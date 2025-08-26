»×¹ÍÎÏ¤ò°é¤à¼ø¶È¤Å¤¯¤ê¤¬³Ø¤Ù¤ë¡Ø¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³Ø¤Ö Vol.2¡ÙÌµÎÁÇÛÉÛ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒLoiLo¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÂç¹¥É¾¤Î»×¹Í¥Äー¥ë³èÍÑËÜ¡Ø¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³Ø¤Ö¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ø¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¶µ²ÊÊÌ¤Î³èÍÑË¡¤ò¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³Ø¤Ö Vol.2 ¤Î¤´¾Ò²ð(https://help.loilonote.app/--68883e6863434c44e96244b1)
¡¡¡Ø¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³Ø¤Ö Vol.2¡Ù³µÍ×
¡¦¹õ¾åÀ²É×¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë²òÀâ
¡¡¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤Î²òÀâ¡¢³èÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È¡¢
¡¡³Ø½¬³èÆ°¤ËÅ¬¤·¤¿¥Äー¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¦´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý
¡¡¥Ù¥ó¿Þ¡¢Y¥Á¥ãー¥È¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥Á¥ãー¥È¤Ê¤É¡¢
¡¡¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤´¤È¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý
¡¦¡È¹Í¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡É ¼ø¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¿·¤¿¤Ê¹Í¤¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¡ÖÈ¯»¶¢ª¼ýÂ«¡×¤ò
¡¡¼ø¶È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¶µ²ÊÊÌ³èÍÑË¡
¡¡¹ñ¸ì¡¢¼Ò²ñ¡¦ÃÏÎò¡¦¸øÌ±¡¢»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¡¢
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑË¡¡¦»öÎã
¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÆÏ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿½¹þÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³Ø¤Ö Vol.2 Á÷ÉÕ´õË¾¥Õ¥©ー¥à(https://forms.gle/WtMpB1r18WnYoXVj7)
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°÷¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ICT»Ù±ç°÷¤Ê¤É¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô
¤ªÆÏ¤±ÌÜ°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤«¤éÌó1¥ö·îÄøÅÙ
¡¡¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤È¤Ï
¡¦¡ÖÈæ³Ó¡×¡ÖÊ¬Îà¡×¡Ö´ØÏ¢ÉÕ¤±¡×¤Ê¤É¤Î»×¹Í¥¹¥¥ë¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¿Þ¤Ç¤¹¡£
¡¦¾ðÊó¤ä¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¶¦Í¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¹Í¤¨¤äµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥í¥¤¥í¥Îー¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¿Þ¤äY¥Á¥ãー¥È¤Ê¤ÉÁ´22¼ï¤Î¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î»×¹ÍÎÏ°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¡×¤Ï´ØÀ¾Âç³Ø ¹õ¾åÀ²É×¶µ¼ø¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÃø¼Ô¡Û¹õ¾åÀ²É×¶µ¼ø¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¡Ë
´ØÀ¾Âç³ØÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é¹©³Ø¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏICT¤ä¶µ°éÊüÁ÷¤Î¶µ°é利ÍÑ¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à³«È¯¡¢¶µ°éÉ¾²Á¡£ÊÆ¹ñ¤ä¹ë½£¤Ë¤ª¤±¤ë¼ø¶È¸¦µæ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö»×¹Í¥Äー¥ë¡×¤ÎÉáµÚ·¼ÌØ¤Ë¿ÔÎÏ¡£³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ²þÄû¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¼ï²ñµÄ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥í¥¤¥í¥Îー¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥í¥Îー¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡Ê¢¨¡Ë ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ²Ê¤Ç»È¤¨¤ë¶¨Æ¯³Ø½¬¡¦¼ø¶È»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤Ç¡¢³Ø½¬»ñÎÁ¤ä»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤òµÏ¿¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ä¡Ö³Ø¤ÖÎÏ¡×¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÄó½ÐÊª¤Î´ÉÍý¡¢»×¹Í¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¼¤¤³Ø¤Ó¡¢¶¨Æ¯ÊÔ½¸¤Ë¤è¤ëÁê¸ß»²¾È¡¢¼«Æ°ºÎÅÀ¥Æ¥¹¥È¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊWeb¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤Ç¡Ö¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö¶¨Æ¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¡×¤ÎÎ¾Î©¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°Ìó1Ëü4000¹»¡¢ËèÆü280Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://n.loilo.tv/ja
¢¨ ¥í¥¤¥í¥Îー¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLoiLo¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£