¡ÚÊ¡²¬¸©ÂçÌÚÄ®¡Û£Ô£Ï£Í£Õ£Ó£È£É¤Î¥«¥Ö¥¯¥ï¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
ÃÞ¸åÃÏ¶è´Ñ¸÷¶¨µÄ²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·
ºòÇ¯²Æ¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¥«¥Ö¥¯¥ïÅ¸¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
¿Í¤âÆþ¤ì¤ëµðÂçÃî¤«¤´¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¢¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡¢½ë¤µ¤Î¸·¤·¤¤»þ´ü¤òÈò¤±¤Æ³«ºÅ¡£
¸«¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ÂçÌÚÄ®ÃÏ°èÁÏ¶È¡¦¸òÎ®»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー£×£Á£Ë£Ë£Á¡ÊÆ»¤Î±Ø¤ª¤ª¤ÅìÂ¦¹õ¤¤·úÊª¡Ë
¡Ê¢©830-0405¡¡Ê¡²¬¸©»°ßÌ·´ÂçÌÚÄ®Âç»ú²£¹Â177¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û
10¡§00～15¡§00
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
500±ß¡Ê2ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ¡Ë
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÂçÌÚÄ®ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ
£Ô£Å£Ì¡§080-8216-1202
¡ÚÈ¯¿®¡Û
ÃÞ¸åÃÏ¶è´Ñ¸÷¶¨µÄ²ñ
¡Ê»öÌ³¶É¡§µ×Î±ÊÆ»ÔÌò½ê´Ñ¸÷¡¦¹ñºÝ²ÝÆâ¡Ë
TEL¡§0942-30-9137¡¢FAX¡§0942-30-9707
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·