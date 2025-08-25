¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®/¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑÂ¥¿Ê¤Î¥«¥®¡Ûº£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Çー¥¿¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÃÂ®ÀïÎ¬
¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥¿¥Å¥Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¿¥ó¥Êー¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼Ìî »Ì¡Ë¤Ï¡¢"¡Ú¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑÂ¥¿Ê¤Î¥«¥®¡Ûº£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Çー¥¿¤ÎÀìÌçÍÑ¸ì¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÃÂ®ÀïÎ¬"¤òÌµÎÁ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://tazna.io/seminar-data-management-strategy2
¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¼ª¤Ë¤·¤Æµ×¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï ¡È²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É ¤È¤¤¤¦À¼¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤¬¤É¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀìÌç¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥¿¥Å¥Ê¡×(https://tazna.io/)¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤ò²þ¤á¤Æ²¡¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Î·×20¸ìÄ¶¤Î¥Çー¥¿ÍÑ¸ì°ìµ¤¤ËÀ°Íý¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡É¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤µ¤¨¸«¤ì¤Ð¡¢"¥Çー¥¿³èÍÑ"¤È"¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È"¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÄÌ¤êÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
- ¼«¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥Çー¥¿¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊý
- ¼«¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý
- ¼«¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ÎÆ³Æþ¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Êý
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
¢£ À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤ä¤¹¤¤¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥¿¥Å¥Ê¡×(https://tazna.io/)
¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¤Ï¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤¬¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¥×¥í¤¬¥Çー¥¿¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¤ò¡Ö¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ç¤â¡¦¤É¤ó¤Ê¿¦¼ï¤Ç¤â¡¦¤¹¤Ð¤ä¤¯¡¦´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËºÆÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
POINT£±.¡§Àß·×½ñ¤ò¼«Æ°¤Ç¤Ä¤¯¤ë
BI¥Äー¥ë¤ÇÃ¯¤«¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡£
É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ØÉ¸¤Î°ÕÌ£¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤ë¼êÃÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¿¥Å¥Ê¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£
POINT£².¡§¥Çー¥¿¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë
¥¿¥Å¥Ê¤Ï¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¥Ò¥È¤òÃµ¤»¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤¬¡¦¤É¤ó¤Ê¥Çー¥¿»ñ»º¡Ê¥Çー¥¿¡¦¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¦ÍÑ¸ì¤ÈÄêµÁ¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤«¡©¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤·¤ÆÃ¯¤È¤É¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¤ò¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Å¥Ê¤Ê¤é¡¢¿ÍºàÇÛÃÖ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
POINT£³.¡§´ðÈ×¤òºî¤ëÁ°¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÀ°È÷¤¹¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤¬¡¢Âç¤¤ÊÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¥Çー¥¿´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ë¶ìÏ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Çー¥¿´ðÈ×¤¬Á´¼Ò°÷¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢À°È÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Çー¥¿¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Å¥Ê¤Ê¤é¡¢³«È¯¤È¸½¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°"¥¿¥Å¥Ê"¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¿¥ó¥Êー
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¼Ìî »Ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî5ÃúÌÜ5－15
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡- ¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥¿¥Å¥Ê¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¥Çー¥¿ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡- ¥Çー¥¿¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥³«È¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)
¥Çー¥¿¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥¿¥Å¥Ê¡×¡§https://tazna.io/