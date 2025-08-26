ÁÈ¿¥¤ÎIT»ñ»º¤ËÀø¤à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò¼«Æ°¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢¸¡½Ð¤«¤éÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëASM¥Þ¥Íー¥¸¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖBizDrive ASM¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢NTTÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëASM¢¨1¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑ¤òÄó¶¡¤¹¤ëNTTÅìÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¡ÖBizDrive ASM¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢BizDrive¢¨2¥·¥êー¥º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ASM±¿ÍÑ¤ò¡¢ËÉÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ·Ð¸³¤ò»ý¤ÄNTTÅìÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ´Ä¶¤ËÀø¤à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤äÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎASM±¿ÍÑ¤ÎÂçÉý¤ÊÉé²Ù·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ASM¡Ä¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊAttack Surface Management¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î
ÁÈ¿¥¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³°Éô¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤ÊIT»ñ»º¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¡Ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÉ¾²Á¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¢¨2 BizDrive¡ÄBizDrive¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡¢NTTÅìÆüËÜ¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ä¸½¾ìÎÏ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É²ÝÂê²ò·è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://business.ntt-east.co.jp/content/bizdrive-series/
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥áー¥¸
1. ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢DX¿ä¿Ê¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤ÏÊ£»¨²½¤·¡¢´ÉÍýÉôÌç¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿IT»ñ»º¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ëÀÈ¼åÀ¤ÎÁý²Ã¤äÂÐ±þ¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¸«Æ¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤é¤ÏASMÆ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¢¨3¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ASM¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¢¨£´¤òÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ¡ÖASM¡ÊAttack Surface Management¡ËÆ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～³°Éô¤«¤é¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«ÁÈ¿¥¤ÎIT»ñ»º¤òÈ¯¸«¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê°ú¤～¡×
URL:https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/ASMguidance.pdf
¢¨4¡¡ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§ https://business.ntt-east.co.jp/content/bizdrive-asm/
2. ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
ÆÃÄ¹£±.¡¡½é´üÆ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¡¦Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤òÅö¼Ò¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ÎÂÐ±þ¤Ë
ÃíÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬Í×¤ÊÁàºî¤¬¹Ô¤¨¤ë¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ
´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£².¡¡ÀìÍÑÁë¸ý¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¡¢¼ê¸ü¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡
¡¦·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅö¼Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤«¤éÂÐ±þºö¤Þ¤ÇÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤´»Ù±ç
¤¹¤ëÀìÍÑÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤êÇ¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ´ºº¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£³.¡¡¼ÂºÝ¤Î°ÍÑ»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÆüËÜ¸ì¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
¡¦¼ÂºÝ¤Ë°ÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÍ¥ÀèÅÙ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿²òÀâ¤ÈÂÐºö°Æ¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. Äó¶¡³«»ÏÆü
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
4. Äó¶¡ÎÁ¶â
¤´Äó¶¡²Á³Ê¡¡\116,000～¡Ê·î³Û/ÀÇÊÌ¡Ë¢¨5
¢¨5¡¡ºÇ¾®3¥É¥á¥¤¥ó¤è¤ê
5. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ´Ä¶¤ËÀø¤à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ´Ä¶¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î·òÁ´²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
