²¬»³¸©¤Ç140¼þÇ¯(2026Ç¯)¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥­¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤¬¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ªLOFT¤È¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä*

³ô¼°²ñ¼Ò FERNANDA JAPAN¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Î®¹çµ®Ç·¡¢°Ê²¼¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò2025Ç¯8·î30Æü¤è¤êLOFT¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä*¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Ë§½æ¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´3¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê*¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü18»þ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£°ìÈÌÈÎÇä¤Ï2026Ç¯6·îÍ½Äê¡Ë
¿·ÅÐ¾ì¡ª¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¢£¹á¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼ï¤ò»Ä¤¹¡£140Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ëー¥Ä
¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤È¾åÉÊ¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£À¤³¦»°ÂçÈþ½÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é½÷²¦¡×¤â¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¤Ö¤É¤¦¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»ºÎÌ¤Ï²¬»³¸©¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ê¡¢Á´¹ñÀ¸»ºÎÌ¤Î95%¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏºÏÇÝ³«»Ï¤«¤é140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢²¬»³¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¡¢¿Æ¤¬¤Ö¤É¤¦¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤Ö¤É¤¦¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²þ¤á¤Æ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«Ê¬¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÁ¥ÊæÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÇÀ²È¤Î»°ÂåÌÜ¡¦Ê¿ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Á¥ÊæÄ®¤Ç¤ÏÌó60Ç¯Á°¤«¤é¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¢¥ì¥¡Ë¤ÎºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¥¢¥ì¥¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥ì¥¤ÎÌÚ¤Ï¡¢140Ç¯Á°¤Î¸¶ÌÚ¤«¤éÉÊ¼ï²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÞÊÑ¤ï¤ê¡Ê¿¤Ó¤Æ¤¤¿»Þ¤òÑòÄê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê²ê¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤ëºî¶È¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯Î³¤¬Âç¤¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ì¥¤ÎÀ¸»º¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¡×¤À¤ÈÊ¿ËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ï¼«ÂÎ¤ËÌ£¤ä¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ï¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ì¥¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉ÷Ì£Ë¤«¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤É¤¦¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âå¡¹·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
º£²ó¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©»º¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¥ï¥¤¥ó¤ä¿©ÉÊ²Ã¹©À½Â¤»þ¤Îºñ½Á»ÄÞÖ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¹áÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¡£JAÁ´ÇÀ¤ª¤«¤ä¤Þ¡¢ÇÀÎÓÃæ±û¶â¸Ë²¬»³»ÙÅ¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¹áÎÁ²ñ¼Ò¤Î»°¼Ô¤ÇÄù·ë¤·¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤ò´ð¤Ë¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÊª¤Î¹á¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥êー¥Õ¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²ÌÆù¤Î¥¸¥åー¥·ー¤µ¤Ë¥ß¥å¥²¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ë¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¹á¤ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥ì¥¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼ÂÊª¤Î¥¢¥ì¥¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
―――ÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹á¤ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2025Ç¯8·î30Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎLOFT¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ö¥É¥¦Èª¤ÇËËÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãLOFT/¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¼è°·¾¦ÉÊ¡ä
¡¦¥ê¥Ã¥Á¥ªー¥Ç¥³¥í¥ó(30ml)¡¡¡¡¡¡¡Ä1,870±ß
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å(95ml)¡¡¡¡¡¡¡Ä1,760±ß
¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à(50g)¡¡¡¡ ¡Ä990±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ
¢£FERNANDA(¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À)¤È¤Ï
¹á¤ê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖDo good for us & Our planet!¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¼Á¤È°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢²½¾ÑÉÊÀ½Â¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤¦*¡¢Japan Quality¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£*¥Ð¥ë¥¯À½Â¤
