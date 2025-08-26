µþÅÔ¡¦Íò»³¤Ë¥à¥¹¥ê¥à¸þ¤±µ§Åø¼¼¤¬¥ªー¥×¥ó¡ÚÌµÎÁ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¥Ï¥éー¥ëÇ§¾ÚÏÂµí¼è°·¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÎÙÀÜ
µ§Åø¼¼³«Àß¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢µþÅÔ¡¦Íò»³¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥¹¥é¥à·÷¤«¤é¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¥à¥¹¥ê¥à¤Ï1Æü¤Ë5²ó¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¿È¤òÀ¶¤á¡Ê¼êÂ¤ä´é¤òÀö¤¦¡Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢À»ÃÏ¥á¥Ã¥«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎéÇÒ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ç¤¹¡£¼«¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÎéÇÒÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ÏÎéÇÒ¥¹¥Úー¥¹¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥¹¥ê¥àÎ¹¹Ô¼Ô¤¬µþÅÔÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¤¯ºÝ¤ÎÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ§Åø¼¼¤ÎÀßÈ÷
¡¦ÎéÇÒ¥Þ¥Ã¥È
¡¦¥¥Ö¥é¥Þー¥¯¡Ê¥á¥Ã¥«¤ÎÊý¸þ¤ò¼¨¤¹¥Þー¥¯¡Ë
¡¦¥³ー¥é¥ó¡ÊÀ»Åµ¡Ë
¡¦¥¦¥É¥¥ÍÑÂÀö¤¤¥·¥ó¥¯¡Ê¿È¤òÀ¶¤á¤ë¾ì½ê¡Ë
¡¦¥¥Ö¥é¥³¥ó¥Ñ¥¹
¥à¥¹¥ê¥à¸þ¤±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊ»Àß
¤³¤Îµ§Åø¼¼¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÏÂµí¤ÎÀìÌçÅ¹(Æù¤Î±£¤ì²È ¤ª¤¢¤¬¤êÍò»³ËÜÅ¹)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿ÏÂµí¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥à¥¹¥ê¥à¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤äÆÚÆù¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¾ßÌý¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤Î¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¢¤³¤Îµ§Åø¼¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¾ðÊó
¡¦»ÜÀßÌ¾: Íò»³¥à¥¹¥ê¥àµ§Åø¼¼
¡¦½êºßÃÏ: µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èº·²åÅ·Î¶»ûÂ¤Ï©Ä®31-7 £²³¬¥Õ¥í¥¢
¡¦±Ä¶È»þ´Ö: 10:30～19:00
¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦ÍòÅÅÍò»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
¡¦JRº·²åÍò»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¡¦ºåµÞÍò»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ14Ê¬
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§075-600-9929¡ÚÆù¤Î±£¤ì²È ¤ª¤¢¤¬¤ê Íò»³ËÜÅ¹¡Û
¥ê¥ó¥¯
https://oagari.com/arashiyama-muslimprayerroom/