyo Gendai 58Ê¬¡×¤ò¡¢Gallery & Bakery Tokyo £¸Ê¬¤Ë¤Æ³«ºÅ
º¸¤«¤é¡¢ÏÂÅÄºéÎÉ¡ÔÌ´¤ò¸«¤ë 2¡Õ / ½ÐÅ¸¥®¥ã¥é¥êー¡§¾®»³ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥êー / ¥µ¥¤¥º: H66.0 cm x W53.5 cm / À©ºîÇ¯: 2025 / ÁÇºà: oil on canvas ¢¨¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅ¸¤Ë½ÐÅ¸µÚ¤ÓÈÎÇä¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÃÂç¾å¹ª¿¿¡Ôyet untitled¡Õ / ½ÐÅ¸¥®¥ã¥é¥êー¡§¥¿¥«¡¦¥¤¥·¥¤¥®¥ã¥é¥êー / ¥µ¥¤¥º : H160 cm x W110.4 cm / À©ºîÇ¯ : 2025 / ÁÇºà : Photograph, oil on linen / (C) Takuma Oue. Courtesy of Taka Ishii Gallery / Photo by Kenji Takahashi¡ÃÄ«Ä¹¹°¿Í¡ÔË¾±ó¡Õ½ÐÅ¸¥®¥ã¥é¥êー¡§KOSAKU KANECHIKA / ¥µ¥¤¥º : H259.2 cm x W182.0 cm / À©ºîÇ¯ : 2024 / ÁÇºà : Oil, tempera on linen mounted on panel ¢¨¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅ¸¤Ë½ÐÅ¸µÚ¤ÓÈÎÇä¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µþ¶¶¤ÎTODA BUILDING 1³¬¤Ë¤¢¤ëGallery & Bakery Tokyo £¸Ê¬¤Ç¤ÏTokyo Gendai ¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±¥Ó¥ëÆâ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¾®»³ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥êー / ¥¿¥«¡¦¥¤¥·¥¤¥®¥ã¥é¥êー / KOSAKU KANECHIKA ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö Tokyo Gendai 58Ê¬¡×¤ò2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)～9·î16Æü(²Ð)¤Î²ñ´ü¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Tokyo Gendai 2025 ¡ß Tokyo £¸Ê¬ ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡ÖTokyo Gendai 58Ê¬¡×
¤Þ¤¿ Gallery & Bakery Tokyo £¸Ê¬¤Ç¤Ï¡¢Tokyo GendaiVIP¸þ¤±¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Ç¤¹¡£
¶¨ÎÏ¥®¥ã¥é¥êー¡§¾®»³ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥êー / ¥¿¥«¡¦¥¤¥·¥¤¥®¥ã¥é¥êー / KOSAKU KANECHIKA
2-2¡§Tokyo Gendai VIP¸þ¤±¤ÎµÜ±Ê°¦»Ò¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Gallery & Restaurant ÉñÂæÎ¢¤Ë¤Æ³«ºÅ
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶A B1¤Ë¤¢¤ëGallery & Restaurant ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢The Chain Museum¼çºÅ¤Ë¤Æ¡¢Tokyo Gendai VIP¸þ¤±¤ÎµÜ±Ê°¦»Ò¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)～10·î19Æü(Æü) ¤Î²ñ´ü¤Ë¤Æ¡¢µÜ±Ê°¦»Ò¸ÄÅ¸¡ÖËü¼÷¤Î±à¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ Tokyo Gendai ¤Î²ñ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½ÐÅ¸ºî²È¤ÎµÜ±Ê°¦»Ò¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Ëþ°÷¸æÎé¡£
µÜ±Ê°¦»Ò¸ÄÅ¸¡ÖËü¼÷¤Î±à¡×
¶¨ÎÏ¥®¥ã¥é¥êー¡§¥ß¥Å¥Þ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー
3_Coordination»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È3-1¡§ Tokyo Gendai ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢NEWoMan YOKOHAMA¤Ç¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Êー¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨
(C)Lawrence Weiner Estate Courtesy of TARO NASU / Photo by Ryo Yoshiya
The Chain Museum¤ÈNEWoMan YOKOHAMA¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÖWall Street Museum¡×¤Ç¤Ï¡¢Tokyo Gendai ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥¢ー¥È¤Îµð¾¢¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Êー¤ÎºîÉÊ¤ò8·î21Æü(ÌÚ)¤è¤êÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¥®¥ã¥é¥êー¡§TARO NASU
Lawrence Weiner ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Êー¡Ê1942Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯À¸¤Þ¤ì¡¢2021Ç¯Ë×¡Ë¤Ï¡¢¸À¸ì¤ò¼çÍ×¤ÊÉ½¸½¼êÃÊ¤È¤·¡¢»ë³Ð·Ý½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥¢ー¥È¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÉ¤ä¾²¤Ê¤É¶õ´Ö¤Î¹½Â¤ÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥ÈºîÉÊ¤ò¡ÖÄ¦¹ï¡Êsculpture¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÄ¦¹ï³µÇ°¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÎÃÎ³Ð¤ä²ò¼á¤òºîÉÊÀ®Î©¤Î°ìÉô¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¤½¤Î³èÆ°¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¦¥¢¥âー¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Èþ½Ñ´Û¤Ç¥¢¥¸¥¢½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦TARO NASU¤Ç¤ÎË×¸åÅ¸¡ÖEMPTIED UNTIL FULL¡Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤Ã¤Ý¤Ë¡Ë¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Tokyo Gendai ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tokyo Gendai¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃøÌ¾¤Ê¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¡¢2023Ç¯7·î¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ä¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¢ー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬½¸¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¦Í¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÀß¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ä¥¢ー¥È¥Èー¥¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥ªË¬Ìä¤Ê¤É¤Î¾·ÂÔµÒ¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤âÊ»ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Tokyo Gendai ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://tokyogendai.com/ja/
Tokyo Gendai¸ø¼°X¡§https://twitter.com/tokyogendai/
Tokyo Gendai¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/tokyogendai/
Tokyo Gendai¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§http://instagram.com/tokyogendai/
ArtSticker¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒThe Chain Museum¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤Î¡Ö°ìÏ¢¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£ÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼ýÏ¿¡£ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³¨²è¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ArtSticker Web¥µ¥¤¥È
¢¦ArtSticker ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
The Chain Museum ³µÎ¬
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò The Chain Museum¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Á¥§ー¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®17-10 Âå´±»³¥¢ー¥È¥Ó¥ì¥Ã¥¸3³¬ Âå´±»³TOKO
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ó»³ ÀµÆ»
¢¦³ô¼°²ñ¼Ò The Chain Museum ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
