µ¼Ô²ñ¸«¾ÜºÙ
ÅöÆü¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢3Ä®Ä¹¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Ä´°õ¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¥â¥Ç¥ë¡É¤ÎÈ¯Â¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～19:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ
¡Ê´Ý¤ÎÆâÆó½Å¶¶¥Ó¥ë5³¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«±ØÄ¾·ë¡¿JRÍ³ÚÄ®±ØÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
Âè1Éô¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¡¦¶¦Æ±Ä´°õ¼°
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¡¡¡»°±º ÌÐµ®»á ¡ÊÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ® Ä®Ä¹¡Ë
¡¡¡¡²ÖÈª ÌÀ»á¡¡ ¡ÊÊ¡²¬¸©µÈÉÙÄ® Ä®Ä¹¡Ë
¡¡¡¡¹õÌÚ ÉÒÇ·»á¡¡¡ÊµÜºê¸©¹âÆéÄ® Ä®Ä¹¡Ë
Âè2Éô¡¡ËÉºÒ¿©»î¿©²ñ¤ª¤è¤Ó¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡ ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¡¡¡ºä°æ ¹¨¹Ô»á¡¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡Ö¥é¡¦¥í¥·¥§¥ë¡×¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡Ë
»°±º ÌÐµ®»á
ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ® Ä®Ä¹
²ÖÈª ÌÀ»á
Ê¡²¬¸©µÈÉÙÄ® Ä®Ä¹
¹õÌÚ ÉÒÇ·»á
µÜºê¸©¹âÆéÄ® Ä®Ä¹
ºä°æ ¹¨¹Ô»á
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡Ö¥é¡¦¥í¥·¥§¥ë¡×¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ
¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅÐÃÅ¼Ô¡ÊÌò³äÊÌ¡Ë¡ä
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅý³ç¡Û
¡¡ÃæÂ¼ ¹ë»Ö»á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¤³¤É¤âÌ¤ÍèÁÏÂ¤¶¨²ñ Íý»öÄ¹¡¿WeWork¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
¡Ú´ë²è¡Û
¡¡óîÆ£ ¿Î»á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÃÏ°è¿¶¶½»Ù±ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥Á¥«¥é ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡ÚËÉºÒ¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Û
¡¡µÆÃ« ¿ò»á¡Ê¥é¥°¥Óー¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦2011Ç¯WÇÕÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¿Bring Up Athletic Society ÂåÉ½¡Ë
¡Ú¸ø¶¦¸òÄÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Û
¡¡µ×Ìî ÃÎÈþ»á¡Ê½÷»ÒÅ´¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¿°¤º´³¤´ßÅ´Æ»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Û
¡¡Áý»³ Ôè°ì»á¡Ê¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¸µ´Ä¶Âç¿ÃÆÃÊÌ»²Í¿¡Ë
¡Ú»²²è´ë¶È¤ª¤è¤Ó³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡Û
¡¡¶µ°é¡¢ËÉºÒ¡¢¸òÄÌ¡¢´Ä¶¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÍ¼±¼Ô¡¦´ë¶È¤¬»²²èÍ½Äê¡£
¡¡»º´±³ØÌ±¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡Ö¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¡£
Í×ÅÀ¤Þ¤È¤á
Á´¹ñ½é¤Î»î¤ß¡§ËÉºÒ²ÝÂê¤ËÄ©¤à3¼«¼£ÂÎ¤ÎÏ¢·È¡Ö¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¡§¡ÖËÉºÒÈ÷Ãß¡á¥³¥¹¥È¡×¤«¤é¡Ö»ñ»º¡¦¼ý±×¡×¤Ø
·ÐºÑ¤ÈËÉºÒ¤ÎÎ¾Î©¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¦EC¤òÄÌ¤¸ÆÈ¼«ºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¡¢ÇÑ´þºï¸º¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¼Â¸½
¸ø¼°¤Ê»ÏÆ°¡§3Ä®Ä¹¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Ä´°õ¼°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¥â¥Ç¥ë¡ÊÆÈ¼«ºâ¸»²½¡Ë¡É¤òÀë¸À
¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡§
³¤ÍÛÄ®¡áÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Í¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎËÉºÒÎÏÄ´ºº¤Ç¡ÈËþÅÀÉ¾²Á¡É¤ò¼õ¤±¤¿Àè¿ÊËÉºÒ¥â¥Ç¥ë
µÈÉÙÄ®¡¦¹âÆéÄ®¡á¸©ÆâºÇ¾®ÌÌÀÑ¤Ê¤¬¤é¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¡¢Ê¸²½¤ä¿©¤ò³è¤«¤¹Ä©Àï¤ò¿ä¿Ê
¼Ò²ñÈ¯¿®¤Î¾ì¡§9·î1Æü¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤«¤é²ÎÉñ´ìºÂÃÏ²¼¹¾ì¤Ç·¼ÌØÍ½Äê
º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§ÎÌ»ºÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¦¾¦ÉÊ²½¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ³«»Ï
1. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎºÒ³²Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¼«Á³ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ¿©¤Ï¡ÖÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°ºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÈó¾ï¿©¤ÏÊÝÂ¸À¤ä´ÊÊØÀ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢Ì£¤ä¿©¤Î³Ú¤·¤µ¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤ëËÉºÒ¿©¡×¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö´ü¸ÂÀÚ¤ìÇÑ´þ¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¡×¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬ºâÀ¯¤ò°µÇ÷¤·¡¢¹ñ¤ä¸©¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÄ©Àï
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¡¢Ê¡²¬¸©µÈÉÙÄ®¡¢µÜºê¸©¹âÆéÄ®¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÄ®¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤ä¿©Ê¸²½¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ¿©¤ò¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤È÷Ãß¡×¤«¤é¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡¦³Ú¤·¤µ¡×¤Ø¡¢¡ÖºâÀ¯ÉéÃ´¡×¤«¤é¡ÖÆÈ¼«ºâ¸»²½¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤äECÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤ÆËÉºÒ¿©¤òÃÏ°è¤Î¼ý±×¸»¤Ë°é¤Æ¡¢ÇÑ´þ¤ä¤´¤ß¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÈó¾ï¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼¡À¤Âå·¿¤ÎËÉºÒ¿©¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÁ´¹ñ½é¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ØÉü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î»öÁ°½àÈ÷Ä´ºº¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Í¹ñ¤ÇÍ£°ì¡ÈËþÅÀÉ¾²Á¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖËÉºÒÀè¿ÊÃÏ¡¦ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¡×¡£
Â³¤¯Ê¡²¬¸©µÈÉÙÄ®¤ÈµÜºê¸©¹âÆéÄ®¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸©Æâ¤ÇºÇ¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¹ñ¤«¤é¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²Âç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢Âç¤¤ÊËÉºÒ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Âè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¡§ÆÁÅç¸© ³¤ÍÛÄ®
ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÇÄÅÇÈ¡¦¸ÉÎ©¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿Í¸ýÌó8,000¿Í¡¢¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡ÖºÒ³²¤ÇÄ®Ì±¤¬Î®½Ð¤¹¤ì¤ÐÄ®¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´íµ¡´¶¤«¤é¡¢ËÉºÒ¤ò¡ÈÄ®¤ÎÊ¸²½¡É¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÉü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î»öÁ°½àÈ÷Ä´ºº¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Í¹ñ¤ÇÍ£°ì¡ÈËþÅÀÉ¾²Á¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ËÉºÒÀè¿ÊÃÏ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤ÍÛÄ®¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÃ»º¤Î°¤ÇÈÈø·Ü¤È³¤¤·¤½¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ¿©¤Ç¤¢¤ê¡¢´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦¤Îµð¾¢¤Ç¡ØÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡Ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºä°æ¹¨¹Ô¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¡Ö°¤ÇÈÈø·Ü¤È³¤¤·¤½¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¡É¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦½é¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê´°Á´À¸Ê¬²ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÖOCEAN¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿¥«¥È¥é¥êー¤òºÎÍÑ¡£
Èó¾ï»þ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÍøÊØÀ¡É¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¡È¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¥â¥Ç¥ë¡É¤Ç¤¹¡£
°¤ÇÈÈø·Ü
³¤¤·¤½
³¤ÍÛÄ®¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ
À¤³¦½é¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê´°Á´À¸Ê¬²ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÖOCEAN¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿¥«¥È¥é¥êー
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦½é¡¢Æ©ÌÀ¤Ê´°Á´À¸Ê¬²ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÖOCEAN¡×
4. 3¼«¼£ÂÎ¤¬¼¨¤¹Ì¤Íè
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡ÖËÉºÒÈ÷Ãß¤Ï¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ¿©¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤äECÈÎÇä¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï¡ÈÆÈ¼«ºâ¸»²½¡É¤ò¿Ê¤á¡¢ËÉºÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤ä¸©¤Î¸òÉÕ¶â¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Êºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ä©Àï¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ÇÁ´¹ñ1,788¼«¼£ÂÎÃæ¡ÈËþÅÀÉ¾²Á¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖËÉºÒÀè¿ÊÃÏ¡×¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ëËÉºÒ¿©¤Î¡ÈÀè¿Ê»öÎã¡É¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©µÈÉÙÄ®
Ê¡²¬¸©Æâ¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ê¤¬¤é¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«Àë¸À¡×¤ò·Ç¤²¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÌ¤Íè¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ä®¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£
ËÉºÒÈ÷Ãß¤ò½Û´Ä·¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤¨¡¢¶µ°é¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤ò»ñ»º¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ©Àï¥â¥Ç¥ë¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µÜºê¸©¹âÆéÄ®
µÜºê¸©Æâ¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÈÍ¹»¡ÖÌÀÎÑÆ²¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡ÈÊ¸¶µ¤Î¤Þ¤Á¡É¤È¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢ËÉºÒ¿©¤ò¶µ°é¤ä»º¶È¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÇÀ¶È¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢³Ø¤Ó¤Èµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò°é¤à»ñ¸»¤ØÅ¾´¹¡£
ÃÏ°è¤¬¼«Áö¤Ç¤¤ëÌ¤ÍèÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¯Ä©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÄ©Àï¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÈËÉºÒ¤ÎÆÈ¼«ºâ¸»²½¡É¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢ËÉºÒ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
5.º£¸å¤ÎÅ¸³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§ÃÏ°è¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú2025Ç¯9·î1Æü～¡ÛËÉºÒ¤ÎÆü ¡ß ²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ÎÈ¯¿®
¡¦²ÎÉñ´ìºÂÃÏ²¼¡ÖÌÚÈÔÄ®¹¾ì¡×¡Êµ¢Âðº¤Æñ¼Ô°ì»þÈòÆñ¾ì½ê¡Ë¤ÇÌó2¥ö·î´Ö·¼ÌØ
¡¦Êª»º¤ÈËÉºÒ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ±»þ¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÊ¸²½ ¡ß ËÉºÒ ¡ß ÃÏ°è·ÐºÑ¡×¤ò·ë¤Ö¿·¤·¤¤È¯¿®¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨
¡Ú2025Ç¯Æâ～Íè½Õ¡ÛÀ½Â¤¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¤Ø
¡¦ÌÇ¶Ý½¼Å¶¥Æ¥¹¥È¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¡¦¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¸¡ºº¡¢É½¼¨¡¦Ë¡Îá³ÎÇ§¤ò´°Î»
¡¦ÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡¦Î®ÄÌ³«»Ï
¡¦¡ÖÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÈ÷Ãß¡×¤«¤é¡ÖÆü¾ï¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»ñ»º¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ëÎ®¤ì¤ò³ÎÎ©
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î²ÈÄí¤ØÆÏ¤±¡¢ÃÏ°èÈ¯¤Î¼¡À¤ÂåËÉºÒ¿©¤È¤·¤ÆÄêÃå
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÉºÒÌ¤ÍèÅÔ»Ô¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ê¹½À®¼«¼£ÂÎ¡§ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¡¦Ê¡²¬¸©µÈÉÙÄ®¡¦µÜºê¸©¹âÆéÄ®¡Ë
´ë²è¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÏ°è¿¶¶½»Ù±ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥Á¥«¥é
»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼ÒKAPITAL¡ÊÃ´Åö¡§È¬ÅÄ ´²µª¡Ë
TEL¡§090-7746-8257
Email¡§info@kapital.co.jp