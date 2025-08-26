¡ÖÄ¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó¡×¤È¡Öbokula.¡×¤¬À¸ÅÐ¾ì¡ªOrganic Call¤Ë¤è¤ëAWA¸ø¼°ÈÖÁÈ¡ØÌë¹¹¤±¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡ÙÂè6²ó³«ºÅ
AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÚ³ß¹¸¸Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:00～24:00¤Î1»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖOrganic Call¡×¤¬¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²»³Ú¥Èー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³ÚÈÖÁÈ¡ØÌë¹¹¤±¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡ÙÂè6²ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢ÌÀÆü¤Ø¤ÎÈù¤«¤Ê´õË¾¤ò±´¤¦¡×¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Organic Call¤¬ÈÖÁÈMC¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈËè²ó°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³ÚÈÖÁÈ¡£Âè6²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Çµ¢¤í¤¦¡ª3¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÄ¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó¡×¤È¡¢¹Åç¸©¹Åç»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Öbokula.¡×¤Î2ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò°¦¤·¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëOrganic Call ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²¥¹¥È¤È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤²»³Ú¥Èー¥¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£AWA¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏAWA¥¢¥×¥ê¡¢WEB¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£AWA¸ø¼°ÈÖÁÈ¡ØÌë¹¹¤±¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡ÙÂè6²ó³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:00～24:00
½Ð±é¡§Organic Call / Ä¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó / bokula.
¢¨½Ð±é¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²ÃURL
https://mf.awa.fm/open_organiccallprogram_0828_pr
¢£Organic Call
2017Ç¯»ÏÆ°¡¢ÅìµþÅÔ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖOrganic Call¡×¡£
¡Ö¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢ÌÀÆü¤Ø¤ÎÈù¤«¤Ê´õË¾¤ò±´¤¦¡×¡£
¢£Ä¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Çµ¢¤í¤¦¡ª3¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É
¢£bokula.
¹Åç¸©¹Åç»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ëAWA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ÇÛ¿®³Ú¶Ê¿ô¤Ï1²¯5ÀéËü¶Ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¿ô¤ÏÌó1,600Ëü·ï¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£Á´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¢¨App Store¡¢Google Play¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ï1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Î¡ÖSTANDARD¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·î³ÛÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖFREE¥×¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢·î¡¹480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡×¡¢·î³Û270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAWA¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î»ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈþ¤·¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡ÖLYRIC DIVE¡Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡¢²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡ÖAWA¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ä»ëÄ°´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤äµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¡¡https://awa.fm/
¿ä¾©´Ä¶¡§¡ã¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡äiOS 18.0°Ê¹ß¡¢Android 15.0°Ê¹ß
¡ãPCÈÇ¡äWindows 10(32/64bit)¡¢Mac OS X 10.11 (El Capitan)°Ê¾å
¡ã¥Ö¥é¥¦¥¶¡ä Google Chrome (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Microsoft Edge (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Safari (ºÇ¿·ÈÇ)
²Á³Ê¡§STANDARD¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ980±ß¡Ë/ FREE¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÌµÎÁ¡Ë/³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ480±ß¡Ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ270±ß¢¨ÆÃÄê¤Î1¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ßÄ°¤ÊüÂê¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¡§2015Ç¯5·î27Æü
¢£URL
AWA¡§https://awa.fm/
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¥¢¥×¥ê¡§https://awa.fm/download/
AWA¥é¥¦¥ó¥¸ ¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§https://app.awa.fm/lounge/
AWAºÇ¿·¾ðÊó¡§https://news.awa.fm/
AWA¸ø¼°X¡§https://x.com/awa_official
AWA¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/21w3f0k
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥ï¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÉÚ³ß¡¡¹¸¸Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ Åù
ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯12·î1Æü
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AWA¹ÊóÃ´Åöpress@awa.fm