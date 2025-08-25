Quater Research & Development¼ÒÀ½¡¢¥ª¥×¥È¥á¥«¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¥¸¥·¥ç¥Êー¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¡Ë¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¸÷¶Á¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Quater Research & Development¼ÒÀ½¤Î¥ª¥×¥È¥á¥«¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¥¸¥·¥ç¥Êー¡¢¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¡Ë¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Quater Research & Development¼Ò¤Ï1978Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¥¸¥·¥ç¥Êー¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ーÀ½ÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥áー¥«ー¤Ç¡¢²òÀÏÍÑ¥×¥íー¥Ó¥ó¥°¤ä¹âÀºÅÙ°ÌÃÖ·è¤áÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÆâ¤Ç¤Î°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þÎÏ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·×Â¬¡¦¿®ÍêÀ»î¸³¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¦¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ËÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ö¥ß¥¯¥í¥óÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÊ¬²òÇ½¥¹¥Æー¥¸¤ä¥âー¥¿ー¶îÆ°¼°¥Ý¥¸¥·¥ç¥Êー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ²½¡¦¹âÅÙ²½¤¹¤ëÂ¬Äê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ·²¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¥¸¥·¥ç¥Êー¡¦¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤°ÂÄêÀ¤È¹½À®½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖXYZ 300¥·¥êー¥º¡×¤ä¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤êÉý¹¤¤¹½À®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖXYZ 500¥·¥êー¥º¡×¡¢¤µ¤é¤Ë°åÎÅ¡¦¥Ð¥¤¥ª¡¦È¾Æ³ÂÎÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÀºÌ©¥×¥íー¥Ó¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖXYZ-1000¡×¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Åµ¡´ï¤ä¸÷³Øµ¡´ï¤Î¹âÀºÅÙ°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖXYZ 2000¥·¥êー¥º¡×¤ä¡¢¥¯¥í¥¹¥íー¥éー¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¹â²Ù½ÅÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖXYZ Line Tool¥·¥êー¥º¡×¡¢¥µ¥Ö¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤Î¹âÀºÅÙ°ÌÃÖ·è¤á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖQP150¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È·×Â¬´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ä¡¢300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¥áー¥«ー¤ÎÀ½ÉÊ¡¦10ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥ìー¥¶ー¡¦¸÷³Ø´ØÏ¢À½ÉÊ¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í×Ë¾¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ URL
https://www.symphotony.com/manufacturers/quater-randd/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¸÷¶Á ¥°¥íー¥Ð¥ë¥½ー¥·¥ó¥°Éô
Ã´Åö¡§É©ÅÄ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.symphotony.com/other_contact/
Tel : 070-6925-5558 ¡ÊÊ¿Æü9»þ～18»þ¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë
¥áー¥ë¡§gs-inquiry@symphotony.com
¢£ À½ÉÊ¥¤¥áー¥¸
¢£ ¼çÍ×»ÅÍÍ