Lively¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯Àè¸«ÎÏ¤ò°é¤à¥ì¥Ýー¥È¡¦¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¤ò¸ø³«

Lively合同会社(本社:東京都千代田区、Founder & CEO:種田 航、Co-Founder & Co-CEO:三宅 佑見)は、サステナブルな未来に向けたビジョンと先見力を育むことを目的としたレポート・シリーズ、第二弾となるレポート「生物多様性とサステナビリティ経営:最新開示基準と先進企業の戦略に学ぶ」を、Livelyのウェブサイトにて公開しました。
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤È¥·¥Ê¥¸ー¡×
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î³«¼¨µ¬Â§¤äÀè¿Ê´ë¶È¤Î¼èÁÈ»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬º£¸å¼è¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÁÓ¼º¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¼¡¤°¡¢¿¼¹ï¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÍ×ÀÁ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ISSB S1¹æ¡¦S2¹æ¡¢SSBJ¡¢CSRD¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê³«¼¨µ¬Â§¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÎ¾²ÝÂê¤Ë°ìÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤ä¡¢¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤Ï¤¸¤á¤Ë
- À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤È¤Ï
- À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¸þ
- ¼«Á³´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊTNFD¡Ë
- ISSB¤Ë¤è¤ëIFRS S1¹æ¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌÅªÍ×µá»ö¹à¡Ë
- ÆüËÜ¤ÎSSBJ¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½à°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë³«¼¨Í×·ï
- GRI101¡§À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ2024
- ²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î´ë¶È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Êó¹ð»ØÎá¡ÊCSRD¡Ë
- µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤È¥·¥Ê¥¸ー
- µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÂÐºö¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ
- µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÂÐºö¤Î¥·¥Ê¥¸ー
- Åý¹çÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÉ¬Í×À
- ¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´»öÎã
- ¹ñÆâ´ë¶È¤Î»öÎã
- ÆüËÜ´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ
- ¤ª¤ï¤ê¤Ë
- »²¹ÍÊ¸¸¥
¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÆ°¸þ¤È¼ÂÌ³¤Ø¤Î¼¨º¶¤¬Ã¼Åª¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë³«¼¨Îã¤Ê¤É¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://livelyjp.com/publication/publication_2/
Lively¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ì¥Ýー¥È¡¦¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¡§ºÇ¿·³«¼¨´ð½à¤ÈÀè¿Ê´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë³Ø¤Ö¡×¤ò¡¢Lively¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î³«¼¨Æ°¸þ¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åý¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥·¥Ê¥¸ー¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤âÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Lively¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Lively¤Ï¡¢¡ÖË¤«¤ÊÀ¸Ì¿¤¬Â©¤Å¤¯ÃÏµå´Ä¶¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2022Ç¯12·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢¿Í¸¢¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³°´ë¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¦Âç³Ø¡¦NGO¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Ø¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä»ö¶È³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§Lively¹çÆ±²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-5-3 Nagatacho GRiD 5F
ÀßÎ© ¡§2022Ç¯12·î12Æü
ÂåÉ½ ¡§¼ïÅÄ µ£¡¢»°±º Í§¸«
»ö¶È¡§¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¦¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¦¿Í¸¢¡¦Æ°ÊªÊ¡»ã¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâ³°´ë¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¤È¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤Ê¤É
