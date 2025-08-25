¹áÀîÂç³Ø¡¢PeopleX¤ÎÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ
ºÎÍÑ¤«¤é³èÌö»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ç¿Í»ö²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¹áÀîÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡§¹áÀîÂç³Ø¡Ë¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦¸ú²Ì
¹áÀîÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Áª¹Í¤Î¹©¿ô¤äÉ¾²Á¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤ÎºÎÍÑÁª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆAIÌÌÀÜ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Î»öÌ³¿¦°÷ºÎÍÑÁª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î²ÝÂê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¹Í¤Ç¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ËÌÌÀÜ¤ò2²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ±þÊç¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡¢¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ë¡£
- ½ñÎàÁª¹Í¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë¡£
- ½ñÎà¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÊªÁü¤¬½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤é¤ºÎÉ¤¤¿Íºà¤òÉÔ¹ç³Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
AIÌÌÀÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ñÎà¤ÎÄó½Ð¸å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³¼Ô¤ËAIÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢½ñÎà¤ÈAIÌÌÀÜ¤Î·ë²Ì¤È¤ÇÂè°ì¼¡Áª¹Í¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè°ì¼¡ÌÌÀÜ¤ÏÌÌÀÜ¼Ô2Ì¾¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢4Ì¾¤ÇÆ±»þ¤ËÏ¿²è¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹çÈÝ¤ò·èÄê¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ñÎàÁª¹Í¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿±þÊç¼Ô¤Ç¡¢AIÌÌÀÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÊÁ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤ÎÁª¹Í¤Ø¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¿Íºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¹¥Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
- ±þÊç¼ÔÁ´°÷¤ÎÏ¿²è¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á°ìÄê¤Î»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¾Íè¤ÈÈæ¤Ù¡¢Á´ÂÎ¤ÇÌó40»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
- AIÌÌÀÜ¤Ç¤Î³Æ²óÅú¤ÎAI¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¤Ï¤è¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂèÆó¼¡Áª¹Í¡ÊÂÐÌÌÌÌÀÜ¡Ë¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤¿¡£
AIÌÌÀÜ¤òÁª¹Í²áÄø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¤â¡¢±þÊç¼Ô¤Ø¤Î»öÁ°¤Î°ÆÆâ¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÂÚ¤ê¤Ê¤¯Áª¹Í¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢AIÌÌÀÜ¤ò·Ð¤¿ºÎÍÑ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤â°Õ¼±¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÀîÂç³Ø ¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹áÀîÂç³Ø´ë²èÁíÌ³Éô¿Í»ö´ë²è²ÝÄ¹¡¡Â¤ÅÄ ÂçÊå ÍÍ
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³¿¦°÷¤Î¿Í»öºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±þÊç¼Ô¤Î½ñÎàÁª¹Í¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñÎà¤À¤±¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤¸¡¢ºÆ¸øÊç¡¢ºÆÁª¹Í¤ò·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÄÂç¤ÊÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î²ò¾Ã¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢PeopleX¼ÒÍÍ¤ÎAIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë½ñÎàÁª¹Í¤ËÂØ¤¨¤ÆAIÌÌÀÜ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¡¦À®²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢AIÌÌÀÜ¤òÁ´³ØÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹áÀîÂç³Ø³µÍ×
Âç³ØÌ¾¡§¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¹áÀîÂç³Ø
³ØÄ¹¡§¾åÅÄ ²ÆÀ¸
½êºßÃÏ¡§ ¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¹¬Ä®1ÈÖ1¹æ
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.kagawa-u.ac.jp/
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ´±¡×¤¬ÆÃÄ¹¤ÎAIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¸øÊ¿¡¦µÒ´ÑÅª¤ÊÌÌÀÜµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡¢¸øÀµ¤ÊºÎÍÑÁª¹Í¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¼Ô¤Ï24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÌÀÜ¤Î¼Â»Ü¤ÈÌÌÀÜÂÐ±þ¤Î¹©¿ôºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤È¡¢Éý¹¤¤ºÎÍÑÌÜÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿Áª¹ÍÀß·×¡§
¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÂÐÏÃÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ñÏÃ¤Î´Ö¤ä¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤¬¶ÛÄ¥¤»¤º°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¡§
À¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÐÏÃ·¿¤ÎÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤¿¼ÁÌä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þÊç¼Ô¤Î²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÌÌÀÜ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Î¼ÁÌäÀßÄê¡§
Êç½¸´ë¶È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÁÌä¤ò¡¢Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤Ï¡¢150¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò¤·¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Êç½¸´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Í³¤ËÆâÍÆ¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ·ë²Ì¡¦É¾²Á¤ÎÉ½¼¨¡§
ÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Êç½¸´ë¶È¤Ï¡¢Ï¿²è¥Çー¥¿¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÌÀÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¾²Á¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¹ÍÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î»ØÉ¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Î´ÉÍý¡¦±þÊç¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¡§
Êç½¸´ë¶È¤Ï¡¢Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Ë±þÊçURL¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¡¢±þÊç¤Î¼õÉÕÃæ¡¿Ää»ßÃæ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»áÌ¾¡¿±þÊç¿¦¼ï¡¿¥¢¥É¥ì¥¹¡¿À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¡¢É½¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢±þÊç¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peoplex.jp/download
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î¾Ò²ð¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß¤±¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê»Ù±ç¤äÂÐ²Á»ÙÊ§¤òÆâÍÆ¤Ë´Þ¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡¦Ç§Äê¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×»ö¶ÈËÜÉô ¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à»öÌ³¶É
MAIL¡§contact@peoplex.jp
¢£PeopleX ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½¡§µÌ ÂçÃÏ
»ñËÜ¶â¡§116É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AI¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AI¾å»Ê¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡ÖPeopleAgent¡×¤Î±¿±Ä
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://corp.peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AIÌÌÀÜ¡Ë¡§https://peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleWork¡Ë¡§https://peoplework.jp/
